1 день

Обзорная экскурсия по Коломне и кремлю. Обзорная экскурсия по Зарайску и посещение музея Зарайской коврижки с мастер-классом

08:45 Сбор группы в Москве у выхода №1 из метро Комсомольская, у памятника Победоносцу, справа от Ленинградского вокзала (табличка «Рязань — Новогодняя столица России»).

Переезд в Коломну — самый впечатляющий город Подмосковья. Ее привлекательность обусловлена не только историческим наследием — Кремлем, посадом и древними церквями, но и живой творческой атмосферой.

За последнее десятилетие коломенцы превратили свой город из провинциального уголка в ведущий музейный центр области.

Обзорная пешеходная экскурсия, на которой вы услышите коломенские истории и легенды, а также увидите самые красивые места города.

Обзорная экскурсия по кремлю с посещением Богоявленского Старо-Голутвинского монастыря — Памятников XIV-XV веков — времени возрастания Московского государства.

Обед.

Переезд в Зарайск — старинный русский город на берегу реки Осетр, который донес самобытный исторический облик до наших дней. Здесь находится самый маленький в России Кремль.

Обзорная пешеходная экскурсия по городу, где увидим главную достопримечательность — Зарайский кремль XVI века, памятник оборонительного зодчества. Зарайск манит любителей истории, архитектуры и природных красот своими многочисленными достопримечательностями и уникальным культурным наследием.

Музей Зарайской Коврижки с мастер-классом, в котором вы узнаете про гастрономический бренд города. В музее вы сможете почувствовать себя первооткрывателем, купцом, ученым, смелым путешественником и, конечно, талантливым кондитером.

Переезд в город Рязань — этот старинный русский город ждёт вас в гости. Вы познакомитесь с его архитектурой и историей, полюбуетесь великолепными храмами, погуляете по главным улицам и увидите знаменитые рязанские «Грибы с глазами».

Размещение в гостинице. Свободное время.

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