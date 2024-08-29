Экскурсия в мастерскую художественного стекла в Ростове-на-Дону

Познакомиться с традициями стеклодувного мастерства (в группе)
Добро пожаловать в завораживающий мир стекла! Вы узнаете о его истории, о том, как мы возрождаем художественное стекло на Дону. Поймёте, как происходит процесс изготовления — от бокала до дизайнерской люстры. И своими глазами увидите, как бесформенная жидкая масса превращается в настоящий шедевр.
Экскурсия в мастерскую художественного стекла в Ростове-на-Дону
Экскурсия в мастерскую художественного стекла в Ростове-на-Дону
Экскурсия в мастерскую художественного стекла в Ростове-на-Дону
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00

Описание экскурсии

В нашей мастерской — единственной в России — представлены все техники и технологии обработки горячего и холодного художественного стекла. И вы познакомитесь с каждой из них!

Горячий цех. На ваших глазах расплавленная горячая масса в руках мастера превратится в уникальное стеклянное изделие.

Холодный цех. Вы увидите производство художественных цветных витражей и узнаете, как их изготавливали раньше.

Мозаичный цех. Здесь делают смальту — вы полюбуетесь мозаикой из стекла и посмотрите, как собирают панно.

Организационные детали

По запросу мы можем организовать для вас индивидуальный мастер–класс по формированию изделия из горячего стекла: 2600 ₽ — взрослые, 1900 ₽ — студенты, 1500 ₽ — дети. Или мастер–класс по выдуванию: 5200 ₽ за чел.

в четверг в 10:00, в субботу в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет1 350 ₽
Детский билет850 ₽
Студенческий билет950 ₽
Пенсионный билет950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Волоколамская
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00, в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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