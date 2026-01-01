Мои заказы

Рождество в Новогодней столице: автобусный тур в Рязань из Москвы

Рождество в Новогодней столице
Приглашаем в волшебное путешествие в Рязань — новогоднюю столицу России! Древний город встречает гостей празднично украшенными улицами и величественным Кремлём.

Программа включает посещение старейшего театра России, знакомство с уникальными промыслами в
галерее «Резиденция традиций» и экскурсию по художественному музею с коллекцией из 12 000 произведений искусства.

Кульминацией станет участие в интерактивной программе в деревне Баграмово, где мы познакомимся со старинными рождественскими традициями.

Рождество в Новогодней столице: автобусный тур в Рязань из Москвы
Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Рязани - Театральный вечер

7:45 Сбор группы на платформе станции метро Котельники, первый вагон из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.

8:00 Отправление в г. Рязань. Путевая информация о традициях празднования Рождества.

Обзорная экскурсия «Древняя Рязань — новогодняя столица 2026». Украшенные улицы старинного города вовлекут в сказочную атмосферу, а древний седой Кремль заворожит своим величием. Ну и какой же Новый год без Деда Мороза? А вот это сюрприз…

Обед в кафе.

Размещение в Конгресс-отеле Амакс 4*.

Театральный вечер.

Рязанский государственный областной театр драмы является одним из старейших в России, основан в 1787 году. В Рязанском театре начинали творческий путь П. М. Садовский, Михаил Тарханов, Эраст Гарин, Анатолий Эфрос, писатель Владимир Гиляровский.

В XIX веке на сцене Рязанского театра неоднократно гастролировали П. Н. Орленев, братья Адельгейм, корифеи Малого театра Мария Ермолова, Александра Яблочкина.

Подготовка к визиту в Рязанский театр драмы на новогодний спектакль. Нас ожидает лирическая комедия, но название оставим пока втайне.

По окончании возвращение в отель. Трансфер на спектакль и обратно на нашем автобусе.

Организованный ужин в данном туре не предусмотрен. Самостоятельно можно поужинать в ресторане отеля или в кафе города.

2 день

Торговый городок - Рязанский художественный музей - интерактивная программа в д. Баграмово

Завтрак в отеле (шведский стол).

Посещение резиденции локальных брендов «Рязанская ВДНХ».

Торговый городок — это вновь воссозданное городское пространство, где соединились культурная и историческая идентичность Рязанской области с креативными индустриями региона в лице рязанских гастрономических брендов и тематических фестивалей.

В галерее «Резиденция традиций» представлены изделия таких известных промыслов, как «Скопинская керамика»,
«Михайловское кружево», «Кадомский вениз» и «Шиловская лоза».

Далее нас ожидает красивое художественно-музыкальное представление — экскурсия в Рязанский художественный музей, который называют Рязанской Третьяковкой — одну из российских сокровищниц изобразительного искусства.

В настоящее время коллекция музея насчитывает около 12000 произведений отечественного и западноевропейского искусства XV-ХХ веков разных видов и жанров.

Музей располагается в памятнике архитектуры начала XIX века — Благородном пансионе губернской мужской гимназии. Это двухэтажное здание дворцового типа работы неизвестного архитектора круга выдающегося зодчего русского классицизма М. Ф. Казакова. Здание принадлежало рязанскому купцу-миллионеру Гавриле Васильевичу Рюмину.

В продолжение программы мы переместимся в зал, «Музыкальную гостиную», где в исполнении солистов Рязанского музыкального театра (или Рязанской филармонии) насладимся небольшим концертом, состоящим из произведений на стихи Есенина, народных песен и песен о Рязанском крае.

Обед в кафе города.

Переезд в д. Баграмово.

Рождественская интерактивная программа «Баграмовские были. Рождество»

Предлагаем Вам окунуться в праздничную атмосферу начала ХХ века: принять участие в программе «Баграмовские были. Рождество». Гостей праздника и Татьяну Григорьевну Мачтет встретят крестьянки деревни Баграмово и проводят к себе в дом.

Московская гостья — дочь известного поэта, внучка головы города Рязани, известного коннозаводчика соблаговолила принять участие в празднике, так как ей предстоит подготовить информацию о крестьянских традициях празднования Рождества в имении дедушки для «Рязанской ученой архивной комиссии».

Не обходится гостевание во время «Святочных посиделок» без исполнения старинных колядок, загадок, без одаривания «кликальщиков» гостинцами.

На память о дне, проведенном в Баграмово, останется сувенир, изготовленный из ржаной или пшеничной соломы руками самих гостей под руководством умелой мастерицы.

На свежем воздухе хорошо поиграть в старинные игры, принять участие в весёлых соревнованиях.

По окончании программы отправление в Москву к ближайшей удобной станции метро.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Рязань (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в руб:

«Амакс Конгресс-отель» 4*
2-местный стандартный18 900
1-местный стандартный22 100
Трёхместный (2 осн. + доп. место)18 400

Расчётный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Варианты проживания

«Амакс Конгресс-отель» 4

1 ночь

«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в городе Рязань и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал. Здесь продуманный до мелочей дизайн, что позволяет обеспечить полноценный отдых.

Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной. В каждом установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где постояльцы могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками.

На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда. По утрам здесь сервируется завтрак по системе «шведский стол», в обеденное время можно выбрать блюда местной кухни и напитки из меню. В том числе постояльцы могут посетить лобби-бар. Также по запросу можно организовать банкет, различные приемы и другие мероприятия.

Также дополнительно можно воспользоваться парковкой, гладильной комнатой и камерой хранения. А за отдельную плату заказать трансфер. Еще по предварительному запросу в отеле можно организовать проживание с домашним питомцем.

В шаговой доступности от «АМАКС Конгресс-отель» расположены бизнес-центр «Первомайский» и «Первомайский-56». Основные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, а именно магазины, рестораны, кафе и бары, так как отель расположен в центре города Рязань. Аэропорт Рязани находится в 145 км, а железнодорожный вокзал в 0,6 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: 1 ночь в отеле «Амакс Конгресс отель» 4* г. Рязань
  • Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса
  • Экскурсионная и развлекательная программа (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Билеты на новогодний спектакль в Рязанский театр драмы
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужин
  • Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Котельники
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще необходимо знать о туре?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.

Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

