Александр проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Самбекские высоты — новый символ Ростовской области

Посетить грандиозный мемориальный комплекс и услышать связанные с ним военные истории

Александр
Александр – Гид из Ростова-на-Дону
Вы проедете вдоль линии «Миус-фронта», где в годы Великой Отечественной войны проходили тяжелейшие бои.

Посетите современный музейный комплекс Самбекские высоты, Матвеев Курган и хутор Степанов, услышите о подвигах советских воинов, рассмотрите посвященные им памятники и раскроете детали самых важных сражений.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 900 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Самбекские высоты — новый символ Ростовской области
Самбекские высоты — новый символ Ростовской области

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Самбекских высот
Вы посетите недавно открытый музейный комплекс Самбекские высоты, посвященный Великой Отечественной войне. Пройдете по аллее Памяти, где находятся захоронения защитников донской земли, рассмотрите монумент советскому солдату-победителю и оцените выставку военной техники под открытым небом. Кроме того, я покажу часовню в честь Воскресения Христова и мемориал Славы, установленный в 1980 году в честь воинов, освободивших Таганрог.

Матвеев Курган
После Самбекских высот мы отправимся чуть севернее, в Матвеево-Курганский район. Именно здесь 19 августа 1943 года начался прорыв фронта советскими войсками. Вы посетите места сражений, услышите военные истории 📖, раскроете подробности боев и увидите посвященные им мемориалы: «Якорь», «Танк-Т-34» и «Регулировщица Маруся».

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на Гвардейской площади
Самбекские высоты — новый символ Ростовской области
Самбекские высоты — новый символ Ростовской области
Самбекские высоты — новый символ Ростовской области
Самбекские высоты — новый символ Ростовской области
Самбекские высоты — новый символ Ростовской области
Самбекские высоты — новый символ Ростовской области
Самбекские высоты — новый символ Ростовской области

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился на Урале, но уже 12 лет живу в Ростове-на-Дону. Много путешествую по России: обожаю лес, горы и прохладные сибирские речки. Также очень люблю ставший родным Донской край. С удовольствием покажу вам его самые интересные и живописные места!
Напишите мне

Александр проводит ещё 2 экскурсии

Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
4 900
8 часов
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
7 отзывов
Проехать от Ростова-на-Дону к берегу Таганрогского залива, знакомясь с памятниками и историей края
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
4 900
7 часов
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
3 отзыва
Живописная автопешеходная экскурсия по местам военных походов: крепости, станицы и старинные города

Еще несколько необычных экскурсий в Ростове-на-Дону

Весь Ростов за 3 часа
3 500
3 часа
Весь Ростов за 3 часа
27 отзывов
От города с криминальным прошлым до «южной столицы»
Купеческий город и казачий колорит
3 500
3 часа
Купеческий город и казачий колорит
25 отзывов
Прогулка по самым интересным местам и посещение музея Донской казачьей гвардии
Ростов-на-Дону сквозь века
2 990
3 часа
Ростов-на-Дону сквозь века
19 отзывов
История и легенды главных мест города на насыщенной обзорной экскурсии
Ростов-на-Дону — город у тихого Дона
3 000
3 часа
Ростов-на-Дону — город у тихого Дона
14 отзывов
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
1 200
3 часа
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
10 отзывов
Русский Чикаго
3 500
4 часа
Русский Чикаго
9 отзывов