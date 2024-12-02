Обзорная экскурсия по историческому центру для пенсионеров

Приглашаем пенсионеров на уникальную экскурсию по Рязани. Узнайте историю города, не утомляясь, и насладитесь комфортом прогулки
Эта экскурсия предлагает пенсионерам уникальную возможность погрузиться в атмосферу старинной Рязани, не спеша исследуя её исторические уголки. Участники узнают об идее создания скульптуры «Гриб с глазами», посетят улицу Полонского и услышат увлекательные истории о М. Салтыкове-Щедрине и К. Циолковском. Программа завершается в Рязанском Кремле, где каждый сможет ощутить дух времени
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 👴 Удобно для пенсионеров
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🚶‍♂️ Спокойный темп прогулки
  • 🕰️ Интересные истории
  • 📸 Возможность сделать фото
  • 🚌 Легкий доступ к объектам
Обзорная экскурсия по историческому центру для пенсионеров
Обзорная экскурсия по историческому центру для пенсионеров
Обзорная экскурсия по историческому центру для пенсионеров
Ближайшие даты:
16
фев22
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Гриб с глазами
  • Особняк Гаврилы Рюмина
  • Улица Полонского
  • Лыбедский бульвар
  • Скульптура Евпатию Коловрату
  • Рязанский Кремль

Описание экскурсии

Маршрут экскурсии оптимально составлен именно для тех, кто в силу возраста (или иных причин) уже не может много ходить пешком. Спокойно, неспешно, с техническими остановками мы прогуляемся по центру Рязани, и я познакомлю вас с наиболее значимыми достопримечательностями моего родного города.

  • Вместе мы подмигнём «Грибу с глазами» и раскроем идею его создания
  • Я покажу вам особняк Гаврилы Рюмина, «благодетеля» Рязани, и поделюсь историями о нём и его потомках
  • Размеренно и неторопливо мы пройдём по улице Полонского, познакомимся с её культурно-историческими объектами
  • Затем выйдем в центр города — на Лыбедский бульвар, и вы услышите историю его возникновения
  • Из моих рассказов вы узнаете, какое отношение имеет к нашему городу писатель-сатирик М. Салтыков-Щедрин и где чуть не завалил экзамен на звание учителя основоположник космонавтики К. Циолковский
  • Далее мы увидим скульптуру былинному рязанскому богатырю Евпатию Коловрату
  • Дойдем до единственного в нашей стране легендарного десантного училища
  • А под занавес экскурсии попадём в самое сердце Рязани — музей под открытым небом — Рязанский Кремль

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2 дек 2024
Экскурсовод Инна прекрасно знает свой город, все его укромные уютные дворики и закоулочки, его многовековую историю, умеет заинтересовать слушателей необычными и малоизвестными фактами из жизни знаменитых рязанцев. Экскурсия прошла живо,
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интересно, порой в форме диалога, была возможность зайти погреться и немного отдохнуть (погода была ветреная, промозглая, а мы пенсионеры). Мы увидели нарядное узорочье уходящей деревянной Рязани и каменные губернские здания, дышащие историей, помнящие своих хозяев. Великолепный древний Кремль. А ещё открыли для себя муралы. Спасибо Инна, до новых встреч!

Экскурсовод Инна прекрасно знает свой город, все его укромные уютные дворики и закоулочки, его многовековую историю,Экскурсовод Инна прекрасно знает свой город, все его укромные уютные дворики и закоулочки, его многовековую историю,Экскурсовод Инна прекрасно знает свой город, все его укромные уютные дворики и закоулочки, его многовековую историю,Экскурсовод Инна прекрасно знает свой город, все его укромные уютные дворики и закоулочки, его многовековую историю,Экскурсовод Инна прекрасно знает свой город, все его укромные уютные дворики и закоулочки, его многовековую историю,Экскурсовод Инна прекрасно знает свой город, все его укромные уютные дворики и закоулочки, его многовековую историю,Экскурсовод Инна прекрасно знает свой город, все его укромные уютные дворики и закоулочки, его многовековую историю,Экскурсовод Инна прекрасно знает свой город, все его укромные уютные дворики и закоулочки, его многовековую историю,

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