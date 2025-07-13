Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс в Рязанском кремле
Погрузитесь в атмосферу Рязани: музей, шоколадный мастер-класс, прогулка по деревне и экотермы. Уникальные впечатления ждут вас
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
2 окт в 10:30
11 500 ₽ за человека
Индивидуальная
Пряники ешь, да семью потешь
Погрузитесь в мир дворянских забав и лакомств в Старожилово. Узнайте о пряничных традициях, создайте свой шедевр и насладитесь чаепитием из самовара
Начало: В посёлке Старожилово
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 2950 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по мозаике (4+)
Создать поднос, рамку или картину в уютной мастерской в центре Рязани
Начало: На улице Грибоедова
Расписание: в среду в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00, в субботу в 12:00, 13:00 и 14:00
1999 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргун13 июля 2025Алексей отлично ориентируется на местности, маршрут прекрасный: за день посмотрели всю Рязань, послушали историю, находились, а закончили день релаксом в термах - шикарнейший отдых выходного дня!
- ННадежда22 июня 2025Благодаря гиду Алексею Рязань открылась нам, действительно, с неожиданной стороны. Увидели не только историческую часть города, но и современную красивую
- ЕЕкатерина14 июня 2025Экскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подход
Хочется выразить огромную благодарность гиду Алексею за незабываемый день, проведенный на экскурсии по
- ДДарья1 марта 2025Для тех, кто ценит радушие и гостеприимство! Девушки - настоящие подвижники. Антураж - 10 из 10! Понравилось всей семье, включая 18-летнего сына. Если была бы возможность, приехала бы в Старожилово летом на фестиваль.
- ИИрина9 января 2025Путешествовали с дочерью. 1 января заселились в гостиницу Бриз. 2 января Алексей забрал нас у гостиницы и целый день мы
- ЮЮлия4 января 2025Интересная и познавательная экскурсия по усадьбе фон Дервиза: экскурсоводы щедро делятся своими обширными знаниями о семье, о комплексе зданий конезавода.
