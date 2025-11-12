Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Уникальное явление на кулинарной карте нашей страны – это ростовская кухня и она читать дальше отличается от казачьей кухни! В чём разница и почему так получилось узнаете во время экскурсионной прогулки по старым улочкам города.



В ходе экскурсии разберёмся какие вкусовые предпочтения были у ростовцев и совпадают ли они с вкусовыми пристрастиями ростовчан. Гастрономическая экскурсия по центру города с возможностью узнать о вкусовых предпочтениях жителей Ростова-на-Дону на протяжении всей его истории.Уникальное явление на кулинарной карте нашей страны – это ростовская кухня и она

Наталья Ваш гид в Ростове-на-Дону Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. 6500 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Сегодня поход в ресторан или кафе — обычное дело, но как культура общественного питания появилась в России и конечно же какая она была в Ростове-на-Дону? Покушать до революции любили не меньше, чем сейчас. Одни только упоминания блюд у классиков литературы часто вызывает аппетит. Некоторые люди готовили дома, некоторые предпочитали готовые блюда приобретать и потреблять в общественных местах. Что это за общественные места, как они назывались и как менялись в течении не одного столетия? На улице Б. Садовой познакомимся с типичным представителем стритфуда: Коробейником — первым разносчиком уличной еды в России. Узнаете, где обедали и ужинали ростовцы, какие блюда были в меню дореволюционных ресторанов, кофеен, чайных и кондитерских. Полюбившийся в наше время быстрый и удобный сервис доставки разнообразных блюд прямо к себе домой имеет свои аналоги в далёком прошлом. Разберёмся как осуществлялась подобная услуга двести лет назад в Ростове-на-Дону. Узнаете, что такое кухмистерские и чем они отличаются от столовых. Уникальное явление на кулинарной карте нашей страны — это ростовская кухня и она отличается от казачьей кухни! В чём разница и почему так получилось узнаете во время экскурсионной прогулки по старым улочкам города. Общественное питание это, не только еда, это ещё самые разнообразные напитки. История культуры пития, её преобразование на протяжении многих столетий и её место в наше время, это тоже достаточно интересная часть экскурсии. Традиция хорошо поесть самим и достойно накормить гостей испокон веков живёт на Дону.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Возле памятника Первоконникам, находится в центре пл. Советов Завершение: УЛ.Б. Садовая, 43 Когда и сколько длится? Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.