Маргарита и Ирина — ваша команда гидов в Рязани

читать дальше оживает и каждый может стать частью прошлого. В игровой форме мы погружаем гостей в атмосферу 19 века и раскрываем тайны усадьбы. А ещё в 2023 году мы организовали и провели 1-й благотворительный фестиваль в поддержку нашей усадьбы и сохранения русской верховой породы лошадей. Добро пожаловать!

Нас зовут Маргарита и Ирина. Мы хотим поделиться с вами необыкновенным местом — усадьбой фон Дервиза в Старожилово. Это наша малая родина. И мы знаем о ней всё. Здесь история