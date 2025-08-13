Мои заказы

Экскурсии из центра Ростова-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Ростове-на-Дону, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Пешая
2 часа
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На набережной у Бизнес-центра «Риверсайд Дон» (ул....
21 сен в 10:30
22 сен в 11:00
800 ₽ за человека
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
На машине
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
13 300 ₽ за всё до 4 чел.
Что ели и пили, как жили и живут ростовцы-ростовчане
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Что ели и пили, как жили и живут ростовцы-ростовчане
Начало: Возле памятника Первоконникам, находится в центре ...
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Завтра в 09:00
18 сен в 11:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    13 августа 2025
    Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
    Отличная экскурсия. Александр владеет
  • В
    Владимир
    12 октября 2024
    Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
    Очень обширная и интересная экскурсия, огромная благодарность Александру!
  • Н
    Николай
    10 октября 2023
    Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
    Не первый раз путешествуем с Александром. Эрудированный, знающий исторические факты экскурсовод, интересно излагающий материал. Обязательно посоветуем своим друзьям при выборе экскурсий по Ростовской области воспользоваться услугами именно Александра.
  • С
    Светлана
    28 июня 2023
    Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
    Отличная экскурсия. Спасибо
  • С
    Светлана
    21 мая 2023
    Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
    Благодарим, очень насыщенная экскурсия. Сочетание природы, музеев, достопримечательностей потрясло.
    Увидели быт донских казаков, посетили храмы, увидели турецкие пушки Сулеймана Великого захваченные
    читать дальше

    казаками. Посмотрели дома донских казаков. Теперь я знаю откуда взялось выражение «баба лясы точит»:) гид очень опытный, эрудированный. Посетили незабываемые природные места стрелку- Северный Донец впадает в Дон, на этом месте поплавали и попили чай, предложенный гидом. Я первый раз увидела шахты по добыче угля. Далее мы побывали на живописнейшем месте, нашли горы в степи, вид великолепный. Стоило побывать, в восторге!!! Посетили смотровую площадку. Окунулись в историю посмотрели на вещи изготовленные из кости, увидели старинную посуду и т. п.
    Экскурсию рекомендую.

  • А
    Александр
    19 сентября 2022
    Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
    Очень познавательное путешествие для тех, кто не знаком с историей Донского казачества. Причём различные страницы этой истории вы увидите прямо
    читать дальше

    во время путешествия. Природа также порадует разнообразием. Река Дон, бескрайние степи, Донецкий кряж и да - горы, будет чему удивиться. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Из центра»

Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в сентябре 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 13 300. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
