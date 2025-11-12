Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Увлекательную экскурсию в мир кофе! Откройте тайны кофейных плантаций, узнайте историю напитка, покорившего весь мир, и насладитесь уникальной каппинг-дегустацией. Кофе — это не просто напиток, а настоящее искусство, вобравшее в себя многовековую историю, силу природы и труд миллионов людей по всему миру. Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по миру кофе на каппинг-дегустации в Ростове-на-Дону! Знали ли вы, что: Кофейные ягоды высушиваются под жарким солнцем до 20 дней, и этот процесс напрямую влияет на сладость и глубину вкуса? Существует более 10 способов обжарки: от легкой, раскрывающей фруктовые и цитрусовые ноты, до темной, насыщенной шоколадными оттенками? Самый кислый кофе произрастает в высокогорных районах Африки благодаря особому климату и составу почвы? Два самых дорогих сорта кофе проходят ферментацию в желудках животных, что придает им уникальный, мягкий вкус без горечи? Что вас ждет на дегустации: Попробуете 4 сорта кофе из разных уголков мира – Колумбии, Бразилии, Африки и других регионов. Узнаете, как аромат свежемолотых зерен раскрывает тайны вкуса с первых секунд. Продегустируете напитки в горячем и остывшем виде, чтобы почувствовать все тонкости вкусового профиля. Разберетесь, как климат, высота произрастания и способы обработки зерен формируют уникальный вкус каждого сорта. Если вы хотите не просто наслаждаться кофе, но и разбираться в нем – это событие для вас! Записывайтесь, приходите и открывайте новый мир вкуса вместе с нами!

Ответы на вопросы Место начала и завершения? Улица Пушкинская 91А Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 1 часа Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.