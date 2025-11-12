Ближайшие даты:16
Описание экскурсииУвлекательную экскурсию в мир кофе! Откройте тайны кофейных плантаций, узнайте историю напитка, покорившего весь мир, и насладитесь уникальной каппинг-дегустацией. Кофе — это не просто напиток, а настоящее искусство, вобравшее в себя многовековую историю, силу природы и труд миллионов людей по всему миру. Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по миру кофе на каппинг-дегустации в Ростове-на-Дону! Знали ли вы, что: Кофейные ягоды высушиваются под жарким солнцем до 20 дней, и этот процесс напрямую влияет на сладость и глубину вкуса? Существует более 10 способов обжарки: от легкой, раскрывающей фруктовые и цитрусовые ноты, до темной, насыщенной шоколадными оттенками? Самый кислый кофе произрастает в высокогорных районах Африки благодаря особому климату и составу почвы? Два самых дорогих сорта кофе проходят ферментацию в желудках животных, что придает им уникальный, мягкий вкус без горечи? Что вас ждет на дегустации: Попробуете 4 сорта кофе из разных уголков мира – Колумбии, Бразилии, Африки и других регионов. Узнаете, как аромат свежемолотых зерен раскрывает тайны вкуса с первых секунд. Продегустируете напитки в горячем и остывшем виде, чтобы почувствовать все тонкости вкусового профиля. Разберетесь, как климат, высота произрастания и способы обработки зерен формируют уникальный вкус каждого сорта. Если вы хотите не просто наслаждаться кофе, но и разбираться в нем – это событие для вас! Записывайтесь, приходите и открывайте новый мир вкуса вместе с нами!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Пушкинская 91А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
