57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Маленький город — великая история

Я проведу вас по местам, которые расскажут главное о статусе Ростова Великого в давние времена и его богатую историю. Вы узнаете, где располагались емельяновские и хлебниковские торговые ряды, что продавали и покупали на второй по масштабу ярмарке в стране, кто из царей бывал в городе в разное время. На облик Ростова Великого повлияли екатерининские предписания, советские директивы и даже природные катаклизмы вроде урагана, и я покажу вам места, где можно рассмотреть следы этих событий.

Красоты Ростова

Вы побываете в старейшем здании города — Успенском соборе, первом храме на территории Северо-Восточной Руси вообще. Он действующий, и каждый камень в нём буквально дышит историей. Мы обойдём вокруг Ростовский кремль (Митрополичий двор), чтобы увидеть то, насколько иначе он выглядит с разных сторон, найдём церковь, похожую на Храм Василия Блаженного в Москве, где вы услышите интересное предание. Город раскинулся у озера Неро, вода в котором не бывает одного цвета из-за «двойного дна», и вы посмотрите на Ростов с его берега и с высоты земляных валов, обойдёте главные святыни и центр города.