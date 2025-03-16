2 дня
Весеннее очарование земли Рязанской
Начало: ж/д вокзал Рязань-I, ж/д вокзал Рязань-II
Расписание: См. календарь
16 мар в 09:00
от 10 300₽ за человека
2 дня
Масленичный разгуляй по Рязани и области
Начало: Ж/д вокзалы Рязань I и II
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 мар в 09:00
от 10 900₽ за человека
2 дня
Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
Расписание: По календарю
20 сен в 12:00
21 сен в 09:00
от 10 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Солотча»
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