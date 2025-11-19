Мы не пойдём по парадной Большой Садовой, а свернём туда, где 130 лет назад квартировал Максим Горький — тогда ещё грузчик в порту.
Посмотрим на свидетельства дореволюционной жизни — поржавевшие магендавиды на крылечках, старинные двери купеческих домов и дворы-колодцы. Вы погуляете между Старым и Новым базаром, узнаете, как здесь жили и чем торговали.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Базарную площадь — сердце старого Ростова-на-Дону с двухвековой историей
- Торговый дом Максимовых — место, где отец Антона Чехова начинал свой купеческий путь
- доходный дом Токаревых и купеческие особняки
- тихие береговые улицы, сохранившие свою индивидуальность с 19 века
Вы узнаете:
- почему Старый базар назывался старым и зачем построили Новый
- как Ростов торговый менялся в течение 200 лет
- за что Старый базар на Нижегородской ярмарке 1896 года наградили золотой медалью
- почему у торговцев Паниных на береговых улицах Ростова было девять домов в собственности
Организационные детали
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральном рынке Ростова-на-Дону
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 22 туристов
Я живу в Ростове-на-Дону почти 30 лет. Люблю этот город, более 20 лет рассказывала о его уникальной истории со страниц газет, поскольку работала журналистом. Сейчас я профессиональный аттестованный гид по Ростову
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
19 ноя 2025
благодарю Елену за новые знания и впечатления о Ростове! было очень увлекательно, сама Елена как гид замечательная! Маршрут прогулки супер
А
Артем
18 ноя 2025
Хорошая интересная экскурсия, небанальная, заскучать не успели. Понравилась больше, чем обзорная по главной улице:) В экскурсию от части встроен формат "об истории города через его знаменитых жителей". Буду рекомендовать, кто соберется в Ростов. Экскурсия новая, Елена только начала работать в таком формате, со временем мелкие неровности отшлифуются.
Н
Нелли
6 ноя 2025
Интересно и познавательно провели время на экскурсии с гидом Еленой!
Елена очень старалась показать и рассказать нам из истории старого купеческого Ростова и мы многое успели посмотреть и обсудить! Очень признательна ей за возможность провести экскурсию в нашем темпе, без спешки и суеты. Обязательно вернемся и продолжим изучать историю прекрасно города!
