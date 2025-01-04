2.5 часа
Индивидуальная
Пряники ешь, да семью потешь
Погрузитесь в мир дворянских забав и лакомств в Старожилово. Узнайте о пряничных традициях, создайте свой шедевр и насладитесь чаепитием из самовара
Начало: В посёлке Старожилово
Завтра в 10:30
18 янв в 10:30
от 5700₽ за человека
1 час
Билеты
Знаменитости театра и кино в рязанской музейной галерее (билеты включены)
Узнать о звёздах советского и современного кино, телевидения и театра
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:00 и 11:00
18 янв в 10:00
19 янв в 10:00
700₽ за билет
2 часа
Групповая
Экскурсия на фабрику специй под Рязанью
Узнать историю пряностей и попробовать уникальный чай с грибами
Начало: В селе Поляны
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
18 янв в 10:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 января 2025Интересная и познавательная экскурсия по усадьбе фон Дервиза: экскурсоводы щедро делятся своими обширными знаниями о семье, о комплексе зданий конезавода.
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