1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в золотой век Ростова Великого: История купечества и культуры
Загляните в сердце Ростова Великого, где вас ждет увлекательное путешествие по купеческим улицам и историческим местам
Завтра в 09:00
10 июля в 09:00
4 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей в Ломах «Большая жизнь» - экскурсия в Ростове
Погрузитесь в атмосферу крестьянского быта в музее «Большая жизнь». Узнайте историю деревни Ломы, посмотрите документальный фильм и насладитесь чаепитием
Начало: В деревне Ломы
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинный Ростов Великий: история и секреты города
Погрузитесь в историю Ростова Великого, узнайте о подвигах его жителей и посетите знаковые места. Увлекательная экскурсия по древнему городу
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 июня 2024Спасибо большое Николаю Николаевичу за интересную и содержательную экскурсию. Столько много новых фактов, событий узнали из истории Ростова Великого. Очень понравился музей Ростовского купечества.
- ВВиктория30 июня 2024Спасибо экскурсоводу Светлане! Все прошло просто замечательно. Интересный рассказ именно о городе и исторических местах, об озере Неро и его
- ААлександр13 мая 2024Экскурсия состоит из двух блоков, Музей купечестваа (Дмитрий) и пешеходная по городу. (Николай Николаевич) всей семье очень понравились. Оба профессионалы, которые любят свое дело, заинтересованы в общении, открыты для вопросов. Спасибо!
- ААлексей30 апреля 2024Замечательное место. Очень душевные люди. Потрясающее погружение в историю. Точка притяжения в которую хочется вернуться!
- ИИрина31 марта 2024Экскурсию вел Николай Николаевич. Эрудированный, спокойный и приятный человек. Мы были на машине и он предложил расширить маршрут, чтобы побольше показать интересного. В
- ААлексей7 ноября 2023Спасибо Ивану за интересное погружение в историю не только Ростова Великого, но и всей нашей Родины. Иван замечательный рассказчик, обладающий, на наш взгляд, энциклопедическими знаниями по истории, археологии и лингвистике. Ещё раз. Иван, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «На выходные»
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