Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Самбекских высот

Вы посетите недавно открытый музейный комплекс Самбекские высоты, посвященный Великой Отечественной войне. Пройдете по аллее Памяти, где находятся захоронения защитников донской земли, рассмотрите монумент советскому солдату-победителю и оцените выставку военной техники под открытым небом. Кроме того, я покажу часовню в честь Воскресения Христова и мемориал Славы, установленный в 1980 году в честь воинов, освободивших Таганрог.

Матвеев Курган

После Самбекских высот мы отправимся чуть севернее, в Матвеево-Курганский район. Именно здесь 19 августа 1943 года начался прорыв фронта советскими войсками. Вы посетите места сражений, услышите военные истории 📖, раскроете подробности боев и увидите посвященные им мемориалы: «Якорь», «Танк-Т-34» и «Регулировщица Маруся».

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.