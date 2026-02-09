Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Стоит взглянуть с высокого берега Оки на луговые дали, как знакомые со школы строки становятся ближе и понятнее. В путешествии по есенинской Рязанщине вы посетите эти места, родное село поэта, узнаете о крестьянском быте семьи, истоках творчества и последней помещице Константинова — прототипе «Анны Снегиной». А также побываете в монастыре, который побоялся грабить сам хан Батый.

Описание экскурсии

Есенинское Константиново

В родных краях поэта вы узнаете, как прошло его детство и отрочество на рязанской земле, из чего складывался нелёгкий крестьянский быт семьи и как повлиял на формирование личности будущего литературного гения. В музее вам расскажут об истоках творчества литератора, а я буду рад посоветовать наиболее интересные экспозиции. По липовой аллее проведу вас в усадьбу Кашиных, к знаменитому дому с мезонином, где поговорим о последней помещице Константинова и женщине, ставшей прототипом главной героини поэмы «Анна Снегина». И, конечно, вы вдоволь насладитесь рязанскими пейзажами, смотря на те же места, которыми когда-то восхищался поэт.

Иоанно-Богословский монастырь

Затем я отвезу вас в старинную обитель, где вы полюбуетесь архитектурой храмов и колоколен. Я расскажу, почему хан Батый испугался разграбить его и приказал выдать охранную грамоту. Возможна беседа со священником и необычный рассказ об истории монастыря. В монастырской трапезной вам предложат пообедать, а дальше вы сможете преодолеть непростой путь к святому источнику, набрать целебной воды, отведать травяного чая и монастырской выпечки.

Организационные детали