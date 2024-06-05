1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ростов Великий: история и архитектура
Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
Начало: В районе Успенского собора
Завтра в 09:00
10 июня в 12:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю Ростова Великий: от кремля до озера Неро
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великий, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: У Ростовского кремля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 610₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Самое главное о Ростове за 1 час: панорамная экскурсия
За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Начало: На Соборной площади
Завтра в 15:00
11 июня в 20:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Ростов Великий: путешествие по духовной столице России
Погрузитесь в атмосферу старинного Ростова Великого, где каждый камень дышит историей. Вас ждет увлекательное путешествие по живописным уголкам города
Начало: На Соборной площади
15 июня в 09:30
18 июня в 09:00
40003 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ростов Великий и его история
Побывать в городе с незаурядным прошлым и увидеть, чем он живёт сейчас
Начало: Около Кремля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-прогулка по Старому Ростову: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Соборной площади
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
2 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ростов Великий: путешествие сквозь века, от кремля до озера Неро
Вас ждет уникальное путешествие по Ростову Великому, где каждый уголок хранит свою историю и тайны
Начало: На Соборной площади
Завтра в 15:30
13 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Между Угличем и Ростовом раскинулся монастырь-крепость, где время будто остановилось. Территория не причесана до блеска, но за ней бережно присматривают
11 июня в 09:00
17 июня в 09:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Семибратово: где рождаются сказки и былины, экскурсия из Ростова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Семибратово, где живут легенды о богатырях и мастерство старинных ремесел
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинный Ростов Великий: история и секреты города
Погрузитесь в историю Ростова Великого, узнайте о подвигах его жителей и посетите знаковые места. Увлекательная экскурсия по древнему городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по Ростову Великому: кремль, Успенский собор, озеро Неро
Откройте для себя красоту и историю Ростова Великого в увлекательной пешеходной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: На Соборной площади
1 050₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
Посетить место рождения преподобного Сергия Радонежского и обитель, особенную для русской земли
Начало: На Соборной площади Ростова Великого
Завтра в 09:00
10 июня в 12:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 июня 2024Отличная подача материала, интересные факты, Лидия - отличный рассказчик и хорошо знает историю своего города. Рекомендую!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Много интересных фактов узнали от рассказчика, спасибо ☺️
- ТТатьяна5 июня 2024Было интересно, хоть и жарко. Музыкальную скамейку около гимназии обходите подальше 😂 Станислав все и без неё расскажет 🤗
- ЛЛариса5 июня 2024Анна интересный и увлеченный историей города человек, болеющий душой житель Ростова, который своими делами стремится сделать город лучше. Экскурсия интересная, узнали много нового и полезного для нас. 😄❤️
- ССветлана4 июня 2024Здравствуйте! Ездили в составе 3 человек (2взрослых и 1 ребёнок 12 лет). Нам всем троим очень понравилось. Экскурсовод рассказывал очень интересно и смог даже ребёнка заинтересовать. Спасибо огромное. Друзьям обязательно посоветую и людям, которые будут читать отзыв.
- ААлександр3 июня 2024В нашей небольшой группе было 4 человека - двое взрослых и двое детей (10 и 13 лет). Проводил экскурсию Максим.
- ССветлана3 июня 2024Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию, очень содержательно, познавательно.
- ГГалина2 июня 2024Мы остались очень довольны Экскурсией! Ксения была внимательна к нам, интересно рассказывала историю Ростова! Рекомендую 🙂
- ААнна2 июня 2024Хотим поблагодарить Анну за увлекательную, очень душевную экскурсию, восхитили ее знания истории этого края. Было невероятно комфортно гулять с Анной по городу, информация преподносилась очень легко и интересно. Время пролетело незаметно.
- ААлексей31 мая 2024Живой и интересный рассказ об истории и современной жизни Ростова. Спасибо Станиславу. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Для пенсионеров»
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