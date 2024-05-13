Музеи и искусство Ростова

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Ростове, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Купеческий Ростов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Путешествие в золотой век Ростова Великого: История купечества и культуры
Загляните в сердце Ростова Великого, где вас ждет увлекательное путешествие по купеческим улицам и историческим местам
«В комнатах музея вас увидят роскошные интерьеры, вещи и предметы быта»
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
4 850 за всё до 10 чел.
Семибратово - место рождения сказок и былин
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Семибратово: где рождаются сказки и былины, экскурсия из Ростова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Семибратово, где живут легенды о богатырях и мастерство старинных ремесел
«В интерактивном музее вы выясните, как делали заготовки для выделки различных долбленых деревянных изделий, то есть «били баклуши»»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Музей в Ломах «Большая жизнь»
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Музей в Ломах «Большая жизнь» - экскурсия в Ростове
Погрузитесь в атмосферу крестьянского быта в музее «Большая жизнь». Узнайте историю деревни Ломы, посмотрите документальный фильм и насладитесь чаепитием
Начало: В деревне Ломы
«Как создавался музей и кто стал его вдохновителем»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Купеческий Ростов
    Экскурсия состоит из двух блоков, Музей купечестваа (Дмитрий) и пешеходная по городу. (Николай Николаевич) всей семье очень понравились. Оба профессионалы, которые любят свое дело, заинтересованы в общении, открыты для вопросов. Спасибо!
  • А
    Алексей
    30 апреля 2024
    Музей в Ломах «Большая жизнь»
    Замечательное место. Очень душевные люди. Потрясающее погружение в историю. Точка притяжения в которую хочется вернуться!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Семибратово - место рождения сказок и былин
    Доброго дня. Татьяна Николаевна отличный организатор. Музеи в Семибратово - любопытны и интересны не только детишкам, как можно подумать из
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    названий. Взрослым интересно тоже. Обаятельные мишки - Тоша и Маша. Местечко- Семибратово - всегда проезжали мимо, а много всего узнали побывав. Единственное, что хотелось бы отметить, маршрут сложно назвать пешей прогулкой. Мы мало ходили. Это просто нужно знать, чтобы не ожидать больших расстояний. Для нас маловато пешком прошли.

  • С
    Сева
    29 апреля 2024
    Семибратово - место рождения сказок и былин
    Было прикольно! Спасибо!
  • И
    Ирина
    31 марта 2024
    Купеческий Ростов
    Экскурсию вел Николай Николаевич. Эрудированный, спокойный и приятный человек. Мы были на машине и он предложил расширить маршрут, чтобы побольше показать интересного. В
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    храме заводил в помещения, куда сами бы мы никогда не попали и рассказывал то, чего не пишут в википедии В музее купечества нас ждал музейный экскурсовод. Экскурсия прошла информативно и при этом живо и не занудно. Хотя город небольшой и много еще предстоит сделать для восстановления исторического, сложилось впечатление, что местные люди любят свой город, и с открытым сердцем готовы показывать его приезжим

  • М
    Маргарита
    10 марта 2024
    Семибратово - место рождения сказок и былин
    Добрый день. Были на экскурсии 09.03.2024. Сама экскурсия представляет собой поход в 2 музея и рассказ про поселок Семибратово. Музеи
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    очень понравились. В музее Баклуши экскурсовод в национальном костюме, интересно рассказывала, вовлекала нас в процесс приготовления ложек-супер. Аналогично в музее Варенья, только вместо приготовления была дегустация. А вот сам рассказ про Семибратово не очень интересен, так как занял 30 минут стоя на одном месте с показом распечаток и большим кол-вом имен и цифр, а хотелось походить непосредственно по территории, так как эскурсия-пешея. По возможности, советуем ехать отдельно в музеи, без самой экскурсии.

    Добрый день. Были на экскурсии 09.03.2024. Сама экскурсия представляет собой поход в 2 музея и рассказ
  • Р
    Розмари
    28 августа 2023
    Купеческий Ростов
    У нас экскурсоводом была Светлана и нам все очень понравилось! Смело можем рекомендовать) Спасибо ей за чудесное время!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Музеи»

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  5. Успенский собор в Ростове
  6. Соборная площадь
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Набережная
  9. Борисоглебский монастырь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Ростову в июне 2024
Сейчас в Ростове в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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