Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты

Погрузитесь в историю Миусс-фронта, посетив Самбекские высоты и памятники героическим сражениям Великой Отечественной войны
Экскурсия по Миусс-фронту предлагает уникальную возможность узнать о подвигах советских воинов.

Путешествие начинается с посещения музейного комплекса Самбекские высоты, где вы увидите аллею Памяти и монумент солдату-победителю.

Далее маршрут проходит через Матвеев Курган и хутор Степанов, где вы услышите о героических боях и увидите мемориалы, такие как "Якорь" и "Танк-Т-34". Путешествие завершается у церкви Сурб-Геворг, сохранившей следы войны
4.5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕊️ Уникальная историческая экскурсия
  • 🏛️ Посещение музейного комплекса
  • 🗺️ Путешествие по местам сражений
  • 🕯️ Мемориалы и памятники героям
  • ⛪ Историческая церковь Сурб-Геворг

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на открытом воздухе. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полном объеме. Весной и осенью также возможно посещение, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия проходит в более суровых условиях, но музейный комплекс открыт круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты

Что можно увидеть

  • Самбекские высоты
  • Аллея Памяти
  • Монумент солдату-победителю
  • Мемориал «Якорь»
  • Танк-Т-34
  • Церковь Сурб-Геворг

Описание экскурсии

Символ Миус-фронта — Самбекские высоты

В начале нашего путешествия вы посетите недавно открытый музейный комплекс Самбекские высоты, посвященный Великой Отечественной войне. Пройдете по аллее Памяти, где находятся захоронения защитников донской земли, рассмотрите монумент советскому солдату-победителю и осмотрите выставку — реконструкцию военной техники под открытым небом.
После посещения музея вы узнаете — почему на протяжении двух лет здесь шли кровопролитные сражения, которые стали одними из самых трагичных в истории Великой Отечественной войны наряду со Сталинградом, Ржевом и Ленинградом.
Но главным местом посещения станет мемориал Славы и Вечный огонь, установленный в 1980 году в честь воинов, освободивших Таганрог…

Поездка по Миусс-фронту

После Самбекских высот мы проедем вдоль линии бывшего «Миусс-фронта»: в Матвеево-Курганский, Куйбышевский и Мясниковский районы Ростовской области. Здесь велись героические бои в 1941 (осень),1942 (весна и лето) и 1943 годах, а 19 августа 1943 года начался прорыв фронта советскими войсками.
Мы проедем по местам сражений и конкретных героических эпизодов. Вы узнаете подробности боев и увидите посвященные им мемориалы и братские могилы, например: подвиг морских бригад и мемориал «Якорь», подвиг танкистов Юдина и «Танк-Т-34», памятники «Регулировщица Маруся» и «Прорыв». Мы посетим место гибели героев-летчиков, в том числе друга Покрышкина — Кузьмы Селиверстова.
А церковь Сурб-Геворг до сих пор стоит со следами пуль и снарядов со времен войны! Этот уникальный храм в селе Султан-Салы является своеобразным «аналогом дома Палова» в Сталинграде.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музей (200 руб. с чел.).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Гвардейской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 847 туристов
Меня зовут Александр. Я родился на Урале, но уже давно живу в Ростове-на-Дону. Много путешествую по России: обожаю лес, горы и прохладные сибирские речки. Также очень люблю ставший родным Донской край. С удовольствием покажу вам его самые интересные и живописные места!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
Екатерина
Эскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё в разы больше! Хотя со слов организатора, нашу программу пришлось перекроить и немного видоизменить, так
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как с нами были двое детей 9ти и 12ти лет. Наш экскурсовод честно написал мне, что это "не развлечение для детей". А так как поехать мне всё же хотелось, написал следующее:" Но я не уверен что детям будет увлекательно ездить по могилам, мемориалам и местам сражений которые сейчас по виду - обычные поля иногда с высотами и речкой. Патриотическое воспитание очень важно, безусловно. Но его нужно подавать в форме, которую дети могут воспринимать в определенном возрасте. И 5 часов на машине для них будет весьма утомительно.
Может быть упростить экскурсию.
Полную программу моей экскурсии Ваша группа освоить не сможет."
Вобщем, наша экскурсия удалась! Поездка заняла более 8 часов, но пролетела на одном дыхании! Дети в восторге! Мы с мамой под впечатлением от полученной информации (а рассказчик Александр замечательный)! Исторические сведения давались нам так поэтапно, дозированно и так были переплетены с местами наших остановок, что мы прослушали историю нашего края от времен сарматских племён, греков… через походы и завоевания Петра, Софьи и Екатерины… трагедию казачества в гражданской войне… народное горе и подвиг в ВОВ… до новейшей истории современной России!!!
Спустя сутки я уже перечитала биографии нескольких бойцов, установивших знамена Победы на рейхстаге, и так и не получивших звания Героев Советского Союза!
Любителям истории родного края и ВОВ очень рекомендую!
Александру огромное спасибо! Здоровья Вам и благодарных слушателей!

Эскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё в
Эскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё в
Эскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё в
Эскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё в
Эскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё в
Эскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё в
Эскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё в
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П
В начале января ездили с Александром на три экскурсии. Первые две "Вдоль Дона" и "От Азова до Новочеркасска" оставили самые приятные впечатления. Прекрасно разработанные маршруты были содержательны и интересны.
Экскурсия на
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Самбекские высоты началась с посещения небольших мемориалов, установленных на месте ожесточенных боев в ВОВ. Александр рассказал об истории оборонительных и наступательных боев в этих местах.
Во второй части экскурсии посетили большой современный музей-мемориал "Самбекские высоты". Музей только открылся. Все новое - интересное. С нами был ребенок 6 лет. Музей его очень заинтересовал. Посещение музея не было бы полным без предварительного проезда по местам событий. Эта экскурсия нам тоже очень понравилась, рекомендуем для посещения.
P.S. в музей мы попали под закрытие. Обязательно надо следить за окончание времени работы касс музея. Можно купить билет заранее, осмотреть мемориал снаружи в музей войти за час до закрытия, когда кассы уже не работают. С музеем одновременно закрывается вся территория мемориала.

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Людмила
Александру хочется поставить пять с плюсом, если бы была такая возможность. Потрясающий рассказчик, глубоко знающий тему, за семь часов экскурсии получили огромное количество информации. Информация подаются структурировано и логично, есть
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полное понимаю, как и где проходил Миусс-Фронт. Александр знает каждое братское захоронение по линии Миусс-Фронта в Ростовской области, не хватило времени, он готов был заезжать, показывать и рассказывать еще и еще). Рекомендуем!

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Алена
Несмотря на сильно дождливую погоду, поездка получилась интересная и душевная. Александр интересный рассказчик, узнали очень много нового не только по теме самой экскурсии, но также и о нашем Донском крае. Спасибо ему огромное за такое увлекательное путешествие!
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С
Это путешествие имело особое значение для нас с сестрой - наш дед погиб здесь в августе 1943 г. Спасибо Александру за организацию такой непростой, но важной экскурсии.
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С
Началось с того, что предварительно была договоренность встретиться на Красноармейской 3, чуть дальше остановки, потом оказалось, что нужно было ждать возле школы, а то адрес предварительный🙈 потом мы поехали в
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сторону Несветая, а живем мы на Суворовском, то есть проезжали практически через наш район, и не нужно было ехать в противоположный конец города, а встретиться где-то по пути. Рассказывает интересно, но если спросить что то "не по теме", начинает нервничать. Было много "гадания", а вот надо было так сделать или вот так, но к чему это, не понятно. История уже написана и ее не изменишь, а гадать как бы было, вообще ни к чему. В общем, второй раз я точно не поеду с данным гидом

Александр
Александр
Ответ организатора:
Расстояние между двумя точками на месте встречи, о котором Вы говорите, составляет 60 метров. Я просто попросил Вас перейти перекресток,
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чтобы не стоять в пробке. Данная точка указана не просто так, она привязана к одному из важных объектов в теме экскурсии – танку Т-34, участвовавшему в освобождении Ростова-на-Дону в феврале 1943 года. Однако в этом месте очень динамичное движение и иногда с затруднениями.

До момента начала экскурсии я вообще не знал что Вы местные, у нас был лишь один короткий телефонный разговор, в котором мне не сообщили об этом и место встречи Вас устраивало. В конце экскурсии я предлагал отвезти Вас домой, но Вы отказались.

Относительно упомянутого Вами «нервничания»: позвольте уточнить, что оно было связано не с содержанием Ваших вопросов, а с тем, что рассказ периодически прерывался.
Мне хотелось донести информацию последовательно, поэтому я деликатно просил задавать вопросы по завершении эпизода, чтобы сохранить плавность и целостность повествования.

Что же касается содержания, то меня уже давно удивляет различие в восприятии исторического материала между гостями нашего региона и местными жителями. Это важный аспект, который я обязательно учту в дальнейшем.

Хочу подчеркнуть, что я всегда даю одинаковое историческое описание, допускаю лишь небольшие творческие отступления, не позволяя себе личных оценок в адрес действий или приказов исторических личностей. Мой рассказ основан на материалах, взятых из достоверных и проверенных источниках, в том числе из документальной книги местного писателя-фронтовика Виктора Пужаева «Кровь и слава Миуса».

И, как краевед, изучающий историю много лет, я могу проводить сравнения между действиями отдельных подразделений и их командиров (решение – результат), но только на достоверных данных. Этот сравнительный метод позволяет повышать заинтересованность и внимание экскурсантов, соблюдать «эмоциональный баланс» и при этом формировать у слушателя максимально объективное понимание событий.

И, в завершение, позвольте отметить главный момент. Вы прошли всего треть маршрута и после Самбека выразили пожелание вернуться в Ростов. В связи с тем, что значительная часть экскурсии осталась вне Вашего внимания, оставленный отзыв, на мой взгляд, не полностью отражает реальную картину.

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