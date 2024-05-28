1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
В интерактивном формате исследовать атмосферное место с постройками 19 века
Начало: В Старожилово
«Понять, как выглядела усадьба ранее, где располагался деревянный мост и что сейчас находится в здании оранжереи»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
4.5 часа
Интерактивный квест по усадьбе фон Дервиза в Старожилово: 8 этапов приключений
Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово
Начало: В посёлке Старожилово
«В финале получите медаль «Знаток усадьбы»»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
2 750₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды
Начало: На пл. Победы
«В Кирицы — к сказочной усадьбе фон Дервиза»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
6 часов
Экскурсия в Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Погрузитесь в атмосферу есенинских мест. Узнайте больше о жизни и творчестве великого поэта, посетив его родное село Константиново
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
«В центре села Константиново, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных»
Расписание: 3, 7 января
15 июня в 10:30
30 июня в 09:30
4 750₽ за человека
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
«Вы побываете в одном из таких мест — в мемориальном Музее-усадьбе академика И»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:30
14 июля в 09:30
3 650₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия на родину Есенина
«Мы с вами посетим усадьбу Есениных, построенную в 1871 году, где в 1895 году родился известный на весь мир Сергей Александрович Есенин»
Расписание: Суббота в 10:05
4 750₽ за человека
Групповая
7 часов
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
«После обеда мы с Вами отправимся в музей-усадьбу академика И»
Расписание: Воскресенье в 09:30
3 650₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Усадьба С.Н. Худекова в Рязани: история, парк и мастер-класс гончара
Погрузитесь в историю усадьбы С.Н. Худекова, насладитесь красотой парка и станьте участником мастер-класса гончара
Начало: Ул. Гагарина 106, город Липецк
«Усадьба и парк-дендрарий расположены в селе Ерлино Кораблинского района, в бывшем имении С»
Расписание: Среда и четверг с 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей28 мая 2024Все понравилось, экскурсия супер! Отлично провели время! Приедем еще!
- ЮЮрий27 мая 2024Увидели дом Есенина, храм где его крестили, школу куда он ходил. Окунулись в историю. Во время экскурсии в музее, рядом
- ООльга21 мая 2024Огромное спасибо Маргарите за экскурсию! Помимо истерической справки, рассказов о личности фон Дервиза и архитектурных особенностях усадьбы (не только конезавода)
- ИИрина17 мая 2024Классная экскурсия! Очень красивые места. Последовательное и занимательное изложение, учли наши пожелания по передвижению на нашем авто (было холодно, и очень актуально согреться).
- ААндрей13 мая 2024Все великолепно!
- ВВадим29 апреля 2024Экскурсия стоящая. Можно, конечно, сгонять самим, но тогда некому будет по дороге отвечать на вопросы про Рязань, область, архитектуру, историю
- ААндрей14 марта 2024Квест-экскурсия – это действительно интересно. Когда ты ищешь что-то сам, своим умом, находишь — это уже не просто исторический факт,
- ЯЯрослава19 февраля 2024Посетили экскурсию- квест с двумя детьми. Школьного возраста. Специально выбрали такой формат, чтобы дети не заскучали. Это такая экскурсия- релакс.
- ИИнна10 января 2024Большое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в Рязанской глубинке потрясла нас! Как много нам открытий чудных с такими замечательными гидами!
- SSedin_an3 декабря 2023«Потерянная Россия»: усадьбы РязаниАндрей показал волшебные места, там были лошади и замки. Всю дорогу рассказывал интересные рассказы об истории Рязани. Очень рекомендуем Андрея! Антон и Галя
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Усадьбы и дворцы»
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