читать дальше

быта, старинную мебель, посуду и текстиль.



Также представлены семейные фотографии и документы владельцев дома, дары местных жителей и меценатов.



В музее можно посмотреть документальный фильм Полины Ленжен "Большая жизнь" о последней владелице дома Екатерине Херсонцевой.



Посетители узнают, как создавался музей, кто стал его вдохновителем, историю деревни Ломы и её жителей, устройство традиционного деревенского дома и символику его декоративных элементов. Также можно узнать о предназначении необычных предметов домашней утвари. Добраться до музея можно самостоятельно на такси или личном авто. Билеты в музей и чаепитие включены в стоимость экскурсии. Приезжайте и погрузитесь в атмосферу настоящей крестьянской жизни