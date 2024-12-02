Эта экскурсия предлагает пенсионерам уникальную возможность погрузиться в атмосферу старинной Рязани, не спеша исследуя её исторические уголки. Участники узнают об идее создания скульптуры «Гриб с глазами», посетят улицу Полонского и услышат увлекательные истории о М. Салтыкове-Щедрине и К. Циолковском. Программа завершается в Рязанском Кремле, где каждый сможет ощутить дух времени
6 причин купить эту экскурсию
- 👴 Удобно для пенсионеров
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🚶♂️ Спокойный темп прогулки
- 🕰️ Интересные истории
- 📸 Возможность сделать фото
- 🚌 Легкий доступ к объектам
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Гриб с глазами
- Особняк Гаврилы Рюмина
- Улица Полонского
- Лыбедский бульвар
- Скульптура Евпатию Коловрату
- Рязанский Кремль
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии оптимально составлен именно для тех, кто в силу возраста (или иных причин) уже не может много ходить пешком. Спокойно, неспешно, с техническими остановками мы прогуляемся по центру Рязани, и я познакомлю вас с наиболее значимыми достопримечательностями моего родного города.
- Вместе мы подмигнём «Грибу с глазами» и раскроем идею его создания
- Я покажу вам особняк Гаврилы Рюмина, «благодетеля» Рязани, и поделюсь историями о нём и его потомках
- Размеренно и неторопливо мы пройдём по улице Полонского, познакомимся с её культурно-историческими объектами
- Затем выйдем в центр города — на Лыбедский бульвар, и вы услышите историю его возникновения
- Из моих рассказов вы узнаете, какое отношение имеет к нашему городу писатель-сатирик М. Салтыков-Щедрин и где чуть не завалил экзамен на звание учителя основоположник космонавтики К. Циолковский
- Далее мы увидим скульптуру былинному рязанскому богатырю Евпатию Коловрату
- Дойдем до единственного в нашей стране легендарного десантного училища
- А под занавес экскурсии попадём в самое сердце Рязани — музей под открытым небом — Рязанский Кремль
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Рязани
Провела экскурсии для 423 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Инна, я профессиональный историк. Родилась и живу в Рязани, знаю о ней много удивительных фактов и легенд. С радостью поделюсь ими со всеми желающими.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
2 дек 2024
Экскурсовод Инна прекрасно знает свой город, все его укромные уютные дворики и закоулочки, его многовековую историю, умеет заинтересовать слушателей необычными и малоизвестными фактами из жизни знаменитых рязанцев. Экскурсия прошла живо,
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