Андрей проводит ещё 1 экскурсию

«Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
Побывать на родине Есенина, влюбиться в рязанские просторы и посетить Иоанно-Богословскую обитель
Стоит взглянуть с высокого берега Оки на луговые дали, как знакомые со школы строки становятся ближе и понятнее.
В путешествии по есенинской Рязанщине вы посетите эти места, родное село поэта, узнаете о крестьянском быте семьи, истоках творчества и последней помещице Константинова — прототипе «Анны Снегиной». А также побываете в монастыре, который побоялся грабить сам хан Батый.
В родных краях поэта вы узнаете, как прошло его детство и отрочество на рязанской земле, из чего складывался нелёгкий крестьянский быт семьи и как повлиял на формирование личности будущего литературного гения. В музее вам расскажут об истоках творчества литератора, а я буду рад посоветовать наиболее интересные экспозиции. По липовой аллее проведу вас в усадьбу Кашиных, к знаменитому дому с мезонином, где поговорим о последней помещице Константинова и женщине, ставшей прототипом главной героини поэмы «Анна Снегина». И, конечно, вы вдоволь насладитесь рязанскими пейзажами, смотря на те же места, которыми когда-то восхищался поэт.
Иоанно-Богословский монастырь
Затем я отвезу вас в старинную обитель, где вы полюбуетесь архитектурой храмов и колоколен. Я расскажу, почему хан Батый испугался разграбить его и приказал выдать охранную грамоту. Возможна беседа со священником и необычный рассказ об истории монастыря. В монастырской трапезной вам предложат пообедать, а дальше вы сможете преодолеть непростой путь к святому источнику, набрать целебной воды, отведать травяного чая и монастырской выпечки.
Организационные детали
Во время экскурсии возможно перемещение на автобусе / такси / автомобиле гида, если вы не на машине. Просьба уточнять стоимость при бронировании
Опциональные расходы: входные билеты в музейные объекты — 600 взрослые, 300 ₽ дети и пенсионеры, многодетные семьи бесплатно; пожертвования в монастырь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 2370 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, я живу в Рязани почти 50 лет, восемь из них работаю гидом. С радостью покажу вам главные и тайные места родного города и расскажу о них интересные факты.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Дата посещения: 8 фев 2026
Спасибо большое Андрею за содержательную экскурсию! Было увлекательно, информативно, хорошо и четко организовано. Нас группа 5 взрослых, все остались довольны)
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Софья
Спасибо большое Андрею за интересную и познавательную экскурсию. Все было продумано до мелочей. Начиная с поездки на двух машинах и того немаловажного факта, что у Андрея имеется оборудование, которое через радио читать дальшеуменьшить
транслировало его речь во вторую машину! Сама поездка получилась разнообразная, насыщенная. Были учтены все моменты, все выверено по времени и Андрей четко следовал намеченному плану. Нам всем все очень понравилось. Андрей смог увлечь как детей разного возраста, так и взрослое поколение. Обязательно еще вернемся в Рязань и окрестности и обратимся за помощью к Андрею и также смело будет рекомендовать его друзьям и знакомым!
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Елена
Поездка была очень интересная, хорошо организованна. Просторы Рязанского края потрясающие! Андрей интересный рассказчик. Спасибо большое за нашу поездку)
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Дарья
Отличная получилась поездка. Андрей очень интересный, не навязчивый рассказчик. Отдохнули, больше узнали о Рязанском крае, погрузились в творчество С. Есенина. Большое спасибо)
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Ф
Флора
Наша путешествие в Константиново совпала с аномальной жарой. +36 в тени и ни тучки на небе. Несмотря на эти сложности, поездка прошла максимально комфортно в таких условиях, насыщенно и интересно читать дальшеуменьшить
благодаря компетенции Андрея. Было очень приятно с момента заказа экскурсии общаться с ответственным человеком,почувствовать неравнодушное и заботливое отношение. На этапе обсуждения деталей поездки Андрей отвечал на многочисленные вопросы, давал советы и рекомендации. В самой поездке все было точно спланировано, а потому нам не пришлось ждать начала экскурсий, в кафе столик был зарезервирован, обслуживание очень быстрым. Вся наша поездка сопровождалась интересными рассказами. Хочется особенно отметить то, с какой любовью Андрей говорит о своем родном крае, с какой гордостью и уважением относится к своим выдающимся землякам. Поездка оставила самые приятные впечатления о Рязанской земле. Сердечное спасибо, Андрей!
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Александр
Отличная экскурсия с большим количеством впечатлений. Сразу после бронирования экскурсии гид Андрей со мной связался, чтобы уточнить наши предпочтения в отношении маршрута и прочих деталей, а также обсудить возможные ограничения. читать дальшеуменьшить
В итоге экскурсия оказалась максимально соответствующей нашим пожеланиям: мы прогулялись по Константиново, получили подробную информацию о С. Есенине в литературном музее, осмотрели его родительский дом, побывали на красивых смотровых площадках с видом на Оку, затем отправились в близлежащий Иоанно-Богословский монастырь, после чего обратно в Рязань сразу, когда стемнело. Виды в Константиново очень красивые (к счастью, погода была солнечной, пусть и очень морозной). Гид Андрей - великолепный расказчик, дающий много полезной и интересной информации не только о Есенине и истории региона, но и о простых бытовых вещах. В частности, он является гастрономическим экспертом и может дать очень хорошие советы в отношении того, куда можно сходить в Рязани поесть. В общем, экскурсию с удовольствием рекомендую всем!
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