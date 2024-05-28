Павел Павлович воплотил в жизнь идею своего отца и построил «город в городе» в живописном Старожилово. До наших дней сохранилось целых 15 каменных строений усадебно-промышленного комплекса фон Дервиза.
Познакомиться с ними поможет старинный дневник — он помнит владельцев усадьбы, расскажет о них и покажет, какой была жизнь в 19 веке.
Познакомиться с ними поможет старинный дневник — он помнит владельцев усадьбы, расскажет о них и покажет, какой была жизнь в 19 веке.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по территории комплекса, чтобы:
- Понять, как выглядела усадьба ранее, где располагался деревянный мост и что сейчас находится в здании оранжереи
- Увидеть дом, в котором жили коровы разных пород. И посчитать награды, которые они получили на выставке в Нижнем Новгороде.
- Найти «двойника» виллы в Лугано. Да-да, в Старожилово есть такой дом.
- Изучить здание молочной: мраморную лестницу, своды, балясины. И представить, как 130 лет назад здесь делали масло.
- Поговорить о промышленном дизайне
- Закрыть глаза и увидеть, как проезжает локомобиль недалеко от летнего театра
- Послушать романс фон Дервиза и рассмотреть костюмы из оперы «Евгений Онегин»
- Отыскать клейменые кирпичи и кованые гвозди
- И конечно, восхититься самыми красивыми лошадьми в мире русской верховой породы
Организационные детали
Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — 1100 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старожилово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита и Ирина — ваша команда гидов в Рязани
Нас зовут Маргарита и Ирина. Мы хотим поделиться с вами необыкновенным местом — усадьбой фон Дервиза в Старожилово. Это наша малая родина. И мы знаем о ней всё. Здесь историяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
28 мая 2024
Все понравилось, экскурсия супер! Отлично провели время! Приедем еще!
О
Ольга
21 мая 2024
Огромное спасибо Маргарите за экскурсию! Помимо истерической справки, рассказов о личности фон Дервиза и архитектурных особенностях усадьбы (не только конезавода) и возможности «пообщаться» с лошадьми, я получила порцию вдохновения и о текущей деятельности, которую ведут девушки - о восстановлении усадьбы их собственными силами! Здорово, что есть такие неравнодушные и искренне любящие своё дело люди!
И
Ирина
17 мая 2024
Классная экскурсия!
Очень красивые места. Последовательное и занимательное изложение, учли наши пожелания по передвижению на нашем авто (было холодно, и очень актуально согреться).
Очень красивые места. Последовательное и занимательное изложение, учли наши пожелания по передвижению на нашем авто (было холодно, и очень актуально согреться).
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