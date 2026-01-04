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Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости

Секреты старой крепости: экскурсия по местам военной истории Ростова-на-Дону
Ростов-на-Дону прекрасен в любое время года! На экскурсии вы в этом убедитесь. Я покажу вам доходные дома, древние храмы, театры и тюрьму. Расскажу о «треугольнике Померанцева» и любимых папиросах Николая II.

Мы прогуляемся по старинным улицам и живописному парку, погрузимся в славное прошлое города и узнаем, как он живет сейчас.
5
15 отзывов
Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости
Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости
Дела давно минувших дней, или Секреты старой крепости

Описание экскурсии

Сердце истории города Мы осмотрим достопримечательности на одной из старейших и красивейших улиц города — Большой Садовой, и прогуляемся по тенистому, утопающему в зелени, Пушкинскому бульвару. Здесь, в историческом центре, хранят воспоминания о великом прошлом Покровский храм, музыкальный театр, доходный дом Кистова, Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и памятник водопроводу. Вы узнаете о Варшавском университете, ростовских купцах и творчестве Пушкина на донской земле. Секреты старой крепости Мы побываем на территории военной крепости, от которой и пошло название нашего города. Она хранит множество тайн и секретов от екатерининских времен до Советского союза. Вы узнаете, как Суворов переселял крымских армян на Дон, где находился колокольный завод, как связаны с Ростовом знаменитые Фрейд и Юнг, в каком доме был штаб Белой армии в 1919 году и где жил поэт Советского Союза, искавший свою любимую.

Ежедневно

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большая Садовая улица
  • Памятник скрипачу Моне
  • Ул. Пушкинская - «ростовский Арбат»
  • Музей изобразительных искусств
  • Памятник водопроводу
  • Греческий квартал
  • Ростовский централ
  • Покровский храм
  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Покровский сквер, у памятника Елизавете Петровне
Завершение: Ул. Станиславского, 58 или набережная реки Дон
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Недавно нам посчастливилось посетить экскурсию в Ростове-на-Дону, и я просто не могу не поделиться своими впечатлениями!

Экскурсия была прекрасно организована. Наш гид,Татьяна оказалась настоящим профессионалом, который с энтузиазмом и любовью рассказывала
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о городе. Она делилася увлекательными историями, интересными фактами и местными легендами, что сделало нашу прогулку не только познавательной, но и очень увлекательной.
Мы посетили множество знаковых мест. Каждый уголок города пропитан историей и культурой, и это было заметно на каждом шагу. Большое спасибо, обязательно рекомендуем туристам познакомиться поближе с городом вместе с Татьяной ❤️❤️❤️

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М
Посетив вчера экскурсию,,Дела давно минувших дней,, получили огромное удовольствие, взглянув на родной город другими глазами. Огромное спасибо Татьяне за увлекательный и познавательный вечер, сразу видно когда экскурсовод любит город про который рассказывает👍👍👍👍
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Ю
Татьяна, и Ростов очень понравились) наша компания была в восторге, экскурсовод держал нас в интересе почти три часа, не хотелось заканчивать, даже пришлось переносить визит в ресторан. В следующий раз только к ней!!!
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Л
Татьяна, и Ростов очень понравились) наша компания была в восторге, экскурсовод держал нас в интересе почти три часа, не хотелось заканчивать, даже пришлось переносить визит в ресторан. В следующий раз только к ней!!!
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А
Огромное спасибо Татьяне за увлекательное путешествие по городу! Она - профессионал своего дела. 3 часа пролетели незаметно. Я была во многих городах мира, есть, с чем сравнивать. Экскурсия организована отлично!
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А
Огромное спасибо Татьяне за увлекательное путешествие по городу! Она - профессионал своего дела. 3 часа пролетели незаметно. Я была во многих городах мира, есть, с чем сравнивать. Экскурсия организована отлично!
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