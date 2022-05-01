Александр проводит ещё 2 экскурсии

Путешествие начинается с посещения музейного комплекса Самбекские высоты, где вы увидите аллею Памяти и монумент солдату-победителю.
Далее маршрут проходит через Матвеев Курган и хутор Степанов, где вы услышите о героических боях и увидите мемориалы, такие как "Якорь" и "Танк-Т-34". Путешествие завершается у церкви Сурб-Геворг, сохранившей следы войны
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- 🕊️ Уникальная историческая экскурсия
- 🏛️ Посещение музейного комплекса
- 🗺️ Путешествие по местам сражений
- 🕯️ Мемориалы и памятники героям
- ⛪ Историческая церковь Сурб-Геворг
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Самбекские высоты
- Аллея Памяти
- Монумент солдату-победителю
- Мемориал «Якорь»
- Танк-Т-34
- Церковь Сурб-Геворг
Описание экскурсии
Символ Миус-фронта — Самбекские высоты
В начале нашего путешествия вы посетите недавно открытый музейный комплекс Самбекские высоты, посвященный Великой Отечественной войне. Пройдете по аллее Памяти, где находятся захоронения защитников донской земли, рассмотрите монумент советскому солдату-победителю и осмотрите выставку — реконструкцию военной техники под открытым небом.
После посещения музея вы узнаете — почему на протяжении двух лет здесь шли кровопролитные сражения, которые стали одними из самых трагичных в истории Великой Отечественной войны наряду со Сталинградом, Ржевом и Ленинградом.
Но главным местом посещения станет мемориал Славы и Вечный огонь, установленный в 1980 году в честь воинов, освободивших Таганрог…
Поездка по Миусс-фронту
После Самбекских высот мы проедем вдоль линии бывшего «Миусс-фронта»: в Матвеево-Курганский, Куйбышевский и Мясниковский районы Ростовской области. Здесь велись героические бои в 1941 (осень),1942 (весна и лето) и 1943 годах, а 19 августа 1943 года начался прорыв фронта советскими войсками.
Мы проедем по местам сражений и конкретных героических эпизодов. Вы узнаете подробности боев и увидите посвященные им мемориалы и братские могилы, например: подвиг морских бригад и мемориал «Якорь», подвиг танкистов Юдина и «Танк-Т-34», памятники «Регулировщица Маруся» и «Прорыв». Мы посетим место гибели героев-летчиков, в том числе друга Покрышкина — Кузьмы Селиверстова.
А церковь Сурб-Геворг до сих пор стоит со следами пуль и снарядов со времен войны! Этот уникальный храм в селе Султан-Салы является своеобразным «аналогом дома Палова» в Сталинграде.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музей (200 руб. с чел.).
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