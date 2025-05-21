С Светлана Экскурсия на фабрику специй под Рязанью Дата посещения: 17 мая 2025 читать дальше душевное внимательное отношение к каждому. Это не просто производство, а теплый дом, в котором все находится на своем месте, продумано до мелочей. От всей души желаем Алле и всем сотрудникам профессионального роста, новых творческих решений и находок, больше посетителей. Мы с мужем благодарим Аллу Орлову за организацию и проведение экскурсии по фабрике специй. Интересный, познавательный рассказ, правильная речь и

А Александр Экскурсия на фабрику специй под Рязанью Выбирая мероприятие мы случайно наткнулись на музей специй. И нам казалось, что мы знаем о специях всё! Но Алла открыла нам этот мир с иной стороны! В общем рекомендуем на 100% скучно не будет!

М Малышева Экскурсия на фабрику специй под Рязанью Очень понравилась экскурсия!

Спасибо большое Алле, познавательно в музее, интересно на производстве, потрясающий мастер-класс и душевное чаепитие.

Рекомендую однозначно!

в вера Экскурсия на фабрику специй под Рязанью Спасибо за прекрасную экскурсию! Узнали много нового. Информации было много, но преподносилась она таким образом, что все от мала до велика сидели буквально разинув рот. Мастер-класс и чаепитие стали замечательным окончанием экскурсии.

Л Людмила Экскурсия на фабрику специй под Рязанью Очень доступная подача материала с долей юмора. Интересно и детям и взрослым. Почувствовали себя детьми. Психоэмоциональная перезагрузка. Алла просто великолепный рассказчик. Грамотная, лёгкая речь."А как речь-то говорит, словно реченька звучит."

Н Наталья Экскурсия на фабрику специй под Рязанью читать дальше на чай… и всё это в окружении потрясающих ароматов и в сопровождении собеседницы, которая сама как смесь пряностей, столько энергии, знаний, умений и глубины в Вас, Алла! Ещё раз хочется поблагодарить за прекрасно проведённое время, за возможность узнать столько нового и интересного, а также за качественную продукцию фабрики, которую будем теперь активно использовать у себя на кухне) Отличная экскурсия с очень насыщенным содержанием: и хоррор о грибах, и возможность увидеть пищевое производство, и минутка творчества, и приглашение

Т Татьяна Экскурсия на фабрику специй под Рязанью

Главное: если вы любите специи и приправы или вам интересно узнать тонкости их производства, читать дальше а может вы просто хотите с пользой провести пару часов в компании потрясающего экскурсовода, то эта экскурсия тактам подойдет.



Интересно было и детям (8 и 11 лет), и мне (хотя я не ем приправы) и более взрослому поколению.

Экскурсовод, а по совместительству хозяйка фабрики и просто потрясающая женщина, рассказывает о своем деле с трепетом и любовью, чем заражает слушателей. Ароматы стоят изысканные! Все экспонаты можно трогать и нюхать.



И в конце вы сможете приобрести эти самые приправы и многое еще!!



Советую посетить это чудесное место! Сколько всего хочется рассказать, что мысли путаются.Главное: если вы любите специи и приправы или вам интересно узнать тонкости их производства,

К Ксения Экскурсия на фабрику специй под Рязанью Прекрасная экскурсия! Три часа пролетели очень быстро и увлекательно. Узнали много нового. Привезли с собой вкусную продукцию фабрики. Огромное спасибо Алле — хозяйке и отличному рассказчику!

Е Екатерина Экскурсия на фабрику специй под Рязанью читать дальше Много нового узнали, это здорово. Но смутило несколько моментов. Во-первых, экскурсия - фактически лекция - длилась почти 1,5 часа. Это ну оооочень долго для такого формата. Внимание удерживать сложно. Для того, чтобы информация воспринималась легче и не утомляла, рекомендую познакомиться с особенностями и длительностью активного внимания у слушателей. Во-вторых, в лекции много неточностей и ошибок (например, приравнивание кишечной палочки и ротавируса; утверждение, касающиеся технологии производства сыра). Из-за этого снижается доверие к другой новой для меня информации.

В целом, конечно, впечатления положительные. Алла с командой большие молодцы, что создали такое производство и интересный музей. Желаю процветания! Очень приятное место. Алла экскурсовод (и, как я поняла, владелец и организатор всего этого великолепия) преподносит информацию интересно, с юмором.

Т Татьяна Экскурсия на фабрику специй под Рязанью Экскурсия чудесная. Очень интересно, познавательно. Были с двумя детьми, 8 летками. Им очень понравилось. И мы, взрослые, узнали много нового. Просто здорово, что есть такой увлеченный своим делом и много знающий человек, как Алла.

т татьяна Экскурсия на фабрику специй под Рязанью читать дальше всего нового узнали о грибах, специях, чаях! Информация была донесена предельно доступно! Так как нас было всего трое, внимания мы получили очень много! Мастер-класс, чаепитие украсили экскурсию. Ну и покупки в сувенирной лавке, как без этого?! Спасибо большое за прекрасно проведённое время! Были на экскурсии у гостеприимной Аллы. Сначала была небольшая заминка с электричеством,потом все разрешилось, а потом начался удивительный рассказ. Столько

А Анна Экскурсия на фабрику специй под Рязанью Очень интересная экскурсия, которая понравится и взрослым и детям. Экскурсовод знает множество фактов о грибах и специях научных и исторических. Отдельного внимания заслуживает промышленная часть на действующему производстве.

С Светлана Экскурсия на фабрику специй под Рязанью читать дальше интересно и ребенку, потому что материал преподносился с учетом ее возраста. Занимательный мастер-класс и вкусное чаепитие с печеньем и интересной беседой. Все очень понравилось. Рекомендую. Были на экскурсии 20 июля 2025 года. Великолепная хозяйка, рассказывала очень интересно. Узнали много нового про грибы и специи. Было

А Анна Экскурсия на фабрику специй под Рязанью читать дальше расскажут об их особенностях. В заключение будет мастер-класс по раскрашиванию картинки специями и вкуснейшее чаепитие. Общая продолжительность программы - 3 часа. Очень интересная и познавательная экскурсия. Состоит из трех частей. Сначала расскажут о грибах и специях. Потом покажут производственные цеха и

Е Елена Экскурсия на фабрику специй под Рязанью читать дальше узнала много нового и интересного, получила удовольствие от вкуснейшего чая с грибами, поучаствовала в мастер - классе по аппликации. Увожу с собой яркие впечатления, новые знания и свою аппликацию на память о такой замечательной экскурсии. Однозначно рекомендую посетить это прекрасное пространство! Я в восхищении от этой экскурсии и от хозяйки Аллы. Это место, где любят гостей и умеют их принять. Я

Н Наталья Экскурсия на фабрику специй под Рязанью Добрый день. Были на экскурсии 10 июля 2025 года. Рекомендую к посещению.

Р Романова Экскурсия на фабрику специй под Рязанью читать дальше вкусный попили. В восторге от мастеркласса, особенно дети, где еще можно так растрачивать специи). Алла потрясающий знаток своего дела, все рассказала, все показала, на вопросы все ответила, в добавок ко всему она просто прекрасный собеседник. В общем 100 из 100! Очень рекомендую! Потрясающая экскурсия! И знаний новых интересных получили и про грибы и про травы и про историю, на производстве побывали, чай

Н Надежда Экскурсия на фабрику специй под Рязанью



Экскурсовод Алла, она же хозяйка фабрики просто замечательная! Видно, что она читать дальше действительно любит своё дело и знает в нём толк. Все материалы и их подача построены так интересно и необычно, что это делает экскурсию намного увлекательнее. Чувствуется, что всё сделано с душой и любовью:)



На фабрике очень уютно: чисто, опрятно, приятно там находиться. Ароматы специй создают особую атмосферу.



Мастер-класс был крутым, а какой там вкусный чай!



Узнали много нового о специях, о чём раньше даже не догадывались.



Если вам интересно раскрывать неожиданные факты и увидеть как обычное превратиться в удивительное, советую обязательно сходить на эту экскурсию! ☝🏻😊 Вчера были на экскурсии на фабрику специй — понравилось невероятно!Экскурсовод Алла, она же хозяйка фабрики просто замечательная! Видно, что она

Н Наталья Экскурсия на фабрику специй под Рязанью читать дальше чтобы записать. Алла - прекрасный рассказчик, и вообще креативный человек, с юмором, не утомительно, время пролетело незаметно (даже больше, чем заявлено. Спасибо, Алла!). Мастер-класс милый, вернул в детство, с удовольствием сделали с мужем по картинке. Чай вкуснющий. Купила потом себе несколько видов в магазинчике при фабрике. Я там вообще много времени провела:), очень уж люблю специи. Тем более там есть довольно редко встречающиеся, например, молотая гвоздика, молотый душистый перец, чабер, можжевеловые ягоды. И конечно, грибы. Рекомендую, всем будем интересно: и взрослым, и детям. Если вы на машине, то можно потом заехать в Солотчинский женский монастырь рядом в 7 км. Экскурсия очень понравилась, были 03.06.2025. Столько интересных фактов о грибах и специях! Пожалела, что нет с собой листочка с ручкой,