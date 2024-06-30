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храме заводил в помещения, куда сами бы мы никогда не попали и рассказывал то, чего не пишут в википедии В музее купечества нас ждал музейный экскурсовод. Экскурсия прошла информативно и при этом живо и не занудно. Хотя город небольшой и много еще предстоит сделать для восстановления исторического, сложилось впечатление, что местные люди любят свой город, и с открытым сердцем готовы показывать его приезжим