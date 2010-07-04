Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Станицы Раздорская и Старочеркасская

Первая столица ⭐️ донских казаков Раздорская встретит вас панорамой бесконечной степной дали, атмосферой застывшего времени и гостеприимством местных жителей. В Старочеркасской вы увидите Атаманское подворье и собор, построенный Петром I. А также услышите о культуре и традициях донских казаков и узнаете, как гуляли 👣 на Меланьину свадьбу и кого «хватил Кондратий».

Славный град Новочеркасск

В 90-е годы Новочеркасск провозгласили «всемирной столицей казаков». Вы погуляете по этому прекрасному городу, расположенному на высоком холме, и впечатлитесь обилием старинной архитектуры. Я покажу величественный Патриарший собор, Атаманский дворец, Донской исторический музей 🖼, Триумфальные арки и памятники героям-казакам. И, конечно, раскрою многовековую историю 📖 донского казачества.

Организационные детали

По желанию мы можем включить в экскурсию ⛳ музеи, посвященные донскому казачеству. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.