Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Ростов-на-Дону славится изысканной дореволюционной архитектурой.



Мы будем гулять по центру города, вглядываясь в лепнину, резные двери и кованые ворота — в детали, которые мелькают перед глазами, но часто остаются в тени.



Эти «украшения» расскажут внимательному путешественнику многое о том, каким был этот город когда-то.