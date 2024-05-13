1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в золотой век Ростова Великого: История купечества и культуры
Загляните в сердце Ростова Великого, где вас ждет увлекательное путешествие по купеческим улицам и историческим местам
«В комнатах музея вас увидят роскошные интерьеры, вещи и предметы быта»
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
4 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Семибратово: где рождаются сказки и былины, экскурсия из Ростова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Семибратово, где живут легенды о богатырях и мастерство старинных ремесел
«В интерактивном музее вы выясните, как делали заготовки для выделки различных долбленых деревянных изделий, то есть «били баклуши»»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей в Ломах «Большая жизнь» - экскурсия в Ростове
Погрузитесь в атмосферу крестьянского быта в музее «Большая жизнь». Узнайте историю деревни Ломы, посмотрите документальный фильм и насладитесь чаепитием
Начало: В деревне Ломы
«Как создавался музей и кто стал его вдохновителем»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр13 мая 2024Экскурсия состоит из двух блоков, Музей купечестваа (Дмитрий) и пешеходная по городу. (Николай Николаевич) всей семье очень понравились. Оба профессионалы, которые любят свое дело, заинтересованы в общении, открыты для вопросов. Спасибо!
- ААлексей30 апреля 2024Замечательное место. Очень душевные люди. Потрясающее погружение в историю. Точка притяжения в которую хочется вернуться!
- ЕЕлена30 апреля 2024Доброго дня. Татьяна Николаевна отличный организатор. Музеи в Семибратово - любопытны и интересны не только детишкам, как можно подумать из
- ССева29 апреля 2024Было прикольно! Спасибо!
- ИИрина31 марта 2024Экскурсию вел Николай Николаевич. Эрудированный, спокойный и приятный человек. Мы были на машине и он предложил расширить маршрут, чтобы побольше показать интересного. В
- ММаргарита10 марта 2024Добрый день. Были на экскурсии 09.03.2024. Сама экскурсия представляет собой поход в 2 музея и рассказ про поселок Семибратово. Музеи
- РРозмари28 августа 2023У нас экскурсоводом была Светлана и нам все очень понравилось! Смело можем рекомендовать) Спасибо ей за чудесное время!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Музеи»
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