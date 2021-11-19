Экскурсия показывает устройство русской усадьбы Барятинских конца XIX века и связь Рязанской...
Экскурсия показывает устройство русской усадьбы Барятинских конца XIX века и связь Рязанской губернии с Италией. Рассказывается о последних владельцах усадьбы, которые жили в Риме — об известном дворянском роде Барятинских, породнившихся с итальянскими аристократами Киджи.
Что вы увидите 🤩
- усадьба Барятинских, пруд
- Рязанский художественный музей - картину Ф. Гварди, которая была приобретена Барятинскими и привезена в Рязань, а также другие произведений искусства, переданных в советский период в музей
- итальянскую пиццерии с бранчем, на котором в неформальной обстановке гиды знакомят гостей с особенностями итальянской кухни.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия показывает устройство русской усадьбы Барятинских конца XIX века и связь Рязанской губернии с Италией.
Рассказывается о последних владельцах усадьбы, которые жили в Риме — об известном дворянском роде Барятинских, породнившихся с итальянскими аристократами Киджи.
Вас ожидает:
- посещение территории усадьбы, поход к пруду;
- посещение Рязанского художественного музея с осмотром зала европейского искусства - картины итальянского художника Ф. Гварди, которая была приобретена Барятинскими и привезена в Рязань, а также другие произведений искусства, переданных в советский период в музей;
- посещение итальянской пиццерии с бранчем, на котором в неформальной обстановке гиды знакомят гостей с особенностями итальянской кухни.
Ответы на вопросы
- Что входит?
- Что не входит?
- стоимость билета в Рязанский художественный музей
- 100 рублей
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Рязань, площадь "Театральная"Завершение: Рязань, Лыбедский бульвар, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждое воскресение в 12.00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
каждое воскресение в 12.00
Олеся Л.
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