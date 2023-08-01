Дегустации на экскурсиях в Ростове-на-Дону – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Ростове-на-Дону, цены от 1 518 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
Узнайте, как в Ростове-на-Дону сочетаются донская, кавказская и европейская кухни. Найдите лучшие раки, уху и тусовочные места города
Начало: На Соборной площади
«Все дегустации оплачиваются отдельно»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
3 900 за всё до 4 чел.
Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Погружение в мир пивоварения: экскурсия на завод «Балтика» с дегустацией
Откройте для себя тайны пивоварения на одном из крупнейших заводов Юга России. Экскурсия с дегустацией пива ждет вас
Начало: Ул. Доватора,146 А
«Вторая часть программы — дегустация»
Расписание: По субботам в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
1 518 за человека
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
Погрузиться в мир ресторанной еды 19-20 веков и попробовать уникальное блюдо на групповой экскурсии
Начало: На Ворошиловском проспекте
«А в конце экскурсии вас ждёт дегустация одного удивительного блюда, которое раньше подавали в ресторанах»
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
1 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Асмик
    1 августа 2023
    Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
    Все понравилось, именинник в восторге, подарочки порадовали, спасибо!
  • А
    Андрей
    3 июня 2023
    Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
    Нашим экскурсоводом была Елена. Экскурсия прошла на высоком уровне! Лена любит свой город и она прекрасный рассказчик. Получили интересную информацию о городе и горожанах. О его прошлом и настоящем. Лена, большое спасибо за время проведенное с пользой.
  • О
    Ольга
    21 марта 2023
    Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
    Остались после экскурсии очень яркие впечатления. С экскурсоводом предварительно оговорили все детали экскурсии так как она была персональная. Получили интереснейшую
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    информацию, очень довольны. Теперь ещё с большим удовольствием проживаем в центре Ростова. Всё заиграло новыми красками. Отмечаем, что гид Елена обладает серьёзной подготовкой и очень приятно преподносит материал. Прогулка получилась интригующей и любопытной.

  • Д
    Дмитрий
    2 июля 2022
    Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
    Гид Елена - шикарный рассказчик! История Ростова-на-Дону, описание менявшегося склада жизни ростовчан через столетия, городские легенды, шутки, байки - в нашей прогулке было всё. Легко, непринужденно и очень интересно. Отдельное спасибо Елене, что смогла подстроиться под наш график.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Дегустационные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
  2. Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
  3. Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 1 518 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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