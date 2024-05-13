А Александр Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й Всем рекомендую данную экскурсию. Это 20 км от Ростова, мы размышляли, стоит ли ехать, все есть в Ростове. Всем рекомендую, Борисоглебскиймонастырь действительно сохранил патриархальность. Место очень значимое в нашей истории, об этом мы узнали из прекрасной экскурсиии.

А Александр Святыни древнего Ростова Дмитрий большой профессионал и отличный рассказчик. Особенно рекомендую тем, кто интересуется историей, а не историческими агекдотами. Большое спасибо!

А Александр Купеческий Ростов Экскурсия состоит из двух блоков, Музей купечестваа (Дмитрий) и пешеходная по городу. (Николай Николаевич) всей семье очень понравились. Оба профессионалы, которые любят свое дело, заинтересованы в общении, открыты для вопросов. Спасибо!

О Ольга По святым местам Ростова Великого Огромное спасибо за прекрасно организованную экскурсию. 4 часа прошли незаметно. Николай Николаевич - замечательный рассказчик и знаток края. Спасибо также водителю Нинель за комфортную поездку

Н Наталья Святыни древнего Ростова Экскурсия очень интересная. Дмитрий профессионал. Узнали много интересного о истории Ростова

И Ирина Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й Замечательная и необычная экскурсия! Действительно путешествие во времени. Елена - замечательный экскурсовод. Рассказ интересный, монастырь хорошо сохранился. Храм действующий и видно с какой любовью за храмом ухаживают.

Т Татьяна По святым местам Ростова Великого читать дальше рекомендуем всем, кто хочет глубоко и детально погрузиться в историю. Организация так же была безупречна. Оксана и Раиса всегда были на связи, отвечали на все наши вопросы. Спасибо большое! Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Наш гид Раиса рассказала нам много интресного о Ростове Великом и его монастырях. Однозначно

А Алексей Музей в Ломах «Большая жизнь» Замечательное место. Очень душевные люди. Потрясающее погружение в историю. Точка притяжения в которую хочется вернуться!

Е Екатерина По святым местам Ростова Великого Нам очень понравилась подача материала: понятно о сложной истории, переплетение государственности веры.