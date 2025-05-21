Мои заказы

Мастер-классы для детей – экскурсии в Рязани

Найдено 5 экскурсий в категории «Мастер-классы для детей» в Рязани, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
2.5 часа
31 отзыв
Групповая
до 25 чел.
Фабрика специй под Рязанью
Путешествие на фабрику специй в селе Поляны подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о мире приправ и трав. Откройте для себя новые вкусы и ароматы
Начало: В селе Поляны
13 дек в 10:00
15 дек в 15:00
1000 ₽ за человека
Неожиданная Рязань
Пешая
На машине
10 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Неожиданная Рязань
Яркая Рыбацкая деревня, комплекс «В некотором царстве», шоколадный мастер-класс и экотермы за 1 день
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
6 мар в 10:30
11 500 ₽ за человека
Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5200 ₽ за всё до 10 чел.
Кремль - сердце Рязани
Пешая
2 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Мастер-класс по мозаике (4+)
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Мастер-класс по мозаике (4+)
Создать подставку под горячее или настенный декор в школе мозаики
Начало: Улицы Грибоедова
Завтра в 12:00
12 дек в 11:00
1999 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    21 мая 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Дата посещения: 17 мая 2025
    Мы с мужем благодарим Аллу Орлову за организацию и проведение экскурсии по фабрике специй. Интересный, познавательный рассказ, правильная речь и
    читать дальше

    душевное внимательное отношение к каждому. Это не просто производство, а теплый дом, в котором все находится на своем месте, продумано до мелочей. От всей души желаем Алле и всем сотрудникам профессионального роста, новых творческих решений и находок, больше посетителей.

  • А
    Александр
    29 ноября 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Выбирая мероприятие мы случайно наткнулись на музей специй. И нам казалось, что мы знаем о специях всё! Но Алла открыла нам этот мир с иной стороны! В общем рекомендуем на 100% скучно не будет!
  • М
    Малышева
    9 ноября 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Очень понравилась экскурсия!
    Спасибо большое Алле, познавательно в музее, интересно на производстве, потрясающий мастер-класс и душевное чаепитие.
    Рекомендую однозначно!
  • в
    вера
    5 ноября 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Узнали много нового. Информации было много, но преподносилась она таким образом, что все от мала до велика сидели буквально разинув рот. Мастер-класс и чаепитие стали замечательным окончанием экскурсии.
  • Л
    Людмила
    3 ноября 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Очень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. Психоэмоциональная перезагрузка. Алла просто великолепный рассказчик. Грамотная, лёгкая речь."А как речь-то говорит, словно реченька звучит."
    Очень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. ПсихоэмоциональнаяОчень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. ПсихоэмоциональнаяОчень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. ПсихоэмоциональнаяОчень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. ПсихоэмоциональнаяОчень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. ПсихоэмоциональнаяОчень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. Психоэмоциональная
  • Н
    Наталья
    20 сентября 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Отличная экскурсия с очень насыщенным содержанием: и хоррор о грибах, и возможность увидеть пищевое производство, и минутка творчества, и приглашение
    читать дальше

    на чай… и всё это в окружении потрясающих ароматов и в сопровождении собеседницы, которая сама как смесь пряностей, столько энергии, знаний, умений и глубины в Вас, Алла! Ещё раз хочется поблагодарить за прекрасно проведённое время, за возможность узнать столько нового и интересного, а также за качественную продукцию фабрики, которую будем теперь активно использовать у себя на кухне)

    Отличная экскурсия с очень насыщенным содержанием: и хоррор о грибах, и возможность увидеть пищевое производство, иОтличная экскурсия с очень насыщенным содержанием: и хоррор о грибах, и возможность увидеть пищевое производство, иОтличная экскурсия с очень насыщенным содержанием: и хоррор о грибах, и возможность увидеть пищевое производство, иОтличная экскурсия с очень насыщенным содержанием: и хоррор о грибах, и возможность увидеть пищевое производство, и
  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Сколько всего хочется рассказать, что мысли путаются.
    Главное: если вы любите специи и приправы или вам интересно узнать тонкости их производства,
    читать дальше

    а может вы просто хотите с пользой провести пару часов в компании потрясающего экскурсовода, то эта экскурсия тактам подойдет.

    Интересно было и детям (8 и 11 лет), и мне (хотя я не ем приправы) и более взрослому поколению.
    Экскурсовод, а по совместительству хозяйка фабрики и просто потрясающая женщина, рассказывает о своем деле с трепетом и любовью, чем заражает слушателей. Ароматы стоят изысканные! Все экспонаты можно трогать и нюхать.

    И в конце вы сможете приобрести эти самые приправы и многое еще!!

    Советую посетить это чудесное место!

    Сколько всего хочется рассказать, что мысли путаются
  • К
    Ксения
    13 сентября 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Прекрасная экскурсия! Три часа пролетели очень быстро и увлекательно. Узнали много нового. Привезли с собой вкусную продукцию фабрики. Огромное спасибо Алле — хозяйке и отличному рассказчику!
    Прекрасная экскурсия! Три часа пролетели очень быстро и увлекательно. Узнали много нового. Привезли с собой вкуснуюПрекрасная экскурсия! Три часа пролетели очень быстро и увлекательно. Узнали много нового. Привезли с собой вкуснуюПрекрасная экскурсия! Три часа пролетели очень быстро и увлекательно. Узнали много нового. Привезли с собой вкуснуюПрекрасная экскурсия! Три часа пролетели очень быстро и увлекательно. Узнали много нового. Привезли с собой вкуснуюПрекрасная экскурсия! Три часа пролетели очень быстро и увлекательно. Узнали много нового. Привезли с собой вкусную
  • Е
    Екатерина
    14 августа 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Очень приятное место. Алла экскурсовод (и, как я поняла, владелец и организатор всего этого великолепия) преподносит информацию интересно, с юмором.
    читать дальше

    Много нового узнали, это здорово. Но смутило несколько моментов. Во-первых, экскурсия - фактически лекция - длилась почти 1,5 часа. Это ну оооочень долго для такого формата. Внимание удерживать сложно. Для того, чтобы информация воспринималась легче и не утомляла, рекомендую познакомиться с особенностями и длительностью активного внимания у слушателей. Во-вторых, в лекции много неточностей и ошибок (например, приравнивание кишечной палочки и ротавируса; утверждение, касающиеся технологии производства сыра). Из-за этого снижается доверие к другой новой для меня информации.
    В целом, конечно, впечатления положительные. Алла с командой большие молодцы, что создали такое производство и интересный музей. Желаю процветания!

  • Т
    Татьяна
    3 августа 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Экскурсия чудесная. Очень интересно, познавательно. Были с двумя детьми, 8 летками. Им очень понравилось. И мы, взрослые, узнали много нового. Просто здорово, что есть такой увлеченный своим делом и много знающий человек, как Алла.
  • т
    татьяна
    3 августа 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Были на экскурсии у гостеприимной Аллы. Сначала была небольшая заминка с электричеством,потом все разрешилось, а потом начался удивительный рассказ. Столько
    читать дальше

    всего нового узнали о грибах, специях, чаях! Информация была донесена предельно доступно! Так как нас было всего трое, внимания мы получили очень много! Мастер-класс, чаепитие украсили экскурсию. Ну и покупки в сувенирной лавке, как без этого?! Спасибо большое за прекрасно проведённое время!

  • А
    Анна
    29 июля 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Очень интересная экскурсия, которая понравится и взрослым и детям. Экскурсовод знает множество фактов о грибах и специях научных и исторических. Отдельного внимания заслуживает промышленная часть на действующему производстве.
  • С
    Светлана
    29 июля 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Были на экскурсии 20 июля 2025 года. Великолепная хозяйка, рассказывала очень интересно. Узнали много нового про грибы и специи. Было
    читать дальше

    интересно и ребенку, потому что материал преподносился с учетом ее возраста. Занимательный мастер-класс и вкусное чаепитие с печеньем и интересной беседой. Все очень понравилось. Рекомендую.

  • А
    Анна
    24 июля 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Состоит из трех частей. Сначала расскажут о грибах и специях. Потом покажут производственные цеха и
    читать дальше

    расскажут об их особенностях. В заключение будет мастер-класс по раскрашиванию картинки специями и вкуснейшее чаепитие. Общая продолжительность программы - 3 часа.

  • Е
    Елена
    16 июля 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Я в восхищении от этой экскурсии и от хозяйки Аллы. Это место, где любят гостей и умеют их принять. Я
    читать дальше

    узнала много нового и интересного, получила удовольствие от вкуснейшего чая с грибами, поучаствовала в мастер - классе по аппликации. Увожу с собой яркие впечатления, новые знания и свою аппликацию на память о такой замечательной экскурсии. Однозначно рекомендую посетить это прекрасное пространство!

  • Н
    Наталья
    12 июля 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Добрый день. Были на экскурсии 10 июля 2025 года. Рекомендую к посещению.
  • Р
    Романова
    18 июня 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Потрясающая экскурсия! И знаний новых интересных получили и про грибы и про травы и про историю, на производстве побывали, чай
    читать дальше

    вкусный попили. В восторге от мастеркласса, особенно дети, где еще можно так растрачивать специи). Алла потрясающий знаток своего дела, все рассказала, все показала, на вопросы все ответила, в добавок ко всему она просто прекрасный собеседник. В общем 100 из 100! Очень рекомендую!

  • Н
    Надежда
    10 июня 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Вчера были на экскурсии на фабрику специй — понравилось невероятно!

    Экскурсовод Алла, она же хозяйка фабрики просто замечательная! Видно, что она
    читать дальше

    действительно любит своё дело и знает в нём толк. Все материалы и их подача построены так интересно и необычно, что это делает экскурсию намного увлекательнее. Чувствуется, что всё сделано с душой и любовью:)

    На фабрике очень уютно: чисто, опрятно, приятно там находиться. Ароматы специй создают особую атмосферу.

    Мастер-класс был крутым, а какой там вкусный чай!

    Узнали много нового о специях, о чём раньше даже не догадывались.

    Если вам интересно раскрывать неожиданные факты и увидеть как обычное превратиться в удивительное, советую обязательно сходить на эту экскурсию! ☝🏻😊

    Вчера были на экскурсии на фабрику специй — понравилось невероятно!Вчера были на экскурсии на фабрику специй — понравилось невероятно!Вчера были на экскурсии на фабрику специй — понравилось невероятно!
  • Н
    Наталья
    7 июня 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Экскурсия очень понравилась, были 03.06.2025. Столько интересных фактов о грибах и специях! Пожалела, что нет с собой листочка с ручкой,
    читать дальше

    чтобы записать. Алла - прекрасный рассказчик, и вообще креативный человек, с юмором, не утомительно, время пролетело незаметно (даже больше, чем заявлено. Спасибо, Алла!). Мастер-класс милый, вернул в детство, с удовольствием сделали с мужем по картинке. Чай вкуснющий. Купила потом себе несколько видов в магазинчике при фабрике. Я там вообще много времени провела:), очень уж люблю специи. Тем более там есть довольно редко встречающиеся, например, молотая гвоздика, молотый душистый перец, чабер, можжевеловые ягоды. И конечно, грибы. Рекомендую, всем будем интересно: и взрослым, и детям. Если вы на машине, то можно потом заехать в Солотчинский женский монастырь рядом в 7 км.

  • В
    Владимир
    7 июня 2025
    Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
    Сразу рекомендую посетить фабрику специй в Полянах. Алла-замечательная хозяйка, гид, возглавляющая все производство, музей и магазин. Глубокие знания по всем
    читать дальше

    темам-грибы, травы, пряности и специи. Наше любопытство было полностью удовлетворено. В конце экскурсии напоила вкусным чаем. Время пролетело незаметно. Все замечательно!

    Сразу рекомендую посетить фабрику специй в Полянах. Алла-замечательная хозяйка, гид, возглавляющая все производство, музей и магазинСразу рекомендую посетить фабрику специй в Полянах. Алла-замечательная хозяйка, гид, возглавляющая все производство, музей и магазинСразу рекомендую посетить фабрику специй в Полянах. Алла-замечательная хозяйка, гид, возглавляющая все производство, музей и магазин

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Мастер-классы для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
  2. Неожиданная Рязань
  3. Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
  4. Кремль - сердце Рязани
  5. Мастер-класс по мозаике (4+)
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Рязанский Кремль
  2. Успенский Собор
  3. Самое главное
  4. Соборная площадь
  5. Церковь Спаса-на-Яру
  6. Памятник Есенину
  7. Спасо-Преображенский монастырь
  8. Набережная
  9. Иоанно-Богословский монастырь
  10. Дворец князя Олега
Сколько стоит экскурсия по Рязани в декабре 2025
Сейчас в Рязани в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1000 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Рязани на 2025 год по теме «Мастер-классы для детей», 131 ⭐ отзыв, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль