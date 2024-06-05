Увидеть самое главное в Ростове

Найдено 9 экскурсий в категории «Самое главное» в Ростове, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ростов Великий: история и архитектура
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Ростов Великий: история и архитектура
Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
Начало: В районе Успенского собора
Завтра в 09:00
10 июня в 12:00
4 670 за всё до 5 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
112 отзывов
Самое главное о Ростове за 1 час: панорамная экскурсия
За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Начало: На Соборной площади
Завтра в 15:00
11 июня в 20:00
2 000 за всё до 10 чел.
Ростов Великий - духовная столица России
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Популярное предложение
Ростов Великий: путешествие по духовной столице России
Погрузитесь в атмосферу старинного Ростова Великого, где каждый камень дышит историей. Вас ждет увлекательное путешествие по живописным уголкам города
Начало: На Соборной площади
15 июня в 09:30
18 июня в 09:00
40003 600 за всё до 10 чел.
Купеческий Ростов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Путешествие в золотой век Ростова Великого: История купечества и культуры
Загляните в сердце Ростова Великого, где вас ждет увлекательное путешествие по купеческим улицам и историческим местам
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
4 850 за всё до 10 чел.
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Ростов Великий: путешествие по кремлю и историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Ростова Великого, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древней архитектуры и легенд
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 850 за всё до 5 чел.
Ростов Великий и его история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
208 отзывов
Ростов Великий и его история
Побывать в городе с незаурядным прошлым и увидеть, чем он живёт сейчас
Начало: Около Кремля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
4 670 за всё до 5 чел.
Ростов Великий - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
96 отзывов
Ростов Великий: путешествие сквозь века, от кремля до озера Неро
Вас ждет уникальное путешествие по Ростову Великому, где каждый уголок хранит свою историю и тайны
Начало: На Соборной площади
Завтра в 15:30
13 июня в 17:00
4 000 за всё до 10 чел.
Святыни древнего Ростова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Путешествие по святыням Ростова Великого: от древности до наших дней
Познайте духовное наследие Ростова Великого, посетив его знаменитые святыни и монастыри, и узнайте удивительные истории святых этих мест
Начало: На Соборной площади
23 июня в 14:30
21 июля в 11:30
6 000 за всё до 10 чел.
Старинный Ростов Великий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Старинный Ростов Великий: история и секреты города
Погрузитесь в историю Ростова Великого, узнайте о подвигах его жителей и посетите знаковые места. Увлекательная экскурсия по древнему городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Ростов Великий: история и архитектура
  2. Самое главное о Ростове за 1 час
  3. Ростов Великий - духовная столица России
  4. Купеческий Ростов
  5. Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Какие места ещё посмотреть в Ростове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. озеро Неро
  2. Успенский Собор
  3. Ростовский кремль
  4. Самое главное
  5. Успенский собор в Ростове
  6. Соборная площадь
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Набережная
  9. Борисоглебский монастырь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Ростову в июне 2024
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