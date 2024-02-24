Военная экскурсия «Эхо минувшей войны»

Ростов-на-Дону – один из городов, которые приняли суровый удар и выстояли в годы Великой Отечественной войны.

Приглашаем вас на экскурсию по местам ключевых сражений и памяти героев ВОВ, которые держали оборону и освобождали город от захватчиков.
5
1 отзыв
Военная экскурсия «Эхо минувшей войны»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Военная экскурсия: Память о героях

Приглашаем вас на уникальную военную экскурсию, посвященную героям и подвигам, которые навсегда остались в истории нашего города. Эта экскурсия позволит вам глубже понять силу духа и мужество, проявленные защитниками родины. Вы сможете проникнуться уважением к жителям города и ощутить гордость за тех, кто не пожалел своей жизни ради свободы.

История и память

Во время экскурсии вы узнаете о том, как жил город во время оккупации. Каждое место, которое мы посетим, наполнено значением и историей. За каждым памятником и мемориалом стоят реальные судьбы людей, проявивших невероятную стойкость в трудные времена.

Маршрут экскурсии

Наша экскурсия включает в себя посещение следующих ключевых мест:

  • Змиёвская балка (Мемориальный комплекс жертвам фашизма)
  • Гвардейская площадь
  • Улица Б. Садовая
  • Театральная площадь (Стела "Освободителям Ростова")
  • Сквер им. Фрунзе (Мемориальный комплекс "Павшим Воинам" с вечным огнём)
  • Проспект Шолохова (Стела "Город воинской славы")
  • Улица Металлургическая (Памятник Алексею Бересту)

Погружение в историю

Каждое из этих мест расскажет свою историю, и вы сможете лучше понять, что стояло за подвигами тех, кто защищал наш город. Присоединяйтесь к нам в этом путешествии по страницам истории, и давайте вместе отдадим дань уважения тем, кто боролся за нашу свободу.

23 февраля 2024

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)1 990 ₽
Ребенок (до 12 лет)1 690 ₽
Пенсионер1 690 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Услуги гида экскурсовода
Что не входит в цену
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Место начала и завершения?
Ул. Московская, 53
Когда и сколько длится?
Когда: 23 февраля 2024
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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24 фев 2024
Были на экскурсии 23.02.2024 "Эхо минувшей войны". Экскурсовод Наталья Николаевна.
Экскурсия прошла безупречно: комфортный микроавтобус, хорошая слышимость, прекрасный маршрут экскурсии, очень познавательно, интересно. Являютсь уроженкой г. Ростов п-на-Дону - узнала новое о городе, посетила уже знакомые места
Наталье Николаевна отдельный респект! Прекрасный экскурсовод, ничего не читала, а все рассказывала сама!
Все очень понравилось! 100 из 10! Всем спасибо!

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