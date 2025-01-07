Эта экскурсия предлагает вам погрузиться в ночную жизнь Ростова-на-Дону. Вас ждут уникальные бары и пабы, где можно попробовать наливки, настойки, сидр и крафтовое пиво. Откройте для себя заведения с интерьерами 90-х, скрытые бары и места с необычными концепциями. Только для взрослых, возьмите с собой паспорт. Напитки оплачиваются отдельно, но впечатления останутся с вами надолго
5 причин купить эту экскурсию
- 🍻 Уникальные бары и пабы
- 🎉 Атмосфера ночного города
- 🍏 Дегустация местных напитков
- 🕵️♂️ Секретные места
- 🎬 Атмосфера кино
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Паб с хирургическим столом
- Бар с интерьерами 90-х
- Потайной бар
Описание экскурсии
- Посетим паб, где можно поужинать сидя за хирургическим столом в окружении атрибутов медицинского отделения начала прошлого века
- Заглянем в одно любопытное место, где круглые сутки «Доброе утро!» с сумасшедшими напитками из диких яблок, которым вы скажете «Да-Да-Да!»
- Побываем в потайном баре, который скрыт от посетителей дверями с табличкой «Staff only» — и только избранным вход туда откроется!
- Тряхнём стариной в заведении с интерьерами 90-х, которое находится в обычной ростовской квартире
- Проникнемся духом авантюризма в месте с одноимённым названием
- Перенесёмся в атмосферу фильма «Трасса 60» в баре, который оформлен в стилистике этого кино. И где гарантия, что среди барменов не затесался тот самый волшебник…
На прогулке вы попробуете:
- наливки
- настойки
- сидр
- крафтовое пиво
Организационные детали
- Участие в прогулке могут принять только путешественники старше 18 лет (возьмите с собой паспорт)
- В стоимость не входят напитки и закуски. Средний чек за один напиток — 300–550 ₽, средний чек за напитки во всех заведениях — 2000–2500 ₽
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натали — ваш гид в Ростове-на-Дону
Опыт работы гидом более 5 лет. Я провожу обзорные экскурсии по Ростову и авторские — по храмам. Организую дневные туры в Таганрог, а также поездки на лучшие винодельни Дона.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
7 янв 2025
Незабываемый вечер! Было очень необычно и интересно! Рекомендую всем!
В
Виктор
24 дек 2024
Классная экскурсия! Натали супер! Сам формат экскурсии у нас впервые, и нам очень понравилось. Побывали в интересных заведениях, Натали рассказала интересную информацию. Самое главное, на этой экскурсии вы идете дегустировать
И
Ирина
6 дек 2024
Побывали на очень интересной и необычной экскурсии. Такого я еще не видела. Наталия провела нас по интересным барам с очень вкусными наливками. Некоторые заведения кажется просто невозможно найти самому.
Прогулка сопровождалась множеством познавательных фактов о культуре питья и не только. Мы отлично провели время!
Большое Вам спасибо! Обязательно порекомендую Вашу экскурсию подругам.
Прогулка сопровождалась множеством познавательных фактов о культуре питья и не только. Мы отлично провели время!
Большое Вам спасибо! Обязательно порекомендую Вашу экскурсию подругам.
М
Максим
5 дек 2024
Посетили невероятно увлекательную и вместе с тем веселую экскурсию!
Всю жизнь живу в Ростове, но не знал о таком разнообразие самых разных питейных заведений.
Наталия отлично провела экскурсию. Не давала скучать ни минуты. Много любопытных фактов и интересных историй!
Большое спасибо за отличный вечер!
Буду рекомендовать всем 👍
Всю жизнь живу в Ростове, но не знал о таком разнообразие самых разных питейных заведений.
Наталия отлично провела экскурсию. Не давала скучать ни минуты. Много любопытных фактов и интересных историй!
Большое спасибо за отличный вечер!
Буду рекомендовать всем 👍
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