Я приглашаю вас в гости в уютную зефирную мастерскую в посёлок Петровское, в 20 км от Ростова.
Вас ждёт увлекательное погружение в историю сладости, изготовление собственных зефирок и душевное чаепитие с ними и блинчиками.
Описание мастер-класса
- На мастер-классе вы узнаете историю зефира.
- Поймёте, из чего и при помощи каких инструментов готовится эта сладость, какие ягоды, фрукты, овощи и крупы можно использовать.
- Под моим руководством пройдёте весь процесс изготовления и отсадите свой собственный зефир.
- После мастер-класса устроим чаепитие, а свой зефир вы заберёте с собой.
Организационные детали
Возраст: 5+
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Р.П. Петровское на ул. Пролетарская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:00, 14:00 и 16:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Светлана. По образованию я преподаватель английского. Но всегда любила путешествия и готовить. И две мои страсти сошлись в одной точке. И про технологию зефира всё расскажу, и про исторические аспекты местности. Основатель и технолог зефирного пространства. Влюбляю в натуральные сладости).
