Александр проводит ещё 2 экскурсии

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чтобы не стоять в пробке. Данная точка указана не просто так, она привязана к одному из важных объектов в теме экскурсии – танку Т-34, участвовавшему в освобождении Ростова-на-Дону в феврале 1943 года. Однако в этом месте очень динамичное движение и иногда с затруднениями.



До момента начала экскурсии я вообще не знал что Вы местные, у нас был лишь один короткий телефонный разговор, в котором мне не сообщили об этом и место встречи Вас устраивало. В конце экскурсии я предлагал отвезти Вас домой, но Вы отказались.



Относительно упомянутого Вами «нервничания»: позвольте уточнить, что оно было связано не с содержанием Ваших вопросов, а с тем, что рассказ периодически прерывался.

Мне хотелось донести информацию последовательно, поэтому я деликатно просил задавать вопросы по завершении эпизода, чтобы сохранить плавность и целостность повествования.



Что же касается содержания, то меня уже давно удивляет различие в восприятии исторического материала между гостями нашего региона и местными жителями. Это важный аспект, который я обязательно учту в дальнейшем.



Хочу подчеркнуть, что я всегда даю одинаковое историческое описание, допускаю лишь небольшие творческие отступления, не позволяя себе личных оценок в адрес действий или приказов исторических личностей. Мой рассказ основан на материалах, взятых из достоверных и проверенных источниках, в том числе из документальной книги местного писателя-фронтовика Виктора Пужаева «Кровь и слава Миуса».



И, как краевед, изучающий историю много лет, я могу проводить сравнения между действиями отдельных подразделений и их командиров (решение – результат), но только на достоверных данных. Этот сравнительный метод позволяет повышать заинтересованность и внимание экскурсантов, соблюдать «эмоциональный баланс» и при этом формировать у слушателя максимально объективное понимание событий.



И, в завершение, позвольте отметить главный момент. Вы прошли всего треть маршрута и после Самбека выразили пожелание вернуться в Ростов. В связи с тем, что значительная часть экскурсии осталась вне Вашего внимания, оставленный отзыв, на мой взгляд, не полностью отражает реальную картину.