Добро пожаловать в завораживающий мир стекла! Вы узнаете о его истории, о том, как мы возрождаем художественное стекло на Дону. Поймёте, как происходит процесс изготовления — от бокала до дизайнерской люстры. И своими глазами увидите, как бесформенная жидкая масса превращается в настоящий шедевр.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00
Описание экскурсии
В нашей мастерской — единственной в России — представлены все техники и технологии обработки горячего и холодного художественного стекла. И вы познакомитесь с каждой из них!
Горячий цех. На ваших глазах расплавленная горячая масса в руках мастера превратится в уникальное стеклянное изделие.
Холодный цех. Вы увидите производство художественных цветных витражей и узнаете, как их изготавливали раньше.
Мозаичный цех. Здесь делают смальту — вы полюбуетесь мозаикой из стекла и посмотрите, как собирают панно.
Организационные детали
По запросу мы можем организовать для вас индивидуальный мастер–класс по формированию изделия из горячего стекла: 2600 ₽ — взрослые, 1900 ₽ — студенты, 1500 ₽ — дети. Или мастер–класс по выдуванию: 5200 ₽ за чел.
в четверг в 10:00, в субботу в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1 350 ₽
|Детский билет
|850 ₽
|Студенческий билет
|950 ₽
|Пенсионный билет
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Волоколамская
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00, в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Ростове-на-Дону
Я главный художник мастерской художественного стекла. Экскурсия в стеклодувную мастерскую для ознакомления со стекольным делом — это прекрасный шанс попасть в завораживающий мир горячего стекла, познакомиться с интереснейшей профессией, увидеть старинное ремесло в современной интерпретации, узнать, как происходит процесс изготовления от бусины до люстры, увидеть своими глазами, как бесформенная жидкая масса превращается в настоящий шедевр.Задать вопрос
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