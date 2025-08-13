читать дальше

казаками. Посмотрели дома донских казаков. Теперь я знаю откуда взялось выражение «баба лясы точит»:) гид очень опытный, эрудированный. Посетили незабываемые природные места стрелку- Северный Донец впадает в Дон, на этом месте поплавали и попили чай, предложенный гидом. Я первый раз увидела шахты по добыче угля. Далее мы побывали на живописнейшем месте, нашли горы в степи, вид великолепный. Стоило побывать, в восторге!!! Посетили смотровую площадку. Окунулись в историю посмотрели на вещи изготовленные из кости, увидели старинную посуду и т. п.

Экскурсию рекомендую.