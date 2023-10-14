Вас ждет необычная прогулка по городу: мы разгадаем сакральные знаки Ростова, познакомимся со всеми стилями архитектуры. Прочувствуем дух и смыслы местных жителей.
Я расскажу вам о самых именитых и знаменитых ростовчанах в мире, а еще мы послушаем уличную музыку от известных музыкантов.
Я расскажу вам о самых именитых и знаменитых ростовчанах в мире, а еще мы послушаем уличную музыку от известных музыкантов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Основные улицы, охватывающие Золотой квадрат города
- Парки и скверы
- Театральная площадь
- Бульвар и крепость Дмитрия Ростовского
- Дон Литературный
- Ростов-Папа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии«Не важно где, важно с кем. .» — так гласит старая притча! … Вы уже здесь или скоро прибываете, а значит теперь важно с Кем. Мои 5 высших образований преисполнят вас в разумных от народа!
Научимся различать сердцем, оно точно не требует ни доказательств, ни убеждений. На этой экскурсии Вас развернет совсем в иное осмысление. От истории до архитектуры, от смыслов до характера, от глубины до сакральности.
Мы поговорим обо всех эпохах этого места, проникнем в глубины характера города и людей. Здесь начнется новый отсчет в вашей жизни.
Важно знатьЭкскурсия подходит для взрослых и детей любого возраста.
любой день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Иммерсивный гид
- Квесты и интерактив
- Обучение и активный отдых
- Что не входит
- Колесо обозрения — 300 руб. с чел. (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Станиславского, 58Завершение: Театральная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: любой деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- 🚩 Начало от Памятника Дмитрию Ростовскому, возле Центрального Кафедрального Собора на Соборной площади.
- 🚩 От Вас для бронирования дня и времени, необходима будет предоплата в размере 50%
- 🚩 Перенести экскурсию, по желанию заказчика, возможно 1 раз в случае форс-мажора.
- 🚩 оплату необходимо внести по номеру +79298158715 Денис Павлович П
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Пешеходные
Можно с детьми
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