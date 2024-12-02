Эта экскурсия предлагает пенсионерам уникальную возможность погрузиться в атмосферу старинной Рязани, не спеша исследуя её исторические уголки. Участники узнают об идее создания скульптуры «Гриб с глазами», посетят улицу Полонского и услышат увлекательные истории о М. Салтыкове-Щедрине и К. Циолковском. Программа завершается в Рязанском Кремле, где каждый сможет ощутить дух времени

Описание экскурсии

Маршрут экскурсии оптимально составлен именно для тех, кто в силу возраста (или иных причин) уже не может много ходить пешком. Спокойно, неспешно, с техническими остановками мы прогуляемся по центру Рязани, и я познакомлю вас с наиболее значимыми достопримечательностями моего родного города.