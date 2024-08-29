Добро пожаловать в завораживающий мир стекла! Вы узнаете о его истории, о том, как мы возрождаем художественное стекло на Дону. Поймёте, как происходит процесс изготовления — от бокала до дизайнерской люстры. И своими глазами увидите, как бесформенная жидкая масса превращается в настоящий шедевр.

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Ваш гид в Ростове-на-Дону

Светлана Ваш гид в Ростове-на-Дону

Время начала: 10:00, 13:00

Описание экскурсии

В нашей мастерской — единственной в России — представлены все техники и технологии обработки горячего и холодного художественного стекла. И вы познакомитесь с каждой из них!

Горячий цех. На ваших глазах расплавленная горячая масса в руках мастера превратится в уникальное стеклянное изделие.

Холодный цех. Вы увидите производство художественных цветных витражей и узнаете, как их изготавливали раньше.

Мозаичный цех. Здесь делают смальту — вы полюбуетесь мозаикой из стекла и посмотрите, как собирают панно.

Организационные детали

По запросу мы можем организовать для вас индивидуальный мастер–класс по формированию изделия из горячего стекла: 2600 ₽ — взрослые, 1900 ₽ — студенты, 1500 ₽ — дети. Или мастер–класс по выдуванию: 5200 ₽ за чел.