Экскурсии выходного дня в Ростове

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Ростове, цены от 4 850 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Купеческий Ростов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Путешествие в золотой век Ростова Великого: История купечества и культуры
Загляните в сердце Ростова Великого, где вас ждет увлекательное путешествие по купеческим улицам и историческим местам
Завтра в 09:00
10 июля в 09:00
4 850 за всё до 10 чел.
Музей в Ломах «Большая жизнь»
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Музей в Ломах «Большая жизнь» - экскурсия в Ростове
Погрузитесь в атмосферу крестьянского быта в музее «Большая жизнь». Узнайте историю деревни Ломы, посмотрите документальный фильм и насладитесь чаепитием
Начало: В деревне Ломы
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Старинный Ростов Великий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Старинный Ростов Великий: история и секреты города
Погрузитесь в историю Ростова Великого, узнайте о подвигах его жителей и посетите знаковые места. Увлекательная экскурсия по древнему городу
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 июня 2024
    Купеческий Ростов
    Спасибо большое Николаю Николаевичу за интересную и содержательную экскурсию. Столько много новых фактов, событий узнали из истории Ростова Великого. Очень понравился музей Ростовского купечества.
  • В
    Виктория
    30 июня 2024
    Старинный Ростов Великий
    Спасибо экскурсоводу Светлане! Все прошло просто замечательно. Интересный рассказ именно о городе и исторических местах, об озере Неро и его
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    роли в истории. Глубокие познания географии и истории и все это гармонично вплетено в экскурсию. Было очень интересно. Теперь я могу поделиться с друзьями, о городе Ростове, интересным рассказом.

    Спасибо экскурсоводу Светлане! Все прошло просто замечательно. Интересный рассказ именно о городе и исторических местах, обСпасибо экскурсоводу Светлане! Все прошло просто замечательно. Интересный рассказ именно о городе и исторических местах, обСпасибо экскурсоводу Светлане! Все прошло просто замечательно. Интересный рассказ именно о городе и исторических местах, обСпасибо экскурсоводу Светлане! Все прошло просто замечательно. Интересный рассказ именно о городе и исторических местах, об
  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Купеческий Ростов
    Экскурсия состоит из двух блоков, Музей купечестваа (Дмитрий) и пешеходная по городу. (Николай Николаевич) всей семье очень понравились. Оба профессионалы, которые любят свое дело, заинтересованы в общении, открыты для вопросов. Спасибо!
  • А
    Алексей
    30 апреля 2024
    Музей в Ломах «Большая жизнь»
    Замечательное место. Очень душевные люди. Потрясающее погружение в историю. Точка притяжения в которую хочется вернуться!
  • И
    Ирина
    31 марта 2024
    Купеческий Ростов
    Экскурсию вел Николай Николаевич. Эрудированный, спокойный и приятный человек. Мы были на машине и он предложил расширить маршрут, чтобы побольше показать интересного. В
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    храме заводил в помещения, куда сами бы мы никогда не попали и рассказывал то, чего не пишут в википедии В музее купечества нас ждал музейный экскурсовод. Экскурсия прошла информативно и при этом живо и не занудно. Хотя город небольшой и много еще предстоит сделать для восстановления исторического, сложилось впечатление, что местные люди любят свой город, и с открытым сердцем готовы показывать его приезжим

  • А
    Алексей
    7 ноября 2023
    Старинный Ростов Великий
    Спасибо Ивану за интересное погружение в историю не только Ростова Великого, но и всей нашей Родины. Иван замечательный рассказчик, обладающий, на наш взгляд, энциклопедическими знаниями по истории, археологии и лингвистике. Ещё раз. Иван, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Купеческий Ростов
  2. Музей в Ломах «Большая жизнь»
  3. Старинный Ростов Великий
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. озеро Неро
  2. Успенский Собор
  3. Ростовский кремль
  4. Самое главное
  5. Успенский собор в Ростове
  6. Соборная площадь
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Набережная
  9. Кремль
  10. Борисоглебский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ростову в июле 2024
Сейчас в Ростове в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 850 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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