Ростов-на-Дону – один из городов, которые приняли суровый удар и выстояли в годы Великой Отечественной войны. Приглашаем вас на экскурсию по местам ключевых сражений и памяти героев ВОВ, которые держали оборону и освобождали город от захватчиков.

Описание экскурсии

Военная экскурсия: Память о героях

Приглашаем вас на уникальную военную экскурсию, посвященную героям и подвигам, которые навсегда остались в истории нашего города. Эта экскурсия позволит вам глубже понять силу духа и мужество, проявленные защитниками родины. Вы сможете проникнуться уважением к жителям города и ощутить гордость за тех, кто не пожалел своей жизни ради свободы.

История и память

Во время экскурсии вы узнаете о том, как жил город во время оккупации. Каждое место, которое мы посетим, наполнено значением и историей. За каждым памятником и мемориалом стоят реальные судьбы людей, проявивших невероятную стойкость в трудные времена.

Маршрут экскурсии

Наша экскурсия включает в себя посещение следующих ключевых мест:

Змиёвская балка (Мемориальный комплекс жертвам фашизма)

Гвардейская площадь

Улица Б. Садовая

Театральная площадь (Стела "Освободителям Ростова")

Сквер им. Фрунзе (Мемориальный комплекс "Павшим Воинам" с вечным огнём)

Проспект Шолохова (Стела "Город воинской славы")

Улица Металлургическая (Памятник Алексею Бересту)

Погружение в историю

Каждое из этих мест расскажет свою историю, и вы сможете лучше понять, что стояло за подвигами тех, кто защищал наш город. Присоединяйтесь к нам в этом путешествии по страницам истории, и давайте вместе отдадим дань уважения тем, кто боролся за нашу свободу.