Экскурсии по усадьбам и дворцам Рязани

Найдено 8 экскурсий в категории «Усадьбы и дворцы» в Рязани, цены от 2 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
В интерактивном формате исследовать атмосферное место с постройками 19 века
Начало: В Старожилово
«Понять, как выглядела усадьба ранее, где располагался деревянный мост и что сейчас находится в здании оранжереи»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 500 за всё до 5 чел.
Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
🚶 Пешая
Квест
4.5 часа
2 отзыва
Интерактивный квест по усадьбе фон Дервиза в Старожилово: 8 этапов приключений
Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово
Начало: В посёлке Старожилово
«В финале получите медаль «Знаток усадьбы»»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
2 750 за человека
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды
Начало: На пл. Победы
«В Кирицы — к сказочной усадьбе фон Дервиза»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 10 чел.
В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
61 отзыв
Экскурсия в Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Погрузитесь в атмосферу есенинских мест. Узнайте больше о жизни и творчестве великого поэта, посетив его родное село Константиново
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
«В центре села Константиново, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных»
Расписание: 3, 7 января
15 июня в 10:30
30 июня в 09:30
4 750 за человека
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
«Вы побываете в одном из таких мест — в мемориальном Музее-усадьбе академика И»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:30
14 июля в 09:30
3 650 за человека
Экскурсия на родину Есенина
Групповая
7 часов
Экскурсия на родину Есенина
«Мы с вами посетим усадьбу Есениных, построенную в 1871 году, где в 1895 году родился известный на весь мир Сергей Александрович Есенин»
Расписание: Суббота в 10:05
4 750 за человека
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
Групповая
7 часов
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
«После обеда мы с Вами отправимся в музей-усадьбу академика И»
Расписание: Воскресенье в 09:30
3 650 за человека
Усадьба С.Н. Худекова и город гончаров
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
Усадьба С.Н. Худекова в Рязани: история, парк и мастер-класс гончара
Погрузитесь в историю усадьбы С.Н. Худекова, насладитесь красотой парка и станьте участником мастер-класса гончара
Начало: Ул. Гагарина 106, город Липецк
«Усадьба и парк-дендрарий расположены в селе Ерлино Кораблинского района, в бывшем имении С»
Расписание: Среда и четверг с 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
15 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
    Все понравилось, экскурсия супер! Отлично провели время! Приедем еще!
  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
    Увидели дом Есенина, храм где его крестили, школу куда он ходил. Окунулись в историю. Во время экскурсии в музее, рядом
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    стояла другая группа и ее экскурсовод громко говорил отвлекать внимание. Жто было некомфортно. Считаю что экскурсионные группы надо разводить по времени и местам.

  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
    Огромное спасибо Маргарите за экскурсию! Помимо истерической справки, рассказов о личности фон Дервиза и архитектурных особенностях усадьбы (не только конезавода)
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    и возможности «пообщаться» с лошадьми, я получила порцию вдохновения и о текущей деятельности, которую ведут девушки - о восстановлении усадьбы их собственными силами! Здорово, что есть такие неравнодушные и искренне любящие своё дело люди!

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
    Классная экскурсия! Очень красивые места. Последовательное и занимательное изложение, учли наши пожелания по передвижению на нашем авто (было холодно, и очень актуально согреться).
  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
    Все великолепно!
  • В
    Вадим
    29 апреля 2024
    Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области
    Экскурсия стоящая. Можно, конечно, сгонять самим, но тогда некому будет по дороге отвечать на вопросы про Рязань, область, архитектуру, историю
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    города и так далее. На мой взгляд, экскурсовод при такой поездке необходим. Андрей обладает объёмным багажом знаний как по давней истории, так и по новейшим временам. Мне понравилось.

    Экскурсия стоящая. Можно, конечно, сгонять самим, но тогда некому будет по дороге отвечать на вопросы про
  • А
    Андрей
    14 марта 2024
    Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
    Квест-экскурсия – это действительно интересно. Когда ты ищешь что-то сам, своим умом, находишь — это уже не просто исторический факт,
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    который вылетит из головы через день. Теперь это часть твоего опыта. По существу: отличный материал, заботливо подготовленный реквизит, замечательный маршрут по усадьбе (а усадьба – это много-много строений разной степени сохранности). Вы не только играете и разгадывате головоломки, но и получаете рассказы буквально про всё, что увидите вокруг. Более того, на квесте можно познакомиться с людьми, которые не просто гиды, но и неравнодушные люди, которые поддерживают и восстанавливают подлинное историческое наследие. Поверьте, даже на Википедии вы не встретите про Старожилово и семью Фон Дервиз и десятой доли того, что можно узнать здесь! Сначала вам сложно, потом вы втягиваетесь, и уже через два часа всем сердцем любите эти места и людей, которые положили сюда всю жизнь, которые любили и любят свою страну даже в самые сложные времена. Очень-очень рекомендую посетить экскурсию-квест в Старожилово!

  • Я
    Ярослава
    19 февраля 2024
    Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
    Посетили экскурсию- квест с двумя детьми. Школьного возраста. Специально выбрали такой формат, чтобы дети не заскучали. Это такая экскурсия- релакс.
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    Прогулка+ терапия с животными. (Кормление лошадей и общение с ними), погружение в прошлое через историю семьи Фон Дервизов. Всех нас вдохновил масштаб личности Павла Павловича Фон Дервиза. Разгадывая загадки квеста, постепенно вюраскрываешь всю прелесть Старожилова и усадьбы.

    Посетили экскурсию- квест с двумя детьми. Школьного возраста. Специально выбрали такой формат, чтобы дети не заскучалиПосетили экскурсию- квест с двумя детьми. Школьного возраста. Специально выбрали такой формат, чтобы дети не заскучалиПосетили экскурсию- квест с двумя детьми. Школьного возраста. Специально выбрали такой формат, чтобы дети не заскучали
  • И
    Инна
    10 января 2024
    Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области
    Большое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в Рязанской глубинке потрясла нас! Как много нам открытий чудных с такими замечательными гидами!
    Большое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в РязанскойБольшое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в РязанскойБольшое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в РязанскойБольшое спасибо Андрею за такой увлекательный маршрут! Мы, конечно, бывалые путешественники, но доменная печь в Рязанской
  • S
    Sedin_an
    3 декабря 2023
    «Потерянная Россия»: усадьбы Рязани
    Андрей показал волшебные места, там были лошади и замки. Всю дорогу рассказывал интересные рассказы об истории Рязани. Очень рекомендуем Андрея! Антон и Галя

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Усадьбы и дворцы»

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  1. Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
  2. Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
  3. Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
  4. В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
  5. Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
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  2. Самое главное
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  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
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