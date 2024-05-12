В июле – туры в Пятигорске

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Пятигорске, цены от 47 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
На машине
Джиппинг
2 дня
-
10%
3 отзыва
На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники
Начало: Пятигорск или другие города КМВ по договорённости ...
24 июн в 08:00
1 июл в 08:00
63 000 ₽70 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
На машине
2 дня
Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
Посетить более 5 ущелий, увидеть жемчужины республики и отведать пирогов с домашним вином в горах
Начало: Пятигорск / Владикавказ / Минеральные Воды или дру...
16 июн в 08:00
17 июн в 08:00
55 000 ₽ за всё до 6 чел.
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Пешая
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
2 авг в 08:00
47 200 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    12 мая 2024
    На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
    Самое шикарное путешествие! Константин пунктуален, тактичен, приятен в общении, и просто лучший гид! Рекомендую!
    Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!
  • И
    Ирина
    26 декабря 2023
    На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
    Тур нам очень понравился, всё было замечательно! Спасибо!
  • А
    Анна
    20 сентября 2022
    На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
    Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже дома,но все время не
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    устаём говорить-Боже!!! да Доломиты и Куршавель-нервно курят в стороне,по сравнению с той красотой которые ты нам показал!! огромное спасибо тебе за эти познавательные 2 дня!!! понравилось абсолютно все!!! виды,компания,то как он водит машину(и он как будто как робот-не устаёт 😅)словами не передать!!! это все нужно увидеть!!! еще очень порадовало,да и наверное выделило Константина от других гидов,что не было никаких разводов!!! типа-а здесь мы покупаем сувениры!!!! и тд)и вообще,очень открытый и добрый!!! Костя!!!!ждем когда ты организуешь новый тур!!!! мы с тобой!!!!! всех благ!!!! на долго не прощаемся)

    Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
  2. Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
  3. Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гора Мусса-Ачитара
  3. Перевал Гум-Баши
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 47 200 до 63 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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