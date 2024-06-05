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Сразу стыло понятно что это большой профессионал своего дела, который к тому же очень любит свой город и его историю. 2 с небольшим часа пролетели почти незаметно. Даже младшая дочка, которая не очень любит экскурсии, увлеклась рассказом. Максим проводит экскурсию очень живо, активное контактирует с участниками, задает вопросы на эрудицию или на смекалку. На встречные вопросы отвечал охотно и весьма подробно. С собой у Максима была небольшая папка с иллюстрациями, копиями старинных фотографий и картами. Поскольку экскурсия проводилась только для нашей семьи - всегда была возможность остановиться, сделать паузу, купить воды. Для первого знакомства с городом - очень рекомендуем. После экскурсии начинаешь лучше понимать город, проникаешься его древней историей и начинаешь внимательнее смотреть по сторонам в поисках его тайн и загадок.