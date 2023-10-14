Об экскурсии«Не важно где, важно с кем. .» — так гласит старая притча! … Вы уже здесь или скоро прибываете, а значит теперь важно с Кем. Мои 5 высших образований преисполнят вас в разумных от народа!

Научимся различать сердцем, оно точно не требует ни доказательств, ни убеждений. На этой экскурсии Вас развернет совсем в иное осмысление. От истории до архитектуры, от смыслов до характера, от глубины до сакральности.

Мы поговорим обо всех эпохах этого места, проникнем в глубины характера города и людей. Здесь начнется новый отсчет в вашей жизни.

Важно знатьЭкскурсия подходит для взрослых и детей любого возраста.