С Сергей В гостях у медовара: экскурсия-дегустация в Ростове Великом И всё таки это не экскурсия. Это очень необычная и очень интересная лекция с дегустацией очень вкусной медовухи! Илье только побед и реализации всех планов! Очень понравилось, настоятельно рекомендую к посещению! А медовуха просто шикарна!

А Анна В гостях у медовара: экскурсия-дегустация в Ростове Великом Очень понравилась дегустация. Организатор все подробно и интересно рассказал. Удобное расположение. Еще и сыром накормили. У кого есть дети- смело берите безалкогольную дегустацию. Это очень вкусно!!!

Ж Жаркова В гостях у медовара: экскурсия-дегустация в Ростове Великом Отличное место, советую к посещению. Экскурсия была интересная, узнали много всего о напитках и способах их приготовления. Были с группой детей, понравилось всем.

Л Людмила Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого читать дальше это лепка из глины. Не вводите людей в заблуждение. Ассоциативно, мы готовились делать какую-то вазу или кувшин на гончарном круге. А получили лепку. К мастеру вопросов нет. Ждем свои работы после сушки и расскраски. Просто ожидания не совпали с реальностью. Хотя время провели весело. Рекомендую к посещению. Александра,чудесная девушка. С ней комфортно и интересно работать. Единственное что хотелось бы пожелать - не пишите "гончарный" мастер-класс. Т. к.

В Валерия Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого Очень понравился мастер-класс. Удобное расположение студии рядом с Кремлём. Узнали много нового о истории города и местных промыслах, насладились лепкой и получили шикарные изделия. Рекомендуем и желаем процветания студии.