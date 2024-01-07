Военные экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Военные» в Ростове-на-Дону, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
На машине
19 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
Посетить грандиозный мемориальный комплекс и услышать связанные с ним военные истории
Начало: На Гвардейской площади
23 сен в 09:30
24 сен в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Военная экскурсия «Эхо минувшей войны»
Пешая
На автобусе
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Военная экскурсия «Эхо минувшей войны»
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: 23 февраля 2024
Завтра в 11:00
21 сен в 09:00
1 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    7 января 2024
    Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
    Александру хочется поставить пять с плюсом, если бы была такая возможность. Потрясающий рассказчик, глубоко знающий тему, за семь часов экскурсии
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    получили огромное количество информации. Информация подаются структурировано и логично, есть полное понимаю, как и где проходил Миусс-Фронт. Александр знает каждое братское захоронение по линии Миусс-Фронта в Ростовской области, не хватило времени, он готов был заезжать, показывать и рассказывать еще и еще). Рекомендуем!

  • В
    Валерий
    22 сентября 2023
    Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
    Экскурсия «Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска» для тех, кто за один день желает получить массу приятных
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    впечатлений и знаний о красивых, интересных исторических городах и послушать рассказ о них эрудированного гида Александра. Классный водитель, удобная машина, хорошая погода — всё это позволило нам легко проехать около двухсот километров. Александр учёл все наши пожелания и скорректировал свой план. Рассказ Александра изобиловал выдержками из знакомых фильмов, стихов, песен, задавал нам вопросы, поэтому мы были не просто слушателями. Александр нигде не оставлял нас одних, всегда был с нами. В экскурсии продуманы все санитарные остановки, и была возможность хорошо пообедать в кафе. Приятным бонусом был трансфер от гостиницы до гостиницы. При заказе экскурсии путешественникам нужно учитывать возможные непредвиденные обстоятельства (например, пробки на дорогах), из-за чего время экскурсии увеличивается. Благодарим Александра за интересную экскурсию!

  • И
    Ирина
    9 января 2023
    Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
    Александр провел нам такую экскурсию, с долгим приятным послевкусием. Мы до сих пор делимся друг с другом впечатлениями. Несмотря на
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    то, что экскурсия построена с переездами, она нисколько не теряет в информативности и яркости. Александр умело ведет повествование, обладая энциклопедическими знаниями, подает информацию в разговорной, доступной форме. Слушать его невероятно интересно!! Некоторые места по заявленной экскурсии были закрыты, тем не менее, Александр предложил альтернативный маршрут, по которому мы с удовольствие проехали. Огромное спасибо за предновогоднее знакомство с Ростовым и казачьим краем!

  • А
    Алена
    27 октября 2022
    Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
    Несмотря на сильно дождливую погоду, поездка получилась интересная и душевная. Александр интересный рассказчик, узнали очень много нового не только по теме самой экскурсии, но также и о нашем Донском крае. Спасибо ему огромное за такое увлекательное путешествие!
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2022
    Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
    Эскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё в разы больше! Хотя со
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    слов организатора, нашу программу пришлось перекроить и немного видоизменить, так как с нами были двое детей 9ти и 12ти лет. Наш экскурсовод честно написал мне, что это "не развлечение для детей". А так как поехать мне всё же хотелось, написал следующее:" Но я не уверен что детям будет увлекательно ездить по могилам, мемориалам и местам сражений которые сейчас по виду - обычные поля иногда с высотами и речкой. Патриотическое воспитание очень важно, безусловно. Но его нужно подавать в форме, которую дети могут воспринимать в определенном возрасте. И 5 часов на машине для них будет весьма утомительно. Может быть упростить экскурсию. Полную программу моей экскурсии Ваша группа освоить не сможет." Вобщем, наша экскурсия удалась! Поездка заняла более 8 часов, но пролетела на одном дыхании! Дети в восторге! Мы с мамой под впечатлением от полученной информации (а рассказчик Александр замечательный)! Исторические сведения давались нам так поэтапно, дозированно и так были переплетены с местами наших остановок, что мы прослушали историю нашего края от времен сарматских племён, греков… через походы и завоевания Петра, Софьи и Екатерины… трагедию казачества в гражданской войне… народное горе и подвиг в ВОВ… до новейшей истории современной России!!! Спустя сутки я уже перечитала биографии нескольких бойцов, установивших знамена Победы на рейхстаге, и так и не получивших звания Героев Советского Союза! Любителям истории родного края и ВОВ очень рекомендую! Александру огромное спасибо! Здоровья Вам и благодарных слушателей!

    Эскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё вЭскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё вЭскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё вЭскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё вЭскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё вЭскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё вЭскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё в

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Военные»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
  2. Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
  3. Военная экскурсия «Эхо минувшей войны»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная
  2. Набережная Ростова-на-Дону
  3. Парамоновские Склады
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Парк Лога
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Фонтан Атланты
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в сентябре 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 990 до 8 900. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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