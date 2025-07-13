Мои заказы

Интересные программы мастер-классы Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Рязани, цены от 1999 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Неожиданная Рязань
На машине
10 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс в Рязанском кремле
Погрузитесь в атмосферу Рязани: музей, шоколадный мастер-класс, прогулка по деревне и экотермы. Уникальные впечатления ждут вас
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
2 окт в 10:30
11 500 ₽ за человека
«Пряники ешь, да семью потешь»: дворянские забавы и лакомства в Старожилово
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Пряники ешь, да семью потешь
Погрузитесь в мир дворянских забав и лакомств в Старожилово. Узнайте о пряничных традициях, создайте свой шедевр и насладитесь чаепитием из самовара
Начало: В посёлке Старожилово
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 2950 ₽ за человека
Мастер-класс по мозаике (4+)
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по мозаике (4+)
Создать поднос, рамку или картину в уютной мастерской в центре Рязани
Начало: На улице Грибоедова
Расписание: в среду в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00, в субботу в 12:00, 13:00 и 14:00
1999 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргун
    13 июля 2025
    Неожиданная Рязань
    Алексей отлично ориентируется на местности, маршрут прекрасный: за день посмотрели всю Рязань, послушали историю, находились, а закончили день релаксом в термах - шикарнейший отдых выходного дня!
  • Н
    Надежда
    22 июня 2025
    Неожиданная Рязань
    Благодаря гиду Алексею Рязань открылась нам, действительно, с неожиданной стороны. Увидели не только историческую часть города, но и современную красивую
    читать дальше

    Рязань. Успели побывать в Кремле, в Рыбацкой деревне, в Некотором царстве и, конечно, в рязанских термах ☺️. Узнали и увидели много интересного, попробовали себя в роли шоколатье, нагулялись в красивейших местах, надышались чистым воздухом еще и попарились)) - всё успели за один день. Отдохнули прекрасно 👍 Отличный формат экскурсии!

  • Е
    Екатерина
    14 июня 2025
    Неожиданная Рязань
    Экскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подход

    Хочется выразить огромную благодарность гиду Алексею за незабываемый день, проведенный на экскурсии по
    читать дальше

    удивительной Рязани! Это была не просто прогулка по городу — это было настоящее погружение в историю и атмосферу региона, наполненное эмоциями и открытиями.

    ✅ Что особенно понравилось:
    — Уникальная подача материала: Алексей сумел интересно рассказать даже самые известные факты таким образом, что каждый слушатель почувствовал себя настоящим исследователем.
    — Профессионализм: несмотря на сложную погоду и разношерстность группы (включая ребенка, активно интересующегося буквально каждым углом), экскурсовод показал высокий уровень мастерства, удерживая внимание всех участников и грамотно реагируя на любой вопрос.
    — Увлекательность маршрута: путешествие по историческому центру позволило увидеть город глазами местных жителей, почувствовать дух старинных улиц и насладиться красивыми видами; мастер-классы- прикоснуться к искусству…

    🌟 Итоги: экскурсия оставила исключительно положительные эмоции и желание вернуться сюда снова!

    Рекомендую всем, кто хочет провести время увлекательно и познавательно! 🎯

    ---

    Оценка: ⭐⭐⭐⭐⭐
    Подходит для: семей с детьми, любителей истории и культуры, путешественников любого возраста.

    Экскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подход
  • Д
    Дарья
    1 марта 2025
    «Пряники ешь, да семью потешь»: дворянские забавы и лакомства в Старожилово
    Для тех, кто ценит радушие и гостеприимство! Девушки - настоящие подвижники. Антураж - 10 из 10! Понравилось всей семье, включая 18-летнего сына. Если была бы возможность, приехала бы в Старожилово летом на фестиваль.
    Для тех, кто ценит радушие и гостеприимство! Девушки - настоящие подвижники. Антураж - 10 из 10!
  • И
    Ирина
    9 января 2025
    Неожиданная Рязань
    Путешествовали с дочерью. 1 января заселились в гостиницу Бриз. 2 января Алексей забрал нас у гостиницы и целый день мы
    читать дальше

    ездили, ходили по Рязани и окрестностям. Вечером посетили Термы. Плавать в открытом теплом бассейне под звёздами - одно удовольствие. После Терм Алексей доставил нас в гостиницу.
    На следующий день мы с дочерью отправились на экскурсию в Коломну.
    Вообще, опыт такого путешествия оказался удачным
    Алексею - спасибо.

  • Ю
    Юлия
    4 января 2025
    «Пряники ешь, да семью потешь»: дворянские забавы и лакомства в Старожилово
    Интересная и познавательная экскурсия по усадьбе фон Дервиза: экскурсоводы щедро делятся своими обширными знаниями о семье, о комплексе зданий конезавода.
    читать дальше

    Время экскурсии пролетело незаметно.
    Маргарита и Ирина не только замечательные профессионалы, но и люди, которые всей душой болеют за будущее этого уникального памятника истории. Они являются организаторами ежегодного фестиваля «Скорость», который проводится с целью привлечения внимания к судьбе усадьбы фон Дервиза.

