Что вы увидите
- Большая Садовая улица
- памятник скрипачу Моне
- ул. Пушкинская - "ростовский Арбат"
- Музей изобразительных искусств
- Памятник водопроводу
- "греческий квартал"
- "ростовский централ"
- Покровский храм
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы и еще много другое
А Вы были в Ростове-на-Дону.. ? Знаете, как он стал "папой".. ? Тогда скорее к нам, на берега Тихого Дона!
Торопитесь!!! Ростов-на-Дону прекрасен в любое время года! Ждем Вас!
Что не входит
- не предполагает дополнительных расходов (в зимнее время, возможны заходы в кафе, для согревания чаем/кофе за доп плату)
Начало
🚩 у памятника Елизавете Петровне
Место завершения
🏁 ул. Станиславского, 58
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ptica78
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