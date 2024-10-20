1 час
Групповая
до 16 чел.
Медовые традиции Руси
Узнайте, что пили на Руси до чая и кофе, и попробуйте 4 медовых напитка. Обычаи, поверья и интересные факты о медовых напитках ждут вас
Начало: На Соборной площади
Завтра в 12:30
6 ноя в 16:00
500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
Уникальный мастер-класс по чернолощёной керамике в Ростове
Погрузитесь в историю Ростова и узнайте о жизни мещанки Марфы Фигуриной на личном мастер-классе по керамике. Создайте уникальную тарелку или кружку
Начало: На улице Каменный мост
Завтра в 13:00
9 ноя в 16:00
2 000₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе
Создать кружку или тарелку из керамики под тёплые беседы о керамике
Начало: На улице Каменный мост
Расписание: в субботу в 19:00
16 ноя в 19:00
23 ноя в 19:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей20 октября 2024И всё таки это не экскурсия. Это очень необычная и очень интересная лекция с дегустацией очень вкусной медовухи! Илье только побед и реализации всех планов! Очень понравилось, настоятельно рекомендую к посещению! А медовуха просто шикарна!
- ААнна14 октября 2024Очень понравилась дегустация. Организатор все подробно и интересно рассказал. Удобное расположение. Еще и сыром накормили. У кого есть дети- смело берите безалкогольную дегустацию. Это очень вкусно!!!
- ЖЖаркова11 октября 2024Отличное место, советую к посещению. Экскурсия была интересная, узнали много всего о напитках и способах их приготовления. Были с группой детей, понравилось всем.
- ЛЛюдмила1 сентября 2024Александра,чудесная девушка. С ней комфортно и интересно работать. Единственное что хотелось бы пожелать - не пишите "гончарный" мастер-класс. Т. к.
- ВВалерия26 августа 2024Очень понравился мастер-класс. Удобное расположение студии рядом с Кремлём. Узнали много нового о истории города и местных промыслах, насладились лепкой и получили шикарные изделия. Рекомендуем и желаем процветания студии.
- ЕЕкатерина17 августа 2024Спасибо огромное, Александре! Прекрасный человек, рассказала о городе и гончарном деле, подробно показывала и рассказывала что и как именно нужно делать. Здорово! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «В помещении»
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