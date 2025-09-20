Константиново — древнее село на правом берегу Оки, родина Сергея Есенина.
На прогулке вы увидите дом поэта, «зелёную церковь за горой» и земскую школу, где звучали его первые стихотворения.
Со смотровой площадки полюбуетесь пейзажами срединной России, которые его вдохновляли, белыми берёзами и кудрявыми клёнами. А ещё я угощу вас чаем по рецепту Есенина.
Описание экскурсии
- Усадьба, в которой родился Сергей Есенин
- Дом священника Иоанна Смирнова — духовного наставника поэта
- «Зелёная церковь за горой», где Есенин был крещён и пел в хоре
- Земская школа — здесь юный поэт получал образование и хулиганил. Я покажу вам его рукописи и похвальный лист
- Крутой берег Оки и смотровая площадка с бескрайними просторами
Вы узнаете:
- из каких крестьян происходил Есенин и кем были его родители
- кем поэт восхищался в юности
- каким был жизненный путь Есенина
- кому посвящены его знаменитые стихи
А ещё мы без утайки расскажем:
- о загадочной смерти поэта
- его жёнах и возлюбленных
- прообразе Анны Снегиной
- и многом другом!
Организационные детали
- Посещение музеев не предусмотрено этой программой, однако мы зайдём в Казанскую церковь
- Прогулка начинается в Константинове. Из Рязани или Рыбного и обратно легко добраться на машине или автобусе. При необходимости мы поможем организовать трансфер — подробности в переписке
- Есенинский чай входит в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды — все мы увлечённые люди, связанные с поэзией. Можем живо часами рассказывать о Сергее Есенине
- Для оплаты оставшейся части просим вас предусмотреть наличные — в селе плохо работает интернет, могут быть трудности с переводом
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Веднина парковке музея-запока Есенина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 5956 туристов
Я выпускник кафедры туризма географического факультета МГУ им. Ломоносова. Экскурсии по Рязани и Москве провожуc 2014 года. Постоянно исследую уголки города, участвую в археологических экспедициях. Стараюсь показать Рязань с разных
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
М
Миронова
21 сен 2025
Огромное спасибо Дмитрию за интересную экскурсию!
Понравилось как взрослым, так и ребенку 10 лет. Дмитрий очень увлечённо рассказывал о жизни Сергея Есенина, читал стихи, отвечал на все интересующие вопросы! В конце экскурсии угостил нас ароматным чаем из трав. Мы остались очень довольны!!!
Дата посещения: 20 сентября 2025
М
Морозова
8 ноя 2025
Дмитрий отличный гид, спасибо.
Е
Елена
6 ноя 2025
Душевная экскурсия! Березовая роща на подъезде к деревне, высокий берег живописной Оки, постройки, которые помнят поэта. Тихий и размеренный ритм деревни. Само место говорит стихами!
Экскурсовод человек увлеченный творчеством поэта. Много декламировал, что было весьма кстати. Речь грамотная и образная.
Ольга
6 ноя 2025
Экскурсия красочная, интересная и познавательная! Виды и атмосфера завораживают!
Дмитрий - отличный эскурсовод, который очень увлеченно и на позитиве рассказывает историю С. А. Есенина и с. Константиново, читает стихи и угощает чаем из местных трав.
Однозначно, рекомендую!
Ч
Чеснокова
5 ноя 2025
Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Остались под большим впечатлением. Для меня это одна из лучших экскурсий за последнее время из множества других и в России и зарубежом.
Спасибо Дмитрию и Tripster.
Светлана
4 ноя 2025
Дмитрий - прекрасный человек. Очень душевный. Чувствуется большое доброе сердце. С любовью рассказал нам о Есенине, его жизни, крае. Спасибо!
А
Анна
4 ноя 2025
Спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию! В удручающих погодных условиях смог создать атмосферу, читал стихи, смог увлечь даже семилетнего мальчика!
Э
Эля
3 ноя 2025
Большое спасибо Дмитрию за великолепную экскурсию по селу Константиново! Очень интересно, динамично и познавательно!
Елена
25 окт 2025
В восторге от экскурсии и Дмитрия. Дмитрий замечательный рассказчик и очень эрудированный молодой человек.
1,5 часа прошли легко и непринужденно. Однозначно советую всем!
О
Ольга
20 окт 2025
Нашим гидом был Дмитрий - прекрасный рассказчик, знаток творчества Есенина. Растрогал до слез!
А еще и напоил вкусным душистым чаем!
В
Виталий
16 окт 2025
Очень рекомендую при посещении Константиново, пользоваться услугами экскурсовода, так как без этого, не возможно погрузиться в атмосферу этого места, его истории. Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию, замечательный рассказ, много интересных фактов, историй, стихи Есенина и конечно вкуснейший травяной чай в финале нашего путешествия!!!
А
Алексей
14 окт 2025
Хочу выразить благодарность замечательному человеку, Дмитрию Сорокину. Нам очень повезло побывать в Константиново в сопровождении Дмитрия и прочувствовать период жизни Сергея Есенина. Дмитрий глубоко погружен в биографию поэта, читает стихотворения, даже вместе спели, когда нам на встречу показался клин пролетающих журавлей.
Экскурсия полностью соответствует описанию.
С удовольствием запишемся к Дмитрию на другие экскурсии и позовём друзей.
О
Олег
13 окт 2025
Дмитрий, один из редких людей, которые познают творчество Есенина, в объёме недоступном для профессиональных литературоведов. Очень интересно было его послушать!
Д
Дарья
12 окт 2025
Дмитрий самый чудесный гид, которого мы только встречали!
Человека, который любит свое дело - всегда видно! И это Дмитрий.
Включаю его контакт в пост про Рязань и окрестности. Только с ним можно включиться в этот край настолько, что присматривать тут дом ❤️
Kristina
8 окт 2025
Замечательная экскурсия с экскурсоводом Людмилой.
Экскурсовод подстраивается под своих гостей, рассказывает интересные факты лично каждому, отвечает на все вопросы.
Чувствуется большая душа!
Рассказ ведётся простым, но очень увлекательным языком, с прочтением стихов, выражением любви к поэту и месту.
Огромное вам спасибо!
