Ростов-на-Дону славится изысканной дореволюционной архитектурой.
Мы будем гулять по центру города, вглядываясь в лепнину, резные двери и кованые ворота — в детали, которые мелькают перед глазами, но часто остаются в тени.
Эти «украшения» расскажут внимательному путешественнику многое о том, каким был этот город когда-то.
Мы будем гулять по центру города, вглядываясь в лепнину, резные двери и кованые ворота — в детали, которые мелькают перед глазами, но часто остаются в тени.
Эти «украшения» расскажут внимательному путешественнику многое о том, каким был этот город когда-то.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Это будет увлекательная прогулка по колоритным улицам и секретным дворикам, которые напоминают кадры из старого кино. Современный Ростов-на-Дону раскроет вам некоторые свои давние тайны.
- Вы узнаете, с чего начинался город, и пройдёте по его первым улочкам
- Поймёте, что представляет из себя типичная архитектура Ростова-на-Дону 19 века
- С высоты птичьего полёта полюбуетесь куполами старообрядческого храма, которому больше 100 лет
- Найдёте дореволюционную парковку для лошадей
- Посмотрите, где живут ангелы
- Увидите дом, в котором квартировала первая леди Израиля, а также знаменитые сёстры Гнесины
- Побываете в еврейском квартале
- Выясните, что общего у «Гнесинки», журнала ELLE, Юнга и Фрейда. А также первого президента Израиля и Ростова
- Услышите об известных купцах и узнаете, что они подарили городу
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 598 туристов
Здравствуйте! Я Елена Лысенко. Ростовчанка, специалист в сфере гостеприимства и туризма, аттестованный гид-экскурсовод в Ростове-на-Дону. Участник проектов: «Ростов Исторический» на канале Первый Ростовский, «Московское долголетие», «Открой Ростов», «Голос города», программыЗадать вопрос
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