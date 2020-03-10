57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в городе с незаурядным прошлым и увидеть, чем он живёт сейчас

Лидия
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Лидия – ваш гид
В Ростове Великом когда-то происходили важные события, о которых я как местный житель смогу рассказать лучше, чем любой путеводитель.

Вы услышите легенды и предания, побываете в самых живописных местах города и увидите его с высоты.

Связь времён и локаций, природы и архитектуры, судеб и веков — Ростов Великий со своими древними храмами, могучим кремлём и гармоничным пейзажем удивит вас богатством своей истории.
3650 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча У Кремля.
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У этой экскурсии57 отзывов
4.95
Ростов Великий и его история
Ростов Великий и его история

Что вас ожидает

Маленький город — великая история
Я проведу вас по местам, которые расскажут главное о статусе Ростова Великого в давние времена и его богатую историю. Вы узнаете, где располагались емельяновские и хлебниковские торговые ряды, что продавали и покупали на второй по масштабу ярмарке в стране, кто из царей бывал в городе в разное время. На облик Ростова Великого повлияли екатерининские предписания, советские директивы и даже природные катаклизмы вроде урагана, и я покажу вам места, где можно рассмотреть следы этих событий.

Красоты Ростова
Вы побываете в старейшем здании города — Успенском соборе, первом храме на территории Северо-Восточной Руси вообще. Он действующий, и каждый камень в нём буквально дышит историей. Мы обойдём вокруг Ростовский кремль (Митрополичий двор), чтобы увидеть то, насколько иначе он выглядит с разных сторон, найдём церковь, похожую на Храм Василия Блаженного в Москве, где вы услышите интересное предание. Город раскинулся у озера Неро, вода в котором не бывает одного цвета из-за «двойного дна», и вы посмотрите на Ростов с его берега и с высоты земляных валов, обойдёте главные святыни и центр города.

Организационные детали

  • Для туристов, прибывших поездом, возможна встреча и передвижение по городу на моем автомобиле. Трансфер для 1-3 человек будет стоить 500 рублей (на всё время экскурсии), если группа больше, то 800 рублей в час.
  • Внутрь кремля мы не заходим, но в своём рассказе я не обхожу его стороной
Ростов Великий и его история

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У Кремля..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лидия
Лидия
Экскурсии по Ростову провожу с 2009 года. Я люблю свой город, и хочу чтобы как можно больше людей познакомились с его великой историей. Добро пожаловать в наш маленький город Ростов Великий!
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57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Лидия -замечательный гид! Дождь сначала пытался испортить нам настроение, и это ему удалось, в какой-то мере, но потом к нам пришла Лидия - и жизнь наладилась.! И стены стали белее, розовее, купола появились из этой мороси и дождь перестал, не иначе Лидия знает какие-то волшебные слова. .Экскурсия была очень насыщенной, интересной, понятной, очень-очень доброжелательной. Озеро - оно просто огромное! Легко представить, как по нему скользили ладьи купцов на ярмарку, по берегу паслись стада , в торговых рядах кипела бойкая торговля и в праздники лился колокольный звон .... Сейчас, к величайшему сожалению, все иначе. Торговые ряды пустуют, есть надежда, что может быть летом повеселее?
Бесконечно жаль, что в наши дни финансирование города видимо оставляет желать лучшего, а ведь это один из российских брендов!. Ау, где меценаты?!
Ну да ладно, это наша действительность, про неё все всё и так знают.
Экскурсию рекомендую однозначно, думаю и детям будет интересно. Еще раз большущее спасибо!
10 февраля 2020
Приятно провели время, в, компании экскурсовода, информации много, понятно, что рассказчик профессионал своего дела. Но нам, как людям, достаточно далёким от веры в религию, показалось слишком сильным погружение именно в религию, а не в историю. А в общем и целом все прошло хорошо. Спасибо!
2 февраля 2020
Очень познавательная экскурсия. Спасибо Лидии за увлекательный рассказ!
1 февраля 2020
Было интересно. Рассказ хорошо структурирован и позволяет построить хронологию событий. При этом скучно не было. Двое наших детей за время экскурсии не заскучали! Лидия - отличный рассказчик и приятный собеседник. Огромное спасибо!
1 января 2020
Спасибо Лидии за содержательную, увлекательную, интересную экскурсию по Ростову
17 ноября 2019
Спасибо за интересный рассказ. По нашей просьбе Лидия встретила нас у автовокзала и в процессе экскурсии перемещались на её машине. Ни одна минута не прошла даром... Ещё раз Спасибо
5 ноября 2019
Лидия - прекрасный рассказчик, искренне любящий родной город. Узнали много интересных исторических подробностей. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую для знакомства с городом.
28 октября 2019
От всех ребят побывавших на экскурсии огромное спасибо!!! Никогда еще экскурсия не была на столько увлекательной и информативной, Лидия прекрасно эрудирована и очень интересный рассказчик!!! Будем в Ростове и готовы еще раз встретиться!!! Прошло уже три дня, как вернулись, а мы до сих пор обсуждаем полученную информацию!!!
13 октября 2019
Экскурсия очень понравилась! Лидия компетентный, знающий и умеющий заинтересовать экскурсовод! Спасибо ей за многие интересные факты и нюансы истории о которых ранее даже не догадывались.
5 октября 2019
Спасибо Лидии за информативную и, в тоже время, душевную экскурсию по Ростову Великому. Экскурсия помогла по достоинству оценить роль города в истории нашей страны. Получили удовольствие от прогулки даже в дождливую погоду.
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