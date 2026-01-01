1 день

Мёд, пасека и кремлёвские тайны

08:15 Сбор группы на платформе ст. м. Котельники (первый вагон из центра). Встречает гид с табличкой с названием тура.

08:30 Отправление автобуса.

Переезд в г. Рыбное.

Экскурсия в крупнейший в России НИИ Пчеловодства, где узнаем об истории пчеловодства на Руси (бортничество, колодные пасеки), познакомимся с деятельностью изобретателя первого в мире рамочного улья П. И. Прокоповича, увидим старинные медогонки, узнаем о продуктах пчеловодства, а также приоткроем «окошко» в мир коллективного способа жизнедеятельности пчелиных семей.

Здесь нас ожидает дегустация вкуснейших медовых композиций с ароматным чаем. Во время дегустации специалисты расскажут об оздоровительных особенностях медовых композиций, а также предложат и другую продукцию: пыльцу, пергу, трутневый расплод и прочее.

Мёд и другие продукты пчеловодства сможем приобрести в магазине.

Переезд в г. Рязань.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия «Древняя Рязань – новогодняя столица 2026». Украшенные улицы старинного города вовлекут в сказочную атмосферу, а древний седой Кремль заворожит своим величием. Ну и какой же Новый год без Деда Мороза? А вот это сюрприз…

Размещение в конгресс-отеле Амакс 4*.

Организованный ужин в данном туре не предусмотрен. Можно самостоятельно поужинать в ресторане отеля или в кафе города.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160