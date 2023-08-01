А Асмик Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией Все понравилось, именинник в восторге, подарочки порадовали, спасибо!

А Андрей Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону Нашим экскурсоводом была Елена. Экскурсия прошла на высоком уровне! Лена любит свой город и она прекрасный рассказчик. Получили интересную информацию о городе и горожанах. О его прошлом и настоящем. Лена, большое спасибо за время проведенное с пользой.

О Ольга Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону читать дальше информацию, очень довольны. Теперь ещё с большим удовольствием проживаем в центре Ростова. Всё заиграло новыми красками. Отмечаем, что гид Елена обладает серьёзной подготовкой и очень приятно преподносит материал. Прогулка получилась интригующей и любопытной. Остались после экскурсии очень яркие впечатления. С экскурсоводом предварительно оговорили все детали экскурсии так как она была персональная. Получили интереснейшую