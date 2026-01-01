Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание Средневековья»
Начало: Перед воротами Церкви Иоанна Богослова
Расписание: В любое время, в любой день
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Театрализованное путешествие в Ростов Великий - угощение со смыслом
Погрузитесь в атмосферу старинного Ростова Великого. Встреча с купцом, увлекательные истории и дегустация пряников ждут вас
Начало: Г. Ростов Великий, ул. Покровская (бывш. Ленинская...
800 ₽ за человека
Индивидуальная
Мастер-класс по лепке из глины
Погрузитесь в мир гончарного искусства в Ростове Великом. Создайте свою чашку или тарелку, наслаждаясь чаем и беседой о народных промыслах
Начало: Каменный мост, 4
Расписание: Со вторника по пятницу в 19:00По субботам в 13:00, 16:00, 19:00
2000 ₽ за человека
