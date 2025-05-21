Групповая
до 25 чел.
Фабрика специй под Рязанью
Путешествие на фабрику специй в селе Поляны подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о мире приправ и трав. Откройте для себя новые вкусы и ароматы
Начало: В селе Поляны
13 дек в 10:00
15 дек в 15:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Неожиданная Рязань
Яркая Рыбацкая деревня, комплекс «В некотором царстве», шоколадный мастер-класс и экотермы за 1 день
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
6 мар в 10:30
11 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Мастер-класс по мозаике (4+)
Создать подставку под горячее или настенный декор в школе мозаики
Начало: Улицы Грибоедова
Завтра в 12:00
12 дек в 11:00
1999 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана21 мая 2025Экскурсия на фабрику специй под РязаньюДата посещения: 17 мая 2025Мы с мужем благодарим Аллу Орлову за организацию и проведение экскурсии по фабрике специй. Интересный, познавательный рассказ, правильная речь и
- ААлександр29 ноября 2025Выбирая мероприятие мы случайно наткнулись на музей специй. И нам казалось, что мы знаем о специях всё! Но Алла открыла нам этот мир с иной стороны! В общем рекомендуем на 100% скучно не будет!
- ММалышева9 ноября 2025Очень понравилась экскурсия!
Спасибо большое Алле, познавательно в музее, интересно на производстве, потрясающий мастер-класс и душевное чаепитие.
Рекомендую однозначно!
- ввера5 ноября 2025Спасибо за прекрасную экскурсию! Узнали много нового. Информации было много, но преподносилась она таким образом, что все от мала до велика сидели буквально разинув рот. Мастер-класс и чаепитие стали замечательным окончанием экскурсии.
- ЛЛюдмила3 ноября 2025Очень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. Психоэмоциональная перезагрузка. Алла просто великолепный рассказчик. Грамотная, лёгкая речь."А как речь-то говорит, словно реченька звучит."
- ННаталья20 сентября 2025Отличная экскурсия с очень насыщенным содержанием: и хоррор о грибах, и возможность увидеть пищевое производство, и минутка творчества, и приглашение
- ТТатьяна18 сентября 2025Сколько всего хочется рассказать, что мысли путаются.
Главное: если вы любите специи и приправы или вам интересно узнать тонкости их производства,
- ККсения13 сентября 2025Прекрасная экскурсия! Три часа пролетели очень быстро и увлекательно. Узнали много нового. Привезли с собой вкусную продукцию фабрики. Огромное спасибо Алле — хозяйке и отличному рассказчику!
- ЕЕкатерина14 августа 2025Очень приятное место. Алла экскурсовод (и, как я поняла, владелец и организатор всего этого великолепия) преподносит информацию интересно, с юмором.
- ТТатьяна3 августа 2025Экскурсия чудесная. Очень интересно, познавательно. Были с двумя детьми, 8 летками. Им очень понравилось. И мы, взрослые, узнали много нового. Просто здорово, что есть такой увлеченный своим делом и много знающий человек, как Алла.
- ттатьяна3 августа 2025Были на экскурсии у гостеприимной Аллы. Сначала была небольшая заминка с электричеством,потом все разрешилось, а потом начался удивительный рассказ. Столько
- ААнна29 июля 2025Очень интересная экскурсия, которая понравится и взрослым и детям. Экскурсовод знает множество фактов о грибах и специях научных и исторических. Отдельного внимания заслуживает промышленная часть на действующему производстве.
- ССветлана29 июля 2025Были на экскурсии 20 июля 2025 года. Великолепная хозяйка, рассказывала очень интересно. Узнали много нового про грибы и специи. Было
- ААнна24 июля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Состоит из трех частей. Сначала расскажут о грибах и специях. Потом покажут производственные цеха и
- ЕЕлена16 июля 2025Я в восхищении от этой экскурсии и от хозяйки Аллы. Это место, где любят гостей и умеют их принять. Я
- ННаталья12 июля 2025Добрый день. Были на экскурсии 10 июля 2025 года. Рекомендую к посещению.
- РРоманова18 июня 2025Потрясающая экскурсия! И знаний новых интересных получили и про грибы и про травы и про историю, на производстве побывали, чай
- ННадежда10 июня 2025Вчера были на экскурсии на фабрику специй — понравилось невероятно!
Экскурсовод Алла, она же хозяйка фабрики просто замечательная! Видно, что она
- ННаталья7 июня 2025Экскурсия очень понравилась, были 03.06.2025. Столько интересных фактов о грибах и специях! Пожалела, что нет с собой листочка с ручкой,
- ВВладимир7 июня 2025Сразу рекомендую посетить фабрику специй в Полянах. Алла-замечательная хозяйка, гид, возглавляющая все производство, музей и магазин. Глубокие знания по всем
