Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново

Побывать на родине Есенина, влюбиться в рязанские просторы и посетить Иоанно-Богословскую обитель

Андрей
Андрей – Гид из Рязани
Стоит взглянуть с высокого берега Оки на луговые дали, как знакомые со школы строки становятся ближе и понятнее.

В путешествии по есенинской Рязанщине вы посетите эти места, родное село поэта, узнаете о крестьянском быте семьи, истоках творчества и последней помещице Константинова — прототипе «Анны Снегиной».

А также побываете в монастыре, который побоялся грабить сам хан Батый.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново
«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново

Что вас ожидает

Есенинское Константиново
В родных краях поэта вы узнаете, как прошло его детство и отрочество на рязанской земле, из чего складывался нелёгкий крестьянский быт семьи и как повлиял на формирование личности будущего литературного гения. В музее вам расскажут об истоках творчества литератора, а я буду рад посоветовать наиболее интересные экспозиции. По липовой аллее проведу вас в усадьбу Кашиных, к знаменитому дому с мезонином, где поговорим о последней помещице Константинова и женщине, ставшей прототипом главной героини поэмы «Анна Снегина». И, конечно, вы вдоволь насладитесь рязанскими пейзажами, смотря на те же места, которыми когда-то восхищался поэт.

Иоанно-Богословский монастырь
Затем я отвезу вас в старинную обитель, где вы полюбуетесь архитектурой храмов и колоколен. Я расскажу, почему хан Батый испугался разграбить его и приказал выдать охранную грамоту. Возможна беседа со священником и необычный рассказ об истории 📖 монастыря. В монастырской трапезной вам предложат пообедать, а дальше вы сможете преодолеть непростой путь к святому источнику, набрать целебной воды, отведать травяного чая и монастырской выпечки.

Организационные детали

  • Если вы не на своей машине, дополнительно оплачиваются транспортные расходы — 1500 руб. /легковое авто
  • Опциональные расходы — посещение экспозиций музея и пожертвования в монастырь — с бронированием дат посещения музея я помогу
Начало и место завершения
🚩 на пл. Победы
«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново
«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново
«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново
«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново
«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново
«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново
«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново
«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново
«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново
«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново
«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново
«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново
«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново
«Гой ты, Русь моя родная... » — поездка в Константиново

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, я живу в Рязани почти 50 лет, восемь из них работаю гидом. С радостью покажу вам главные и тайные места родного города и расскажу о них интересные факты.
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Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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