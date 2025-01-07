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напитки (за отдельную плату) и веселиться. Это не экскурсия обычного формата, где экскурсовод вам без остановки что-то рассказывает, а вы только слушаете и смотрите. Здесь и самому надо быть активным. Я рекомендую экскурсию тем, кто хочет бухнуть в разных местах и разных напитков за один вечер в интересной компании. .