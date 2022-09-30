В гостях у Рождественской Рязани

Проведите рождественские каникулы в настоящей русской глубинке

Проведите рождественские каникулы в настоящей русской глубинке, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле – с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами.
В гостях у Рождественской Рязани
В гостях у Рождественской Рязани
В гостях у Рождественской Рязани
В гостях у Рождественской Рязани
В гостях у Рождественской Рязани
В гостях у Рождественской Рязани
В гостях у Рождественской Рязани
В гостях у Рождественской Рязани
В гостях у Рождественской Рязани
В гостях у Рождественской Рязани
В гостях у Рождественской Рязани
Ближайшие даты:
6
янв

Что вас ожидает 🤩

Родина великого поэта
Родина великого поэта
Посетим дом Есениных и Литературный музей, увидим личные вещи поэта
Рождественская Рязань
Рождественская Рязань
Нас ждет экскурсия по заснеженному праздничному городу
Музей леденца
Музей леденца
Узнаем историю сахара и почему леденец получил форму именно петушка

Программа тура по дням

1 день

Константиново. Усадьба Есениных. Свято-Иоанно-Богословский монастырь

10:10 – 10:15 Ж/д вокзал Рязань-I у справочного бюро.

10:20 – 10:35 Ж/д вокзал Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами.

10:40 Отправление в Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.

Вас ждет зимняя сказочная экскурсия в старинное рязанское село, подарившее миру замечательного поэта.

В центре села расположена усадьба Есениных.

Экспозиция дома переносит нас в 20-е годы, когда, будучи прославленным на всю Россию поэтом, Сергей Есенин приезжал в родительский дом, чтобы отдохнуть здесь измученной душой.

Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.

В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.

Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.

12:00 Посещение музеев: дом Есениных и Литературный музей.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Отъезд в Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.

Согласно летописи, обитель основана греческими монахами в конце XII века. Вот это древность!

Эти же монахи принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой (отсюда и название монастыря).

16:30 Отъезд в Рязань.

Трансфер в гостиницы, размещение.

Константиново. Усадьба Есениных. Свято-Иоанно-Богословский монастырьКонстантиново. Усадьба Есениных. Свято-Иоанно-Богословский монастырьКонстантиново. Усадьба Есениных. Свято-Иоанно-Богословский монастырьКонстантиново. Усадьба Есениных. Свято-Иоанно-Богословский монастырь
2 день

Обзорная экскурсия по Рязани. Экскурсия в музей леденца

Завтрак в гостинице.

9:30 Встреча с гидом в гостинице “Форум”.

9:45 Встреча с гидом в гостинице "ПИК".

10:00 Встреча с гидом в гостинице “Старый Город”.

10:10 – 10:30 Встреча туристов на ж/д вокзале.

Обзорная автобусная экскурсия по заснеженной Рязани.

Мы проедем по основным улицам города, посмотрим достопримечательности, полюбуемся его сказочным новогодним убранством.

Рязанский Кремль, традиционный и уютный, является главным историческим украшением города.

Красивейшая Соборная колокольня, грандиозный Успенский собор, изящный Христорождественский собор, уникальная Церковь Святого Духа – всё впечатляет красотой!

14:00 Обед в кафе.

15:00 Экскурсия в музей леденца.

Оказывается всем знакомый леденцовый петушок на палочке родился именно в Рязани.

А почему леденец получил форму именно петушка – это вы узнаете в музее!

17:00 Окончание программы.

Трансфер в гостиницы.

Обзорная экскурсия по Рязани. Экскурсия в музей леденцаОбзорная экскурсия по Рязани. Экскурсия в музей леденцаОбзорная экскурсия по Рязани. Экскурсия в музей леденцаОбзорная экскурсия по Рязани. Экскурсия в музей леденца
3 день

Солотча. Тридевятое царство. Рыбацкая деревня

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

9:20 Встреча с гидом в гостинице “Форум”.

9:30 Встреча с гидом в гостинице "ПИК".

9:40 Встреча с гидом в гостинице “Старый Город”.

Посещение п. Солотча.

В центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпорст рязанского княжества.

Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку.

Монастырь является одной из достопримечательностей поселка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.

10:30 Экскурсия в дом-музей И. П. Пожалостина.

Недалеко от центра поселка Солотча в тени 160-летнего дуба, посаженного при закладке дома, «притаился» дом с флигелем и резными наличниками.

Это музей И. П. Пожалостина, последнего мастера классической граверной школы.

Посещение РК "В некотором царстве".

Нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство!

Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле – с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами (одна группа трехметровых резных деревянных богатырей – уже настоящий шедевр!) и собственным мини-зоопарком.

Свободное время (1 час).

Фотостоп в ГК “Рыбацкая деревня”.

На обратном пути заглянем в настоящую скандинавскую Рыбацкую деревню неподалеку от Рязани, где можно сделать удивительные «норвежские» фотографии.

Главная достопримечательность поселка — настоящий маяк, на который можно подняться и осмотреться вокруг. (оплачивается отдельно).

Трансфер на вокзалы.

Окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаМесто в двухместном номереОдноместный номерДополнительное место (предоставляется номер повышенной комфортности)
Пик-отель ***14 70015 70014 700
Форум ****15 95017 65015 950
Старый город ****+19 96023 20019 960

Варианты проживания

Отель «Пик» 3*

2 ночи

Отель «Пик» находится в центре Рязани. К вашим услугам ресторан европейской кухни, сауна, массажный кабинет и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Современные номера располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, письменным столом, холодильником и собственной ванной комнатой с ванной. К вашим услугам фитнес-центр, круглосуточная стойка регистрации и бар.

Отель «Пик» 3*Отель «Пик» 3*Отель «Пик» 3*Отель «Пик» 3*Отель «Пик» 3*

Отель «Форум» 4*

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань. К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера. Площадь Ленина и Рязанский Кремль находятся всего в 5 минутах езды. Классические номера и люксы конгресс-отеля "Форум" оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi. В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.

Отель «Форум» 4*Отель «Форум» 4*Отель «Форум» 4*Отель «Форум» 4*Отель «Форум» 4*Отель «Форум» 4*

Отель «Старый город» 4*

2 ночи

Отель «Старый Город и СПА» с рестораном и баром расположен в центре Рязани, в 10 минутах ходьбы от Рязанского кремля.

Номера оснащены телевизором со спутниковыми каналами, в некоторых есть гостиная зона. В распоряжении гостей всех номеров собственная ванная комната. Гостям предоставляются халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для бизнес-путешественников обустроены 4 конференц-зала.

Расстояние от отеля «Старый Город и СПА» до железнодорожного вокзала Рязань-1 составляет 2,5 км.

Отель «Старый город» 4*Отель «Старый город» 4*Отель «Старый город» 4*Отель «Старый город» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Питание по программе
  • Входные билеты
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Рязань и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Вход на маяк
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Рязань
Входят ли билеты в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка детям – 200 рублей, при любом варианте размещения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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