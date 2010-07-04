Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день

Посетить три столицы донских казаков и раскрыть их многовековую историю

Андрей
Андрей – Гид из Ростова-на-Дону
Здорово дневали, станичники! Приглашаю совершить увлекательное перемещение во времени и пространстве и увидеть, как жили и живут обитатели казачьих станиц и городков Среднего и Нижнего Дона.

Вы услышите веселые песни и казачий гутар, погостите в куренях и отведаете под бодрящую чарку цимлянского настоящую донскую уху из разнорыбицы.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день

Что вас ожидает

Станицы Раздорская и Старочеркасская
Первая столица ⭐️ донских казаков Раздорская встретит вас панорамой бесконечной степной дали, атмосферой застывшего времени и гостеприимством местных жителей. В Старочеркасской вы увидите Атаманское подворье и собор, построенный Петром I. А также услышите о культуре и традициях донских казаков и узнаете, как гуляли 👣 на Меланьину свадьбу и кого «хватил Кондратий».

Славный град Новочеркасск
В 90-е годы Новочеркасск провозгласили «всемирной столицей казаков». Вы погуляете по этому прекрасному городу, расположенному на высоком холме, и впечатлитесь обилием старинной архитектуры. Я покажу величественный Патриарший собор, Атаманский дворец, Донской исторический музей 🖼, Триумфальные арки и памятники героям-казакам. И, конечно, раскрою многовековую историю 📖 донского казачества.

Организационные детали

По желанию мы можем включить в экскурсию ⛳ музеи, посвященные донскому казачеству. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Начало и место завершения
🚩 на Привокзальной площади
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!
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Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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