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Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Коломне и кремлю. Обзорная экскурсия по Зарайску и посещение музея Зарайской коврижки с мастер-классом
08:45 Сбор группы в Москве у выхода №1 из метро Комсомольская, у памятника Победоносцу, справа от Ленинградского вокзала (табличка «Рязань — Новогодняя столица России»).
Переезд в Коломну — самый впечатляющий город Подмосковья. Ее привлекательность обусловлена не только историческим наследием — Кремлем, посадом и древними церквями, но и живой творческой атмосферой.
За последнее десятилетие коломенцы превратили свой город из провинциального уголка в ведущий музейный центр области.
Обзорная пешеходная экскурсия, на которой вы услышите коломенские истории и легенды, а также увидите самые красивые места города.
Обзорная экскурсия по кремлю с посещением Богоявленского Старо-Голутвинского монастыря — Памятников XIV-XV веков — времени возрастания Московского государства.
Обед.
Переезд в Зарайск — старинный русский город на берегу реки Осетр, который донес самобытный исторический облик до наших дней. Здесь находится самый маленький в России Кремль.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу, где увидим главную достопримечательность — Зарайский кремль XVI века, памятник оборонительного зодчества. Зарайск манит любителей истории, архитектуры и природных красот своими многочисленными достопримечательностями и уникальным культурным наследием.
Музей Зарайской Коврижки с мастер-классом, в котором вы узнаете про гастрономический бренд города. В музее вы сможете почувствовать себя первооткрывателем, купцом, ученым, смелым путешественником и, конечно, талантливым кондитером.
Переезд в город Рязань — этот старинный русский город ждёт вас в гости. Вы познакомитесь с его архитектурой и историей, полюбуетесь великолепными храмами, погуляете по главным улицам и увидите знаменитые рязанские «Грибы с глазами».
Размещение в гостинице. Свободное время.
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением кремля. Музей Леденца
Завтрак в гостинице.
Обзорная пешеходная экскурсия — волшебство новогодней Рязани на праздничной экскурсии с посещением самых красивых новогодних улиц и площадей.
Посещение Древнего Рязанского кремля — одна из самых красивых локаций новогодней Рязани, дворцы и храмы красиво подсвечиваются и выглядят особенно празднично.
Обед.
Посещение Музея Леденца — праздничная театрализованная программа в атмосфере XIX века с мастер-классом по леденцам и вкусными дегустациями.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Рыбацкая деревня. Сказочный комплекс «Некоторое Царство». Музей-заповедник С.А. Есенина
Завтрак в гостинице.
Посещение Рыбацкой деревни с «норвежским» маяком.
Свободное время для прогулок и ярких фотографий в скандинавском стиле на фоне уютных красных домиков и полосатого великана-маяка, который фантастически смотрится на заснеженных окских просторах.
Также вы можете подняться на маяк над Окой, где сбываются все заветные желания!
Внутри маяка оформлены красивые интерьерные фотозоны в стиле покорителей морских просторов (подъем на маяк оплачивается на месте, по желанию).
Посещение сказочного комплекса «Некоторое Царство» — прогулка по снежному царству-государству прямиком из сказки Морозко, с заснеженными соснами и дивными лесными уголками с невиданными скульптурами для ярких новогодних фотографий.
Обед.
Посещение Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, бережно хранящего память о великом русском поэте.
Музей-заповедник уникален тем, что здесь, в старинном селе на высоком берегу Оки, представлено соседство двух усадеб — крестьянской и барской.
Такая близость двух культур, их традиций и быта позволяет на конкретном историческом материале проследить историю России рубежа XIX-XX веков.
Отправление группы в Москву.
21:00-22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (время зависит от дорожной ситуации).
Проживание
Тур предусматривает проживание в стандартных номерах в гостинице Ловеч (г. Рязань).
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стандарт
|32 900
|37 900
Скидка детям до 14 лет – 400 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Ловеч»
Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани. Каждый из номеров обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.
В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с 05.01.26 по 07.01.26 в стандартных номерах
- Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего по программе
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Активности, указанные за доп. плату
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 400 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Могут ли быть изменения в программе тура?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.
Есть ли какие-то особенности рассадки в автобусе?
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться.