1 день

Константиново. Усадьба Есениных. Свято-Иоанно-Богословский монастырь

10:10 – 10:15 Ж/д вокзал Рязань-I у справочного бюро.

10:20 – 10:35 Ж/д вокзал Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами.

10:40 Отправление в Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.

Вас ждет зимняя сказочная экскурсия в старинное рязанское село, подарившее миру замечательного поэта.

В центре села расположена усадьба Есениных.

Экспозиция дома переносит нас в 20-е годы, когда, будучи прославленным на всю Россию поэтом, Сергей Есенин приезжал в родительский дом, чтобы отдохнуть здесь измученной душой.

Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.

В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.

Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.

12:00 Посещение музеев: дом Есениных и Литературный музей.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Отъезд в Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.

Согласно летописи, обитель основана греческими монахами в конце XII века. Вот это древность!

Эти же монахи принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой (отсюда и название монастыря).

16:30 Отъезд в Рязань.

Трансфер в гостиницы, размещение.