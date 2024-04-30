Всего в 11 км от Ростова Великого находится уникальный частный музей "Большая жизнь". Этот музей расположен в самом старом и большом доме деревни Ломы. Здесь можно увидеть аутентичные предметы крестьянского
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Уникальные предметы крестьянского быта
- 📜 Истории местных жителей
- 🍵 Чаепитие в старинном доме
- 🎥 Просмотр документального фильма
- 🏡 Атмосфера традиционного деревенского дома
Что можно увидеть
- Аутентичные предметы крестьянского быта
- Старинная мебель
- Посуду и текстиль
- Семейные фотографии
- Документальный фильм
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Аутентичные предметы крестьянского быта.
- Старинную мебель, посуду и текстиль.
- Семейные фотографии и документы владельцев дома.
- Дары местных жителей и меценатов.
- Документальный фильм Полины Ленжен «Большая жизнь» о последней владелице дома.
Вы узнаете:
- Как создавался музей и кто стал его вдохновителем.
- Как складывалась история деревни Ломы и её жителей.
- Как устроен традиционный деревенский дом.
- Как расшифровать символику его декоративных элементов.
- В чём предназначение необычных предметов домашней утвари.
Организационные детали
- Из Ростова Великого до музея и обратно вам нужно добраться самостоятельно — на такси или личном авто.
- Билеты в музей и чаепитие включены в стоимость.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Ломы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Ростове
Здравствуйте! Меня зовут Юрий, я работаю в музее в Ломах «Большая жизнь», принимал участие в формировании его экспозиции. С радостью поделюсь с своими знаниями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
30 апр 2024
Замечательное место. Очень душевные люди. Потрясающее погружение в историю. Точка притяжения в которую хочется вернуться!
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