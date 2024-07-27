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Авторский тур
2 дня
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
Начало: Город Рыбное Рязанской области, утро
«Во второй половине дня вас ждёт обзорная экскурсия по тихим улочкам Рязани, которые скрывают резные теремки и сокровища «Русской Трои», где всё дышит историей»
27 июля в 09:50
24 авг в 09:50
10 900₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
«Познакомитесь с самой Рязанью во время обзорной экскурсии по городу с прогулкой по территории Рязанского Кремля, «зайдете в гости» к известному учёному, академику И»
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
13 июля в 10:05
10 авг в 10:05
от 10 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
«Знакомство с Рязанью и норвежская деревня Нашу экскурсию предлагаем начать со знакомства с Рязанью»
Расписание: По календарю
27 июля в 10:05
24 авг в 10:05
от 10 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Обзорные»
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