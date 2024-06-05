1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ростов Великий: история и архитектура
Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
Начало: В районе Успенского собора
Завтра в 09:00
10 июня в 12:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Самое главное о Ростове за 1 час: панорамная экскурсия
За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Начало: На Соборной площади
Завтра в 15:00
11 июня в 20:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Ростов Великий: путешествие по духовной столице России
Погрузитесь в атмосферу старинного Ростова Великого, где каждый камень дышит историей. Вас ждет увлекательное путешествие по живописным уголкам города
Начало: На Соборной площади
15 июня в 09:30
18 июня в 09:00
40003 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в золотой век Ростова Великого: История купечества и культуры
Загляните в сердце Ростова Великого, где вас ждет увлекательное путешествие по купеческим улицам и историческим местам
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
4 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ростов Великий: путешествие по кремлю и историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Ростова Великого, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древней архитектуры и легенд
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 850₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ростов Великий и его история
Побывать в городе с незаурядным прошлым и увидеть, чем он живёт сейчас
Начало: Около Кремля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ростов Великий: путешествие сквозь века, от кремля до озера Неро
Вас ждет уникальное путешествие по Ростову Великому, где каждый уголок хранит свою историю и тайны
Начало: На Соборной площади
Завтра в 15:30
13 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по святыням Ростова Великого: от древности до наших дней
Познайте духовное наследие Ростова Великого, посетив его знаменитые святыни и монастыри, и узнайте удивительные истории святых этих мест
Начало: На Соборной площади
23 июня в 14:30
21 июля в 11:30
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинный Ростов Великий: история и секреты города
Погрузитесь в историю Ростова Великого, узнайте о подвигах его жителей и посетите знаковые места. Увлекательная экскурсия по древнему городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 июня 2024Отличная подача материала, интересные факты, Лидия - отличный рассказчик и хорошо знает историю своего города. Рекомендую!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Много интересных фактов узнали от рассказчика, спасибо ☺️
- ТТатьяна5 июня 2024Было интересно, хоть и жарко. Музыкальную скамейку около гимназии обходите подальше 😂 Станислав все и без неё расскажет 🤗
- ЛЛариса5 июня 2024Анна интересный и увлеченный историей города человек, болеющий душой житель Ростова, который своими делами стремится сделать город лучше. Экскурсия интересная, узнали много нового и полезного для нас. 😄❤️
- ССветлана3 июня 2024Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию, очень содержательно, познавательно.
- ААнна2 июня 2024Хотим поблагодарить Анну за увлекательную, очень душевную экскурсию, восхитили ее знания истории этого края. Было невероятно комфортно гулять с Анной по городу, информация преподносилась очень легко и интересно. Время пролетело незаметно.
- ААлексей31 мая 2024Живой и интересный рассказ об истории и современной жизни Ростова. Спасибо Станиславу. Рекомендую.
- ААлександр30 мая 2024Всё понравилось.
- ББорис22 мая 2024Очень позитивный, знающий и неравнодушный к своему городу специалист. Было интересно и познавательно. Время пролетело незаметно. Спасибо, Станислав.
- YYury20 мая 2024Экскурсия понравилась!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Самое главное»
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