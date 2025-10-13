читать дальше

только на участие в групповой экскурсии (экскурсия покупается в музее и оплачивается отдельно).

Дополнительно в Константиново дается 30 минут, в которые по мнению организатора можно:

- погулять по большой территории (в реальности минут 20 минимум)

- пообедать (в реальности минут 30 минимум)

- купить сувениры, калинник (минут 10-15, с учетом очереди)

- вернутся к машине, сдать аудиогид (10 минут)

Если берете аудиогид, то его в принципе невозможно весь послушать в отведенное на посещение время.



Мы договорились о переносе времени отъезда на 30 минут, но условие от Дмитрия было, что мы сокращаем время второй части экскурсии. При этом вторая часть нашей группы пообедать все равно не успела. Советую брать перекус с собой.



2. Дмитрий не экскурсовод, в его профиле указано, что он "профессиональный водитель". В дороге работает аудиогид, но так как точно рассчитать место и время его проезда не возможно, слушаешь его просто как рассказ. Например, аудиогид рассказывать о березовой роще, которую мы проезжаем. А мы ее не проезжаем (либо я ее не увидела).



3. Второй пункт - Пощупово. Дмитрий рассказывает о Пощупово много и долго, но на дополнительные уточняющие вопросы по рассказу не отвечает. Внутрь всех зданий (кроме основного храма) вход закрыт. В плохую погоду очень холодно, много стоим на одном месте, слушая рассказ, одевайтесь теплее.



4. В программе было, у нас не было (видимо, это штраф за 30 лишних минут в Константиново):

- По желанию зайдём в музей глиняной игрушки, где вы познакомитесь с творчеством рязанских мастеров.

- Новосёлки. Заглянем в Дом-музей братьев Пироговых — вы рассмотрите фотографии, афиши и эскизы, а также послушаете записи голосов знаменитых русских оперных певцов.