Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Рязани, цены от 10 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Авторский тур 2 дня Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново Начало: Город Рыбное Рязанской области, утро «Во второй половине дня вас ждёт обзорная экскурсия по тихим улочкам Рязани, которые скрывают резные теремки и сокровища «Русской Трои», где всё дышит историей» 10 900 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 1.5 день В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь) Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II «Познакомитесь с самой Рязанью во время обзорной экскурсии по городу с прогулкой по территории Рязанского Кремля, «зайдете в гости» к известному учёному, академику И» Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты от 10 600 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 2 дня Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни» Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II «Знакомство с Рязанью и норвежская деревня Нашу экскурсию предлагаем начать со знакомства с Рязанью» Расписание: По календарю от 10 300 ₽ за человека Все туры Рязани

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Обзорные»

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