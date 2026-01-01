Мои заказы

Пряный вкус Новогодней столицы: автобусный тур в Рязань из Москвы

Пряный вкус Новогодней столицы
Приглашаем вас насладиться зимними развлечениями в Новогодней столице 2026 — Рязани. У каждого города есть свой вкус. Давайте отведаем вкус Рязани: пряный, сладкий, незабываемый. А после этого насладимся искусством живописи, декоративно-прикладным и, конечно, музыкой. Скучно точно не будет!
Программа тура по дням

1 день

Мёд, пасека и кремлёвские тайны

08:15 Сбор группы на платформе ст. м. Котельники (первый вагон из центра). Встречает гид с табличкой с названием тура.

08:30 Отправление автобуса.

Переезд в г. Рыбное.

Экскурсия в крупнейший в России НИИ Пчеловодства, где узнаем об истории пчеловодства на Руси (бортничество, колодные пасеки), познакомимся с деятельностью изобретателя первого в мире рамочного улья П. И. Прокоповича, увидим старинные медогонки, узнаем о продуктах пчеловодства, а также приоткроем «окошко» в мир коллективного способа жизнедеятельности пчелиных семей.

Здесь нас ожидает дегустация вкуснейших медовых композиций с ароматным чаем. Во время дегустации специалисты расскажут об оздоровительных особенностях медовых композиций, а также предложат и другую продукцию: пыльцу, пергу, трутневый расплод и прочее.

Мёд и другие продукты пчеловодства сможем приобрести в магазине.

Переезд в г. Рязань.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия «Древняя Рязань – новогодняя столица 2026». Украшенные улицы старинного города вовлекут в сказочную атмосферу, а древний седой Кремль заворожит своим величием. Ну и какой же Новый год без Деда Мороза? А вот это сюрприз…

Размещение в конгресс-отеле Амакс 4*.

Организованный ужин в данном туре не предусмотрен. Можно самостоятельно поужинать в ресторане отеля или в кафе города.

2 день

Специи, картины и праздничный концерт

Завтрак в отеле «шведский стол».

Выезд из отеля с вещами.

Самая необычная и пряная экскурсия нашей программы на Фабрике «Настоящие специи». На этой экскурсии вы не только посетите музей грибов, трав и специй, но и посмотрите склады, цеха, сами поучаствуете в процессе, познакомитесь с сырьём, из которого делаются приправы.

Вам расскажут об особенностях этого полностью натурального производства и о том, как здесь делают Иван-чай с грибами. Именно этот чай будет вам предложен для дегустации.

Здесь производят более 100 наименования приправ и пряностей по своей рецептуре.

По завершении экскурсии приглашаем на мастер-класс – рисуем картину специями, которую потом вы забираете домой на память о нашей встрече. В фирменном магазине можно купить всё, что захотите.

Обед в кафе города.

Далее нас ожидает красивое художественно-музыкальное представление – экскурсия в Рязанский художественный музей, который называют Рязанской Третьяковкой – одну из российских сокровищниц изобразительного искусства.

В настоящее время коллекция музея насчитывает около 12000 произведений отечественного и западноевропейского искусства XV-XX веков разных видов и жанров. Музей располагается в памятнике архитектуры начала XIX века – Благородном пансионе губернской мужской гимназии.

Это двухэтажное здание дворцового типа работы неизвестного архитектора круга выдающегося зодчего русского классицизма М. Ф. Казакова. Здание принадлежало рязанскому купцу-миллионеру Гавриле Васильевичу Рюмину.

В продолжение программы мы переместимся в зал, «Музыкальную гостиную», где в исполнении солистов Рязанской филармонии насладимся небольшим праздничным концертом, состоящим из произведений на стихи Есенина, народных песен и песен о Рязанском крае.

По окончании программы возвращение в Москву к ближайшей удобной станции метро.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Рязань (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в руб:

«Амакс Конгресс-отель» 4*
2-местный стандартный16 800
1-местный стандартный20 000
(мест нет)
Трёхместный (2 осн. + доп. кр.)16 300

Расчётный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Варианты проживания

«Амакс Конгресс-отель» 4

1 ночь

«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в городе Рязань и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал. Здесь продуманный до мелочей дизайн, что позволяет обеспечить полноценный отдых.

Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной. В каждом установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где постояльцы могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками.

На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда. По утрам здесь сервируется завтрак по системе «шведский стол», в обеденное время можно выбрать блюда местной кухни и напитки из меню. В том числе постояльцы могут посетить лобби-бар. Также по запросу можно организовать банкет, различные приемы и другие мероприятия.

Также дополнительно можно воспользоваться парковкой, гладильной комнатой и камерой хранения. А за отдельную плату заказать трансфер. Еще по предварительному запросу в отеле можно организовать проживание с домашним питомцем.

В шаговой доступности от «АМАКС Конгресс-отель» расположены бизнес-центр «Первомайский» и «Первомайский-56». Основные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, а именно магазины, рестораны, кафе и бары, так как отель расположен в центре города Рязань. Аэропорт Рязани находится в 145 км, а железнодорожный вокзал в 0,6 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса
  • Проживание: 1 ночь в отеле «Амакс Конгресс отель» 4* г. Рязань
  • Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
  • Работа сопровождающего и гидов
  • Экскурсионная и развлекательная программа (включая билеты в музеи)
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужин
  • Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Котельники
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще необходимо знать о туре?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.

Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

