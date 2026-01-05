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Путешествие в Новогоднюю столицу России: от Коломны до Рязани

Путешествие в Новогоднюю столицу России
Встретьте волшебство Нового года в Рязани — официальной зимней столице России 2026! Этот трёхдневный тур погрузит вас в атмосферу русской сказки с её древними крепостями, уютными улочками и праздничными огнями.

Вы
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исследуете жемчужины Подмосковья — Коломну и Зарайск, где прикоснётесь к истории в стенах величественных кремлей.

Вас ждёт гастрономическое путешествие: от знаменитой зарайской коврижки до сладких мастер-классов в музее Леденца.

Погрузитесь в праздничную атмосферу Рязани, прогуляйтесь по сверкающим улицам и посетите великолепный Рязанский Кремль.

Завершится путешествие в сказочных декорациях Рыбацкой деревни и родины Сергея Есенина, где зимние пейзажи Оки выглядят особенно завораживающе.

Путешествие в Новогоднюю столицу России: от Коломны до РязаниФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие в Новогоднюю столицу России: от Коломны до РязаниФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие в Новогоднюю столицу России: от Коломны до РязаниФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Коломне и кремлю. Обзорная экскурсия по Зарайску и посещение музея Зарайской коврижки с мастер-классом

08:45 Сбор группы в Москве у выхода №1 из метро Комсомольская, у памятника Победоносцу, справа от Ленинградского вокзала (табличка «Рязань — Новогодняя столица России»).

Переезд в Коломну — самый впечатляющий город Подмосковья. Ее привлекательность обусловлена не только историческим наследием — Кремлем, посадом и древними церквями, но и живой творческой атмосферой.

За последнее десятилетие коломенцы превратили свой город из провинциального уголка в ведущий музейный центр области.

Обзорная пешеходная экскурсия, на которой вы услышите коломенские истории и легенды, а также увидите самые красивые места города.

Обзорная экскурсия по кремлю с посещением Богоявленского Старо-Голутвинского монастыря — Памятников XIV-XV веков — времени возрастания Московского государства.

Обед.

Переезд в Зарайск — старинный русский город на берегу реки Осетр, который донес самобытный исторический облик до наших дней. Здесь находится самый маленький в России Кремль.

Обзорная пешеходная экскурсия по городу, где увидим главную достопримечательность — Зарайский кремль XVI века, памятник оборонительного зодчества. Зарайск манит любителей истории, архитектуры и природных красот своими многочисленными достопримечательностями и уникальным культурным наследием.

Музей Зарайской Коврижки с мастер-классом, в котором вы узнаете про гастрономический бренд города. В музее вы сможете почувствовать себя первооткрывателем, купцом, ученым, смелым путешественником и, конечно, талантливым кондитером.

Переезд в город Рязань — этот старинный русский город ждёт вас в гости. Вы познакомитесь с его архитектурой и историей, полюбуетесь великолепными храмами, погуляете по главным улицам и увидите знаменитые рязанские «Грибы с глазами».

Размещение в гостинице. Свободное время.

Обзорная экскурсия по Коломне и кремлю. Обзорная экскурсия по Зарайску и посещение музея Зарайской коврижки с мастер-классомОбзорная экскурсия по Коломне и кремлю. Обзорная экскурсия по Зарайску и посещение музея Зарайской коврижки с мастер-классомОбзорная экскурсия по Коломне и кремлю. Обзорная экскурсия по Зарайску и посещение музея Зарайской коврижки с мастер-классомОбзорная экскурсия по Коломне и кремлю. Обзорная экскурсия по Зарайску и посещение музея Зарайской коврижки с мастер-классом
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия по Рязани с посещением кремля. Музей Леденца

Завтрак в гостинице.

Обзорная пешеходная экскурсия — волшебство новогодней Рязани на праздничной экскурсии с посещением самых красивых новогодних улиц и площадей.

Посещение Древнего Рязанского кремля — одна из самых красивых локаций новогодней Рязани, дворцы и храмы красиво подсвечиваются и выглядят особенно празднично.

Обед.

Посещение Музея Леденца — праздничная театрализованная программа в атмосфере XIX века с мастер-классом по леденцам и вкусными дегустациями.

Возвращение в гостиницу. Свободное время.

Обзорная экскурсия по Рязани с посещением кремля. Музей ЛеденцаОбзорная экскурсия по Рязани с посещением кремля. Музей ЛеденцаОбзорная экскурсия по Рязани с посещением кремля. Музей ЛеденцаОбзорная экскурсия по Рязани с посещением кремля. Музей Леденца
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Рыбацкая деревня. Сказочный комплекс «Некоторое Царство». Музей-заповедник С.А. Есенина

Завтрак в гостинице.

Посещение Рыбацкой деревни с «норвежским» маяком.

Свободное время для прогулок и ярких фотографий в скандинавском стиле на фоне уютных красных домиков и полосатого великана-маяка, который фантастически смотрится на заснеженных окских просторах.

Также вы можете подняться на маяк над Окой, где сбываются все заветные желания!

Внутри маяка оформлены красивые интерьерные фотозоны в стиле покорителей морских просторов (подъем на маяк оплачивается на месте, по желанию).

Посещение сказочного комплекса «Некоторое Царство» — прогулка по снежному царству-государству прямиком из сказки Морозко, с заснеженными соснами и дивными лесными уголками с невиданными скульптурами для ярких новогодних фотографий.

Обед.

Посещение Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, бережно хранящего память о великом русском поэте.

Музей-заповедник уникален тем, что здесь, в старинном селе на высоком берегу Оки, представлено соседство двух усадеб — крестьянской и барской.

Такая близость двух культур, их традиций и быта позволяет на конкретном историческом материале проследить историю России рубежа XIX-XX веков.

Отправление группы в Москву.

21:00-22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (время зависит от дорожной ситуации).

Рыбацкая деревня. Сказочный комплекс «Некоторое Царство». Музей-заповедник С.А. ЕсенинаРыбацкая деревня. Сказочный комплекс «Некоторое Царство». Музей-заповедник С.А. ЕсенинаРыбацкая деревня. Сказочный комплекс «Некоторое Царство». Музей-заповедник С.А. ЕсенинаРыбацкая деревня. Сказочный комплекс «Некоторое Царство». Музей-заповедник С.А. Есенина
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в стандартных номерах в гостинице Ловеч (г. Рязань).

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт32 90037 900

Скидка детям до 14 лет – 400 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Ловеч»

2 ночи

Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани. Каждый из номеров обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.

Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.

В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс.

Гостиница «Ловеч»Гостиница «Ловеч»Гостиница «Ловеч»Гостиница «Ловеч»Гостиница «Ловеч»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с 05.01.26 по 07.01.26 в стандартных номерах
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего по программе
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Активности, указанные за доп. плату
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Москва
Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 400 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Могут ли быть изменения в программе тура?

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.

Есть ли какие-то особенности рассадки в автобусе?

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Рязани

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