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«Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости»

Ptica78
Ptica78 – Гид из Ростова-на-Дону
«Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости»
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 900 ₽ за экскурсию

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«Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости»
«Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости»

Что вы увидите

  • Большая Садовая улица
  • памятник скрипачу Моне
  • ул. Пушкинская - "ростовский Арбат"
  • Музей изобразительных искусств
  • Памятник водопроводу
  • "греческий квартал"
  • "ростовский централ"
  • Покровский храм
  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы и еще много другое
А Вы были в Ростове-на-Дону.. ? Знаете, как он стал "папой".. ? Тогда скорее к нам, на берега Тихого Дона!
Торопитесь!!! Ростов-на-Дону прекрасен в любое время года! Ждем Вас!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • не предполагает дополнительных расходов (в зимнее время, возможны заходы в кафе, для согревания чаем/кофе за доп плату)
Начало
🚩 у памятника Елизавете Петровне
Место завершения
🏁 ул. Станиславского, 58
«Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости»
«Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости»
«Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости»
«Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости»
«Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости»
«Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости»
«Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости»
«Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости»
«Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ptica78
Ptica78
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