Экскурсия по Рязанскому краю позволит увидеть родину Сергея Есенина в Константиново, где можно посетить музей-заповедник и полюбоваться пейзажами Оки.
В Пощупово гости отправятся в Свято-Иоанно-Богословский монастырь, один из старейших в регионе,
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Родина Сергея Есенина
- 🏞 Живописные виды Оки
- ⛪ Древний монастырь
- 🎨 Музей глиняной игрушки
- 🎶 Дом-музей братьев Пироговых
Что можно увидеть
- Музей-заповедник Сергея Есенина
- Свято-Иоанно-Богословский монастырь
- Дом-музей братьев Пироговых
Описание экскурсии
Константиново — родина поэта
Вы посетите музей-заповедник Сергея Есенина: увидите дом его родителей, Литературный музей, земскую школу. Отыщете усадьбу помещицы Кашиной (прототип Анны Снегиной). И прогуляетесь по высокому берегу Оки, откуда полюбуетесь незабываемыми пейзажами.
Пощупово
Отправимся в Свято-Иоанно-Богословский монастырь — один из старейших на Рязанской земле (12 век). Здесь вас ждёт святой целительный источник с купелью для омовений. По желанию зайдём в музей глиняной игрушки, где вы познакомитесь с творчеством рязанских мастеров.
Новосёлки
Заглянем в Дом-музей братьев Пироговых — вы рассмотрите фотографии, афиши и эскизы, а также послушаете записи голосов знаменитых русских оперных певцов.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях С-класса (Volkswagen Passat, Skoda Octavia и аналогичных). Пожалуйста, заранее предупредите, если нужно детское кресло
- Экскурсию проведут работники музея-заповедника
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед
- Входные билеты в музей-заповедник: взрослые — 600 ₽, школьники и пенсионеры — 300 ₽
- Входные билеты в музей Пироговых: взрослые — 100 ₽, есть льготы
- Экскурсия по музею игрушки — 250 ₽ с человека
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Рязани
Провёл экскурсии для 131 туриста
Я профессиональный водитель. Отвезу вас к достопримечательностям Рязанского края и Рязани, порекомендую интересные места. Максимально ориентирован на пожелания путешественников.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Елена
13 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию, город совершенно по новому раскрылся! Было очень интересно!
А
Анна
29 сен 2025
Экскурсия на 3 из 5. Формально все выполнено, но стоимость, на мой взгляд, завышена.
Дмитрий
Ответ организатора:
Уважаемый клиент! Нам очень жаль, что у Вас осталось такое впечатление от поездки. Обещаем тщательно проработать все Ваши замечания и учесть это в нашей дальнейшей работе.
С уважением и всего наилучшего!
Е
Елена
5 сен 2025
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасно организованную и проведенную поездку. За его любовь к родному краю,за умение его показать.
Ирина
15 авг 2025
Огромная благодарность Дмитрию за это путешествие! Полное погружение в историю и атмосферу духовно-душевных мест.
М
Морозова
8 авг 2025
Все отлично!
Ч
Чурикова
4 авг 2025
Были на экскурсии с Дмитрием в Константиново-Пощупово 3 августа. Организация на высшем уровне, замечательная экскурсия от Дмитрия в Пощупово. Обязательно вернемся в Рязань для посещения аналогичных маршрутов из Рязани
С
Светлана
2 авг 2025
25.07.25 с сыном посетили два замечательных места Рязанской области: Константиново и Свято-Иоанно-Богословский монастырь. В поездке нас сопровождал и курировал все вопросы Дмитрий, экскурсовод не по профессии, а по душе. Спасибо огромное за прогулку по монастырской территории, за историю монастыря, трогательно и душевно поведанную Дмитрием. Нам было с Вами очень комфортно и познавательно. Рекомендуем всем! Не пожалеете!
Елена
25 июл 2025
Отличная экскурсия! Отдельное спасибо Дмитрию за рассказ про Иоанно-Богословский монастырь, было очень интересно!
Ольга
16 июл 2025
огромное спасибо Дмитрию за незабываемые впечатления! путешествие на родину Сергея Есенина моя давняя места, которая исполнилась благодаря таланту нашего гида-водителя! все продумано, организовано, выдержан тайминг, красивые пейзажи, природа-нам все очень понравилось!
Н
Наталья
11 июл 2025
6 июля были на экскурсии по маршруту с. Константиново - с. Пощупово.
М
Максим
22 июн 2025
Добрая непринужденная и неимоверно насыщенная поездка по знаковым есенинским и духовным местам Рязанской области! Отличная теплая атмосфера, замечательный гид и только светлые впечатления и эмоции!
Андрей
12 июн 2025
Дмитрий прекрасный, интеллигентный человек. Очень любит свой край. Поездку спланировал так, что всем нам было удобно. Нам ВСЕ понравилось!
Елена
1 июн 2025
Экскурсия замечательная, и в целебном источнике искупалась, и в деревне Есенина погуляла, там прекрасный вид на р. Ока и грамотные экскурсоводы (наша группа задавала много вопросов, гида это только радовало)).
Екатерина
28 мая 2025
Дмитрий - отличный гид! Дает обширную информацию. И показывает максимально много. От Есенинских мест было ожидание интересного. Но вот про Пощупово я ничего не знала. Там очень красиво и умиротворенно.
А
Алексей
12 мая 2025
Спасибо большое за эту поездку. Пощупово и Свято-Иоанно-Богословский монастырь стал для нас открытием. Невероятные пейзажи, спокойствие, интересная история, получили огромное удовольствие.
