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С апреля по август 2024 года в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина будут проводиться ремонтно-реставрационные работы. Важная информация: Туристам, добирающимся на поезде до Рязани, рекомендуем приобретать билеты на поезда: 7040 и 740ж, т. к. они самые комфортные по времени прибытия к началу туров (встреча на вокзалах Рязань-I и Рязань-II с 10:05 до 10:35).

Знакомство с Рязанью и норвежская деревня Нашу экскурсию предлагаем начать со знакомства с Рязанью. На автобусе проедемся по главным достопримечательностям, а затем разомнемся прогулкой по «рязанскому Арбату» и осмотрим Рязанский кремль. После нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство! Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, а затем мы сделаем фотостоп в настоящей скандинавской деревне. Родина поэта Второй день тура пройдет в рязанских окрестностях. В Константиново вы посетите шесть экспозиций, посвященных Есенину: усадьбу его родителей, земскую школу, усадьбу Л. И Кашиной, дом священника И. Я Смирнова, литературный музей и Каретный двор. Каждая из локаций познакомит вас с биографией поэта, раскроет его судьбу и творчество. После мы отправимся в Пощупово, где посетим Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Именно сюда молодого Сережу Есенина водила на службу его бабушка. Организационные детали • Завершаем наш тур ориентировочно в 17:00.