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На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
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Начало: Пятигорск или другие города КМВ по договорённости ...
24 июн в 08:00
1 июл в 08:00
63 000 ₽
70 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
Посетить более 5 ущелий, увидеть жемчужины республики и отведать пирогов с домашним вином в горах
Начало: Пятигорск / Владикавказ / Минеральные Воды или дру...
16 июн в 08:00
17 июн в 08:00
55 000 ₽ за всё до 6 чел.
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
2 авг в 08:00
47 200 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААся12 мая 2024Самое шикарное путешествие! Константин пунктуален, тактичен, приятен в общении, и просто лучший гид! Рекомендую!
- ИИрина26 декабря 2023Тур нам очень понравился, всё было замечательно! Спасибо!
- ААнна20 сентября 2022Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже дома,но все время не
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «В июле»
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