Ростов-на-Дону прекрасен в любое время года! На экскурсии вы в этом убедитесь. Я покажу вам доходные дома, древние храмы, театры и тюрьму. Расскажу о «треугольнике Померанцева» и любимых папиросах Николая II.
Мы прогуляемся по старинным улицам и живописному парку, погрузимся в славное прошлое города и узнаем, как он живет сейчас.
Мы прогуляемся по старинным улицам и живописному парку, погрузимся в славное прошлое города и узнаем, как он живет сейчас.
Описание экскурсииСердце истории города Мы осмотрим достопримечательности на одной из старейших и красивейших улиц города — Большой Садовой, и прогуляемся по тенистому, утопающему в зелени, Пушкинскому бульвару. Здесь, в историческом центре, хранят воспоминания о великом прошлом Покровский храм, музыкальный театр, доходный дом Кистова, Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и памятник водопроводу. Вы узнаете о Варшавском университете, ростовских купцах и творчестве Пушкина на донской земле. Секреты старой крепости Мы побываем на территории военной крепости, от которой и пошло название нашего города. Она хранит множество тайн и секретов от екатерининских времен до Советского союза. Вы узнаете, как Суворов переселял крымских армян на Дон, где находился колокольный завод, как связаны с Ростовом знаменитые Фрейд и Юнг, в каком доме был штаб Белой армии в 1919 году и где жил поэт Советского Союза, искавший свою любимую.
Ежедневно
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большая Садовая улица
- Памятник скрипачу Моне
- Ул. Пушкинская - «ростовский Арбат»
- Музей изобразительных искусств
- Памятник водопроводу
- Греческий квартал
- Ростовский централ
- Покровский храм
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Покровский сквер, у памятника Елизавете Петровне
Завершение: Ул. Станиславского, 58 или набережная реки Дон
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Недавно нам посчастливилось посетить экскурсию в Ростове-на-Дону, и я просто не могу не поделиться своими впечатлениями!
Экскурсия была прекрасно организована. Наш гид,Татьяна оказалась настоящим профессионалом, который с энтузиазмом и любовью рассказывала
Экскурсия была прекрасно организована. Наш гид,Татьяна оказалась настоящим профессионалом, который с энтузиазмом и любовью рассказывала
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М
Посетив вчера экскурсию,,Дела давно минувших дней,, получили огромное удовольствие, взглянув на родной город другими глазами. Огромное спасибо Татьяне за увлекательный и познавательный вечер, сразу видно когда экскурсовод любит город про который рассказывает👍👍👍👍
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Ю
Татьяна, и Ростов очень понравились) наша компания была в восторге, экскурсовод держал нас в интересе почти три часа, не хотелось заканчивать, даже пришлось переносить визит в ресторан. В следующий раз только к ней!!!
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Л
Татьяна, и Ростов очень понравились) наша компания была в восторге, экскурсовод держал нас в интересе почти три часа, не хотелось заканчивать, даже пришлось переносить визит в ресторан. В следующий раз только к ней!!!
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А
Огромное спасибо Татьяне за увлекательное путешествие по городу! Она - профессионал своего дела. 3 часа пролетели незаметно. Я была во многих городах мира, есть, с чем сравнивать. Экскурсия организована отлично!
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А
Огромное спасибо Татьяне за увлекательное путешествие по городу! Она - профессионал своего дела. 3 часа пролетели незаметно. Я была во многих городах мира, есть, с чем сравнивать. Экскурсия организована отлично!
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