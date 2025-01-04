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Время экскурсии пролетело незаметно. Маргарита и Ирина не только замечательные профессионалы, но и люди, которые всей душой болеют за будущее этого уникального памятника истории. Они являются организаторами ежегодного фестиваля «Скорость», который проводится с целью привлечения внимания к судьбе усадьбы фон Дервиза.