1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
Узнайте, как в Ростове-на-Дону сочетаются донская, кавказская и европейская кухни. Найдите лучшие раки, уху и тусовочные места города
Начало: На Соборной площади
«Все дегустации оплачиваются отдельно»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Погружение в мир пивоварения: экскурсия на завод «Балтика» с дегустацией
Откройте для себя тайны пивоварения на одном из крупнейших заводов Юга России. Экскурсия с дегустацией пива ждет вас
Начало: Ул. Доватора,146 А
«Вторая часть программы — дегустация»
Расписание: По субботам в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
1 518₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
Погрузиться в мир ресторанной еды 19-20 веков и попробовать уникальное блюдо на групповой экскурсии
Начало: На Ворошиловском проспекте
«А в конце экскурсии вас ждёт дегустация одного удивительного блюда, которое раньше подавали в ресторанах»
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
1 990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААсмик1 августа 2023Все понравилось, именинник в восторге, подарочки порадовали, спасибо!
- ААндрей3 июня 2023Нашим экскурсоводом была Елена. Экскурсия прошла на высоком уровне! Лена любит свой город и она прекрасный рассказчик. Получили интересную информацию о городе и горожанах. О его прошлом и настоящем. Лена, большое спасибо за время проведенное с пользой.
- ООльга21 марта 2023Остались после экскурсии очень яркие впечатления. С экскурсоводом предварительно оговорили все детали экскурсии так как она была персональная. Получили интереснейшую
- ДДмитрий2 июля 2022Гид Елена - шикарный рассказчик! История Ростова-на-Дону, описание менявшегося склада жизни ростовчан через столетия, городские легенды, шутки, байки - в нашей прогулке было всё. Легко, непринужденно и очень интересно. Отдельное спасибо Елене, что смогла подстроиться под наш график.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Дегустационные туры»
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