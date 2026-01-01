Программа тура по дням
Мёд, пасека и кремлёвские тайны
08:15 Сбор группы на платформе ст. м. Котельники (первый вагон из центра). Встречает гид с табличкой с названием тура.
08:30 Отправление автобуса.
Переезд в г. Рыбное.
Экскурсия в крупнейший в России НИИ Пчеловодства, где узнаем об истории пчеловодства на Руси (бортничество, колодные пасеки), познакомимся с деятельностью изобретателя первого в мире рамочного улья П. И. Прокоповича, увидим старинные медогонки, узнаем о продуктах пчеловодства, а также приоткроем «окошко» в мир коллективного способа жизнедеятельности пчелиных семей.
Здесь нас ожидает дегустация вкуснейших медовых композиций с ароматным чаем. Во время дегустации специалисты расскажут об оздоровительных особенностях медовых композиций, а также предложат и другую продукцию: пыльцу, пергу, трутневый расплод и прочее.
Мёд и другие продукты пчеловодства сможем приобрести в магазине.
Переезд в г. Рязань.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия «Древняя Рязань – новогодняя столица 2026». Украшенные улицы старинного города вовлекут в сказочную атмосферу, а древний седой Кремль заворожит своим величием. Ну и какой же Новый год без Деда Мороза? А вот это сюрприз…
Размещение в конгресс-отеле Амакс 4*.
Организованный ужин в данном туре не предусмотрен. Можно самостоятельно поужинать в ресторане отеля или в кафе города.
Специи, картины и праздничный концерт
Завтрак в отеле «шведский стол».
Выезд из отеля с вещами.
Самая необычная и пряная экскурсия нашей программы на Фабрике «Настоящие специи». На этой экскурсии вы не только посетите музей грибов, трав и специй, но и посмотрите склады, цеха, сами поучаствуете в процессе, познакомитесь с сырьём, из которого делаются приправы.
Вам расскажут об особенностях этого полностью натурального производства и о том, как здесь делают Иван-чай с грибами. Именно этот чай будет вам предложен для дегустации.
Здесь производят более 100 наименования приправ и пряностей по своей рецептуре.
По завершении экскурсии приглашаем на мастер-класс – рисуем картину специями, которую потом вы забираете домой на память о нашей встрече. В фирменном магазине можно купить всё, что захотите.
Обед в кафе города.
Далее нас ожидает красивое художественно-музыкальное представление – экскурсия в Рязанский художественный музей, который называют Рязанской Третьяковкой – одну из российских сокровищниц изобразительного искусства.
В настоящее время коллекция музея насчитывает около 12000 произведений отечественного и западноевропейского искусства XV-XX веков разных видов и жанров. Музей располагается в памятнике архитектуры начала XIX века – Благородном пансионе губернской мужской гимназии.
Это двухэтажное здание дворцового типа работы неизвестного архитектора круга выдающегося зодчего русского классицизма М. Ф. Казакова. Здание принадлежало рязанскому купцу-миллионеру Гавриле Васильевичу Рюмину.
В продолжение программы мы переместимся в зал, «Музыкальную гостиную», где в исполнении солистов Рязанской филармонии насладимся небольшим праздничным концертом, состоящим из произведений на стихи Есенина, народных песен и песен о Рязанском крае.
По окончании программы возвращение в Москву к ближайшей удобной станции метро.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Рязань (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в руб:
|«Амакс Конгресс-отель» 4*
|2-местный стандартный
|16 800
|1-местный стандартный
|20 000
(мест нет)
|Трёхместный (2 осн. + доп. кр.)
|16 300
Расчётный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Варианты проживания
«Амакс Конгресс-отель» 4
«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в городе Рязань и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал. Здесь продуманный до мелочей дизайн, что позволяет обеспечить полноценный отдых.
Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной. В каждом установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где постояльцы могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками.
На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда. По утрам здесь сервируется завтрак по системе «шведский стол», в обеденное время можно выбрать блюда местной кухни и напитки из меню. В том числе постояльцы могут посетить лобби-бар. Также по запросу можно организовать банкет, различные приемы и другие мероприятия.
Также дополнительно можно воспользоваться парковкой, гладильной комнатой и камерой хранения. А за отдельную плату заказать трансфер. Еще по предварительному запросу в отеле можно организовать проживание с домашним питомцем.
В шаговой доступности от «АМАКС Конгресс-отель» расположены бизнес-центр «Первомайский» и «Первомайский-56». Основные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, а именно магазины, рестораны, кафе и бары, так как отель расположен в центре города Рязань. Аэропорт Рязани находится в 145 км, а железнодорожный вокзал в 0,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса
- Проживание: 1 ночь в отеле «Амакс Конгресс отель» 4* г. Рязань
- Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
- Работа сопровождающего и гидов
- Экскурсионная и развлекательная программа (включая билеты в музеи)
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужин
- Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще необходимо знать о туре?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.
Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.