1 день

Обзорная экскурсия по Рязани - Театральный вечер

7:45 Сбор группы на платформе станции метро Котельники, первый вагон из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.

8:00 Отправление в г. Рязань. Путевая информация о традициях празднования Рождества.

Обзорная экскурсия «Древняя Рязань — новогодняя столица 2026». Украшенные улицы старинного города вовлекут в сказочную атмосферу, а древний седой Кремль заворожит своим величием. Ну и какой же Новый год без Деда Мороза? А вот это сюрприз…

Обед в кафе.

Размещение в Конгресс-отеле Амакс 4*.

Театральный вечер.

Рязанский государственный областной театр драмы является одним из старейших в России, основан в 1787 году. В Рязанском театре начинали творческий путь П. М. Садовский, Михаил Тарханов, Эраст Гарин, Анатолий Эфрос, писатель Владимир Гиляровский.

В XIX веке на сцене Рязанского театра неоднократно гастролировали П. Н. Орленев, братья Адельгейм, корифеи Малого театра Мария Ермолова, Александра Яблочкина.

Подготовка к визиту в Рязанский театр драмы на новогодний спектакль. Нас ожидает лирическая комедия, но название оставим пока втайне.

По окончании возвращение в отель. Трансфер на спектакль и обратно на нашем автобусе.

Организованный ужин в данном туре не предусмотрен. Самостоятельно можно поужинать в ресторане отеля или в кафе города.

