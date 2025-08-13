Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На набережной у Бизнес-центра «Риверсайд Дон» (ул....
21 сен в 10:30
22 сен в 11:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
13 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Что ели и пили, как жили и живут ростовцы-ростовчане
Начало: Возле памятника Первоконникам, находится в центре ...
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Завтра в 09:00
18 сен в 11:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей13 августа 2025Отличная экскурсия. Александр владеет
- ВВладимир12 октября 2024Очень обширная и интересная экскурсия, огромная благодарность Александру!
- ННиколай10 октября 2023Не первый раз путешествуем с Александром. Эрудированный, знающий исторические факты экскурсовод, интересно излагающий материал. Обязательно посоветуем своим друзьям при выборе экскурсий по Ростовской области воспользоваться услугами именно Александра.
- ССветлана28 июня 2023Отличная экскурсия. Спасибо
- ССветлана21 мая 2023Благодарим, очень насыщенная экскурсия. Сочетание природы, музеев, достопримечательностей потрясло.
Увидели быт донских казаков, посетили храмы, увидели турецкие пушки Сулеймана Великого захваченные
- ААлександр19 сентября 2022Очень познавательное путешествие для тех, кто не знаком с историей Донского казачества. Причём различные страницы этой истории вы увидите прямо
