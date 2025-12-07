Почувствовать себя творцом и сложить свой мир из ярких осколков? С нами это возможно! В нашей мастерской вы создадите оригинальный мозаичный поднос.
Вас ждёт рассказ о секретах мастеров, сотни образцов плитки, камня, стекла и ощущение, что вы прикоснулись к живому ремеслу.
Описание мастер-класса
- Мастер предложит выбрать одну из заготовок для будущего изделия
- Вы попробуете расколоть плитку и поработать с инструментами
- Познакомитесь со смальтой, камнем и другими материалами, сможете их подержать и рассмотреть
- Увидите более 150 видов плитки
- Узнаете секреты работы мозаичиста и витражиста
За 2 часа вы создадите собственное изделие из мозаики. Его можно будет сразу забрать с собой. Дети 4+ тоже справятся.
Организационные детали
- Все материалы для творчества предоставляются на месте
- С вами буду я или другой работник нашей мастерской
- У здания есть удобная парковка
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улицы Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваша команда гидов в Рязани
Школа мозаики Талисман— обучаем всех желающих ремеслу мозаики в Рязани. Сделайте фоторамку с мозаикой, мозаичное тарелку для фруктов, зеркало с инкрустацией мозаикой, необычный горшок для цветов или мозаичный столик своими руками c нуля. "Мозаика — моё хобби, которое вдохновляет, даёт силы и новые эмоции. Приходите попробовать на мастер-классы." Из Лондона в Рязань
