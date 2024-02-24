Приглашаем вас на экскурсию по местам ключевых сражений и памяти героев ВОВ, которые держали оборону и освобождали город от захватчиков.
Описание экскурсии
Военная экскурсия: Память о героях
Приглашаем вас на уникальную военную экскурсию, посвященную героям и подвигам, которые навсегда остались в истории нашего города. Эта экскурсия позволит вам глубже понять силу духа и мужество, проявленные защитниками родины. Вы сможете проникнуться уважением к жителям города и ощутить гордость за тех, кто не пожалел своей жизни ради свободы.
История и память
Во время экскурсии вы узнаете о том, как жил город во время оккупации. Каждое место, которое мы посетим, наполнено значением и историей. За каждым памятником и мемориалом стоят реальные судьбы людей, проявивших невероятную стойкость в трудные времена.
Маршрут экскурсии
Наша экскурсия включает в себя посещение следующих ключевых мест:
- Змиёвская балка (Мемориальный комплекс жертвам фашизма)
- Гвардейская площадь
- Улица Б. Садовая
- Театральная площадь (Стела "Освободителям Ростова")
- Сквер им. Фрунзе (Мемориальный комплекс "Павшим Воинам" с вечным огнём)
- Проспект Шолохова (Стела "Город воинской славы")
- Улица Металлургическая (Памятник Алексею Бересту)
Погружение в историю
Каждое из этих мест расскажет свою историю, и вы сможете лучше понять, что стояло за подвигами тех, кто защищал наш город. Присоединяйтесь к нам в этом путешествии по страницам истории, и давайте вместе отдадим дань уважения тем, кто боролся за нашу свободу.
23 февраля 2024
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|1 990 ₽
|Ребенок (до 12 лет)
|1 690 ₽
|Пенсионер
|1 690 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
- Услуги гида экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Экскурсия прошла безупречно: комфортный микроавтобус, хорошая слышимость, прекрасный маршрут экскурсии, очень познавательно, интересно. Являютсь уроженкой г. Ростов п-на-Дону - узнала новое о городе, посетила уже знакомые места
Наталье Николаевна отдельный респект! Прекрасный экскурсовод, ничего не читала, а все рассказывала сама!
Все очень понравилось! 100 из 10! Всем спасибо!