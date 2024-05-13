1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в золотой век Ростова Великого: История купечества и культуры
Загляните в сердце Ростова Великого, где вас ждет увлекательное путешествие по купеческим улицам и историческим местам
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
4 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по святым местам Ростова Великого: духовное наследие
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, посетив его знаменитые монастыри и узнав их уникальные истории
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
11 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по святыням Ростова Великого: от древности до наших дней
Познайте духовное наследие Ростова Великого, посетив его знаменитые святыни и монастыри, и узнайте удивительные истории святых этих мест
Начало: На Соборной площади
23 июня в 14:30
21 июля в 11:30
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Между Угличем и Ростовом раскинулся монастырь-крепость, где время будто остановилось. Территория не причесана до блеска, но за ней бережно присматривают
11 июня в 09:00
17 июня в 09:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей в Ломах «Большая жизнь» - экскурсия в Ростове
Погрузитесь в атмосферу крестьянского быта в музее «Большая жизнь». Узнайте историю деревни Ломы, посмотрите документальный фильм и насладитесь чаепитием
Начало: В деревне Ломы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
Посетить место рождения преподобного Сергия Радонежского и обитель, особенную для русской земли
Начало: На Соборной площади Ростова Великого
Завтра в 09:00
10 июня в 12:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр13 мая 2024Всем рекомендую данную экскурсию. Это 20 км от Ростова, мы размышляли, стоит ли ехать, все есть в Ростове. Всем рекомендую, Борисоглебскиймонастырь действительно сохранил патриархальность. Место очень значимое в нашей истории, об этом мы узнали из прекрасной экскурсиии.
- ААлександр13 мая 2024Дмитрий большой профессионал и отличный рассказчик. Особенно рекомендую тем, кто интересуется историей, а не историческими агекдотами. Большое спасибо!
- ААлександр13 мая 2024Экскурсия состоит из двух блоков, Музей купечестваа (Дмитрий) и пешеходная по городу. (Николай Николаевич) всей семье очень понравились. Оба профессионалы, которые любят свое дело, заинтересованы в общении, открыты для вопросов. Спасибо!
- ООльга13 мая 2024Огромное спасибо за прекрасно организованную экскурсию. 4 часа прошли незаметно. Николай Николаевич - замечательный рассказчик и знаток края. Спасибо также водителю Нинель за комфортную поездку
- ННаталья9 мая 2024Экскурсия очень интересная. Дмитрий профессионал. Узнали много интересного о истории Ростова
- ИИрина6 мая 2024Замечательная и необычная экскурсия! Действительно путешествие во времени. Елена - замечательный экскурсовод. Рассказ интересный, монастырь хорошо сохранился. Храм действующий и видно с какой любовью за храмом ухаживают.
- ТТатьяна2 мая 2024Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Наш гид Раиса рассказала нам много интресного о Ростове Великом и его монастырях. Однозначно
- ААлексей30 апреля 2024Замечательное место. Очень душевные люди. Потрясающее погружение в историю. Точка притяжения в которую хочется вернуться!
- ЕЕкатерина29 апреля 2024Нам очень понравилась подача материала: понятно о сложной истории, переплетение государственности веры.
- ИИрина31 марта 2024Экскурсию вел Николай Николаевич. Эрудированный, спокойный и приятный человек. Мы были на машине и он предложил расширить маршрут, чтобы побольше показать интересного. В
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Ростове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ростову в июне 2024
Сейчас в Ростове в категории "История и архитектура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 670 до 11 200. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Ростове на 2024 год по теме «История и архитектура», 84 ⭐ отзыва, цены от 4670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август