Золотой квадрат и Орда города

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Вас ждет необычная прогулка по городу: мы разгадаем сакральные знаки Ростова, познакомимся со всеми стилями архитектуры. Прочувствуем дух и смыслы местных жителей.

Я расскажу вам о самых именитых и знаменитых ростовчанах в мире, а еще мы послушаем уличную музыку от известных музыкантов.
Золотой квадрат и Орда города
Золотой квадрат и Орда города
Золотой квадрат и Орда города
Золотой квадрат и Орда города
Золотой квадрат и Орда города
Золотой квадрат и Орда города
Ближайшие даты:
14
окт
15
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16
окт
17
окт
18
окт
19
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окт
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Что вас ожидает:

  • Основные улицы, охватывающие Золотой квадрат города
  • Парки и скверы
  • Театральная площадь
  • Бульвар и крепость Дмитрия Ростовского
  • Дон Литературный
  • Ростов-Папа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии«Не важно где, важно с кем. .» — так гласит старая притча! … Вы уже здесь или скоро прибываете, а значит теперь важно с Кем. Мои 5 высших образований преисполнят вас в разумных от народа!
Научимся различать сердцем, оно точно не требует ни доказательств, ни убеждений. На этой экскурсии Вас развернет совсем в иное осмысление. От истории до архитектуры, от смыслов до характера, от глубины до сакральности.
Мы поговорим обо всех эпохах этого места, проникнем в глубины характера города и людей. Здесь начнется новый отсчет в вашей жизни.
Важно знатьЭкскурсия подходит для взрослых и детей любого возраста.

любой день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Иммерсивный гид
  • Квесты и интерактив
  • Обучение и активный отдых
Что не входит
  • Колесо обозрения — 300 руб. с чел. (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Станиславского, 58
Завершение: Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • 🚩 Начало от Памятника Дмитрию Ростовскому, возле Центрального Кафедрального Собора на Соборной площади.
  • 🚩 От Вас для бронирования дня и времени, необходима будет предоплата в размере 50%
  • 🚩 Перенести экскурсию, по желанию заказчика, возможно 1 раз в случае форс-мажора.
  • 🚩 оплату необходимо внести по номеру +79298158715 Денис Павлович П
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные

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