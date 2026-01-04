Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Ростов-на-Дону прекрасен в любое время года! На экскурсии вы в этом убедитесь. Я покажу вам доходные дома, древние храмы, театры и тюрьму. Расскажу о «треугольнике Померанцева» и любимых папиросах Николая II.



Мы прогуляемся по старинным улицам и живописному парку, погрузимся в славное прошлое города и узнаем, как он живет сейчас. 5 15 отзывов

Татьяна Ваш гид в Ростове-на-Дону Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5900 ₽ за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел. 5 15 отзывов 3 часа 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Сердце истории города Мы осмотрим достопримечательности на одной из старейших и красивейших улиц города — Большой Садовой, и прогуляемся по тенистому, утопающему в зелени, Пушкинскому бульвару. Здесь, в историческом центре, хранят воспоминания о великом прошлом Покровский храм, музыкальный театр, доходный дом Кистова, Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и памятник водопроводу. Вы узнаете о Варшавском университете, ростовских купцах и творчестве Пушкина на донской земле. Секреты старой крепости Мы побываем на территории военной крепости, от которой и пошло название нашего города. Она хранит множество тайн и секретов от екатерининских времен до Советского союза. Вы узнаете, как Суворов переселял крымских армян на Дон, где находился колокольный завод, как связаны с Ростовом знаменитые Фрейд и Юнг, в каком доме был штаб Белой армии в 1919 году и где жил поэт Советского Союза, искавший свою любимую.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Большая Садовая улица

Памятник скрипачу Моне

Ул. Пушкинская - «ростовский Арбат»

Музей изобразительных искусств

Памятник водопроводу

Греческий квартал

Ростовский централ

Покровский храм

Собор Рождества Пресвятой Богородицы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Покровский сквер, у памятника Елизавете Петровне Завершение: Ул. Станиславского, 58 или набережная реки Дон Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.