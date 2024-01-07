Александру хочется поставить пять с плюсом, если бы была такая возможность. Потрясающий рассказчик, глубоко знающий тему, за семь часов экскурсии читать дальше
получили огромное количество информации. Информация подаются структурировано и логично, есть полное понимаю, как и где проходил Миусс-Фронт. Александр знает каждое братское захоронение по линии Миусс-Фронта в Ростовской области, не хватило времени, он готов был заезжать, показывать и рассказывать еще и еще). Рекомендуем!
Экскурсия «Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска» для тех, кто за один день желает получить массу приятных читать дальше
впечатлений и знаний о красивых, интересных исторических городах и послушать рассказ о них эрудированного гида Александра. Классный водитель, удобная машина, хорошая погода — всё это позволило нам легко проехать около двухсот километров. Александр учёл все наши пожелания и скорректировал свой план. Рассказ Александра изобиловал выдержками из знакомых фильмов, стихов, песен, задавал нам вопросы, поэтому мы были не просто слушателями. Александр нигде не оставлял нас одних, всегда был с нами. В экскурсии продуманы все санитарные остановки, и была возможность хорошо пообедать в кафе. Приятным бонусом был трансфер от гостиницы до гостиницы.
При заказе экскурсии путешественникам нужно учитывать возможные непредвиденные обстоятельства (например, пробки на дорогах), из-за чего время экскурсии увеличивается.
Благодарим Александра за интересную экскурсию!
Александр провел нам такую экскурсию, с долгим приятным послевкусием. Мы до сих пор делимся друг с другом впечатлениями. Несмотря на читать дальше
то, что экскурсия построена с переездами, она нисколько не теряет в информативности и яркости. Александр умело ведет повествование, обладая энциклопедическими знаниями, подает информацию в разговорной, доступной форме. Слушать его невероятно интересно!! Некоторые места по заявленной экскурсии были закрыты, тем не менее, Александр предложил альтернативный маршрут, по которому мы с удовольствие проехали. Огромное спасибо за предновогоднее знакомство с Ростовым и казачьим краем!
Несмотря на сильно дождливую погоду, поездка получилась интересная и душевная. Александр интересный рассказчик, узнали очень много нового не только по теме самой экскурсии, но также и о нашем Донском крае. Спасибо ему огромное за такое увлекательное путешествие!
Эскурсия с Александром очень понравилась. Увидели много красивого, интересного, величественного, патриотичного! А уж услышали ещё в разы больше! Хотя со читать дальше
слов организатора, нашу программу пришлось перекроить и немного видоизменить, так как с нами были двое детей 9ти и 12ти лет. Наш экскурсовод честно написал мне, что это "не развлечение для детей". А так как поехать мне всё же хотелось, написал следующее:" Но я не уверен что детям будет увлекательно ездить по могилам, мемориалам и местам сражений которые сейчас по виду - обычные поля иногда с высотами и речкой. Патриотическое воспитание очень важно, безусловно. Но его нужно подавать в форме, которую дети могут воспринимать в определенном возрасте. И 5 часов на машине для них будет весьма утомительно.
Может быть упростить экскурсию.
Полную программу моей экскурсии Ваша группа освоить не сможет."
Вобщем, наша экскурсия удалась! Поездка заняла более 8 часов, но пролетела на одном дыхании! Дети в восторге! Мы с мамой под впечатлением от полученной информации (а рассказчик Александр замечательный)! Исторические сведения давались нам так поэтапно, дозированно и так были переплетены с местами наших остановок, что мы прослушали историю нашего края от времен сарматских племён, греков… через походы и завоевания Петра, Софьи и Екатерины… трагедию казачества в гражданской войне… народное горе и подвиг в ВОВ… до новейшей истории современной России!!!
Спустя сутки я уже перечитала биографии нескольких бойцов, установивших знамена Победы на рейхстаге, и так и не получивших звания Героев Советского Союза!
Любителям истории родного края и ВОВ очень рекомендую!
Александру огромное спасибо! Здоровья Вам и благодарных слушателей!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Военные»
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