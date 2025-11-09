Программа тура по дням
Знакомство с Рязанью
Встреча с гидом на вокзале г. Рязань.
Вы можете приехать в Рязань в день начала тура на любом поезде с прибытием до 07:00.
Свободное время на завтрак.
Экскурсия по городу «Исторические летописи Рязани — взгляд вглубь столетий».
Мы побываем в Соборном парке, увидим живописную церковь Спаса на Яру, вспомним легендарного Евпатия Коловрата, Авдотью Рязаночку и великого князя Олега Рязанского.
Вы узнаете, почему в Рязани грибы с глазами, откуда взялось прозвище «косопузые» и кто такой летучий рязанец.
На Соборной площади поговорим о том, почему современная Рязань не Рязань вовсе и где находится настоящая.
Главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского кремля.
Он расположен на высоком берегу в месте слияния рек Лыбедь и Трубеж. В древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого можно увидеть и сегодня.
Посещение Рязанского кремля.
Вы увидите великолепный Успенский собор в стиле нарышкинского барокко, богато украшенный белокаменной «кружевной» резьбой, Архангельский собор XV в. и другие храмы Рязанского кремля, Архиерейский дом, который стоит на месте терема князя Олега, Певческий корпус и Консисторию. Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Обед (доп. плата).
Экскурсия в Рязанский художественный музей.
Рязанский государственный областной художественный музей им. И. П. Пожалостина — одна из российских сокровищниц изобразительного искусства.
Музей ведет свою историю с 1913 года. Его основателями были местные энтузиасты — художники и представители интеллигенции.
В музее представлена древнерусские иконы и живопись русских и западноевропейских художников.
Среди прославленных имен мастеров отечественного искусства — В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, И. К. Айвазовский. А. К. Саврасов, И. И Левитан, И. И. Шишкин, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. А. Серов, К. А. Коровин.
Раздел русского декоративно-прикладного искусства включает фарфор и стекло разных заводов XVIII–XX веков, мебель, а также коллекцию произведений народного искусства. Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Константиново - родина поэта
Завтрак.
Переезд в Государственный музей-заповедник С. А. Есенина в с. Константиново.
Экскурсия «Вернулся я в родимый дом».
Мы отправимся в живописное село на крутом берегу Оки: именно здесь 3 октября 1895 г. в конце 19 века родился Сергей Есенин, здесь прошли его детство и юность.
Мы посетим мемориальную усадьбу родителей С. А. Есенина, переступим порог «золотой бревенчатой избы»; увидим хозяйственный двор, приусадебный участок, небольшой огород и сад.
Много интересных фактов о жизни и творчестве поэта узнаем в Доме священника И. Я. Смирнова и в Земской школе:
- о юных годах С. А. Есенина и формировании его как поэта;
- историю возникновения земских школ в Рязанской губернии на рубеже XIX–XX веков и открытия школы в селе Константиново;
- услышим рассказ о школьной жизни Сергея Есенина;
- познакомимся с бытом священника и его семьи.
В усадьбе Лидии Ивановны Кашиной познакомимся с историей семьи последней константиновской помещицы. С Лидией Кашиной Сергей Есенин познакомился летом 1916 года и бывал в ее доме не раз.
Вспомним знаменитую поэму «Анна Снегина», ведь прообразом главной героини стала хозяйка имения. Посетим уникальную выставку в Каретном дворе и музей поэмы «Анна Снегина».
В Литературном музее представлены этапы становления Сергея Есенина как поэта, его сложный жизненный и творческий путь от рождения в 1895 году до загадочной гибели в 1925-м.
Входные билеты оплачиваются дополнительно.
В Константинове мы осмотрим белокаменный храм Казанской иконы Божией Матери и выйдем к живописному берегу Оки.
Вы сможете увидеть те же русские просторы, которые видел Есенин и которые так вдохновляли его.
Обед (доп. плата).
Из Константинова мы проедем по маршруту следования Сергея Есенина до железнодорожной станции Дивово.
Именно этим путем Есенин уезжал из родного дома.
Мы сделаем остановку в селе Федякино — это родина фамилии Есениных.
Здесь до сих пор живут однофамильцы поэта.
В 1881 году в селе была открыта земская начальная школа. Новое двухэтажное здание из красного кирпича было построено в 1915 году, оно существует и по сегодняшний день. Здесь в 1918 году Есенин читал свои стихи землякам во время концерта художественной самодеятельности.
Далее наш путь лежит к ж/д станции Дивово — это памятное историческое место, связанное с жизнью С. А. Есенина.
В далеком 1912 году 17-летний Есенин сел на поезд и отправился в Москву. На протяжении своей жизни Сергей Александрович много раз приезжал в родное село Константиново, и неизменно останавливался здесь, на станции Дивово. Она была для него частью дороги, которая вела его в родное село, в родные места, к теплу родного очага. К 110-летию со дня рождения С. А. Есенина на станции Дивово был установлен памятник поэту.
Сделаем остановку в селе Дивово.
Когда-то генерал-майор Николай Андрианович Дивова, участник Бородинского сражения, построил в своём имении Городище знаменитый конный завод орловских рысаков. Сейчас от барского дома сохранился лишь минарет — одна из самых удивительных достопримечательностей Рязанской области.
А на месте конезавода с 1960 года располагается Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства — единственный в мире научный центр по коневодству. Но старые дивовские конюшни всё ещё хранят память о великолепных лошадях, разводившихся здесь когда-то.
По возможности — посещение музея коневодства.
Возвращение в Рязань.
Ночь в отеле.
Солотчинский монастырь. Дом-музей И.П. Пожалостина. Мещерский музей деревянного зодчества
Завтрак.
Переезд в Солотчу.
В 20 км от Рязани находится курортный поселок, история которого началась еще в 14 веке.
Солотча — ворота в Мещеру.
Древняя история, богатые культурные традиции, уникальная природа Рязанской Мещеры привлекали внимание отечественных литераторов.
Сергей Есенин неоднократно бывал в посёлке Солотча и на территории современного Солотчинского женского монастыря в 1912–1913 годах, совершая путь по узкоколейной железной дороге.
В Рязанской губернии часто бывал А. И. Куприн, его впечатления о Мещерском крае нашли отражение в рассказах «Мелюзга», «Болото», «Попрыгунья-стрекоза».
Неразрывно связано с Мещерой творчество К. Г. Паустовского — Солотча была излюбленным местом его работы и отдыха в течение 20 лет, здесь часто также гостили и работали А. П. Гайдар и Р. И. Фраерман.
В Солотчинские волшебные места был влюблен А. И. Солженицын, который в течение 10 лет с разными перерывами писал здесь самые значительные свои произведения: «В круге первом», «Раковый корпус», несколько глав «Архипелага ГУЛАГ».
Экскурсия по Солотчинскому монастырю (в летний сезон).
Село Солотча выросло вокруг мужского Солотчинского Рождества Богородицы монастыря, основанного в 1390 году рязанским великим князем Олегом Ивановичем — по преданию, на месте встречи князя и его супруги с двумя отшельниками. В этом монастыре князь с княгиней и похоронены.
Надвратная церковь Иоанна Предтечи 1695 года и Святодуховская церковь с трапезной палатой (1688–1689) в стиле нарышкинского барокко предположительно построены по проекту архитектора Якова Бухвостова. Над созданием изразцовых украшений надвратной церкви работал Степан Полубес, известный по работам в Новоиерусалимском монастыре.
Экскурсия по дому-музею И. П. Пожалостина.
В Солотче немало старых деревянных домов с резными крылечками, цветными витражами.
На одной из улиц стоит дом, принадлежавший в конце XIX века известному художнику-гравёру академику И. П. Пожалостину.
В этом доме в разное время бывали В. В. Вересаев, К. Г. Паустовский, А. П. Гайдар, А. А. Фадеев, К. М. Симонов, В. С. Гроссман, Ф. И. Панфёров, А. И. Солженицын, В. Т. Шаламов.
Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Переезд (54 км) в г. Спас-Клепики — вторую духовную родину С. Есенина.
По пути сделаем остановку вдеревне Ласково — на родине легендарной Февронии. Именно отсюда муромский князь Петр увез ее в свой город, чтобы там жениться. Увидим памятник Петру и Февронии, открытый в 2019 г.
В селе Спас-Клепики посетим школу, в которой С. Есенин учился в 1909 — 1912 гг.
Школа сейчас является филиалом Государственного музея-заповедника Есенина. Экспозиция рассказывает о системе образования в дореволюционной России. Именно здесь Есенин проявляет свой поэтический талант и с легкой руки учителя словесности Е. М. Хитрова вступает на литературную стезю.
Обед (доп. плата).
Переезд в д. Лункино (9 км).
Экскурсия в Мещерский музей деревянного зодчества им. В. П. Грошева, входящий в ТОП-15 самых интересных частных музеев России.
Музей расположился на просторной поляне возле небольшой деревеньки Лункино, затерявшейся среди болотистых лесов и озер Мещеры, так чудно воспетых Сергеем Есениным и Константином Паустовским.
Три музейных здания включают 15 залов, где находятся 3,5 тысячи удивительных и сказочных экспонатов.
Особая гордость музея — великолепные работы, созданные умельцами-мастерами не только из разных регионов России, но и Японии, Испании, Таиланда и других стран.
Возвращение в Рязань.
Пешеходная экскурсия «Есенинская Рязань».
Мы прогуляемся по «рязанскому Арбату» — улице Почтовой и улице Соборной, богатым старинной застройкой.
На Соборной улице летом 1912 г. Есенин посещал редакцию газеты в надежде опубликовать свой первый поэтический сборник.
На улице Почтовой располагался электротеатр «Дарьялы» — Есенин любил «новое искусство» и бывал здесь; на улице Ленина в бывшем здании Рязгубчека договаривался об освобождении земляков, арестованных за экспроприацию продовольствия; в уездном присутствиит в мае 1915 г. призывался на военную службу в период Первой мировой войны.
На всех этих зданиях установлены сейчас мемориальные доски.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Новоселки, Пощупово, Костино, Летово
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в Новоселки.
Посещение музея братьев Пироговых.
Мы посетим украшенный ажурной резьбой дом, где жили знаменитые оперные певцы братья Пироговы. Будучи сыновьями рязанского плотника, они прославили русское оперное искусство на весь мир. Некоторые партии в их исполнении так и остались непревзойденными.
В музее мы сможем познакомиться с необыкновенно судьбой этой рязанской семьи.
Входные билеты дополнительно.
Переезд в Пощупово.
Осмотр Иоанно-Богословского мужского монастыря, в котором не раз бывал Сергей Есенин.
Это одна из древнейших русских обителей. Считается, что монастырь был основана в конце XII или начале XIII века греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой.
Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря. Колокольня монастыря, возведенная в 1901 г., считается самой высокой в Рязанской области.
Усадьба Никитинских.
Сделаем остановку в старинном селе Костино.
В конце XIX века здесь была построена великолепная усадьба для семьи Никитинских. Николай Яковлевич Никитинский, выдающийся селекционер, ещё при жизни был наречён «картофельным королём Российской Империи». Увидим, что осталось от некогда роскошной усадьбы.
По воспоминаниям Натальи Николаевны, дочери селекционера, в имении бывал С. А. Есенин.
Церковь Косьмы и Дамиана.
Еще одна остановка — в селе Летово у церкви Косьмы и Дамиана.
Впервые деревянная Космодемьянская церковь упоминается в окладных книгах за 1676 год. Каменная церковь была построена в 1900-1902 гг. на средства ярославского мещанина Игнатия Веревкина.
В этом храме с декабря 1959 по июнь 1962 служил о. Иоанн Крестьянкин, священнослужитель Русской православной церкви, один из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви в конце 20 — начале 21 веков.
Возвращение в Рязань.
Свободное время.
Трансфер на ж/д вокзал к рекомендованному времени.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Рязани, включены завтраки.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|29 300
|32 900
Отель указан ориентировочно, возможна замена на аналогичный.
Варианты проживания
Амакс Конгресс-отель
«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в городе Рязань, и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала.
Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал.
Номерной фонд представлен 224 номерами категорий «стандарты», «бизнес», «студия», «люкс» и «апартаменты» с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной.
В каждом установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где постояльцы могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в центре Рязани
- Завтраки в отеле
- Транспортное обслуживание на микроавтобусе/автобусе в соответствии с программой
- Экскурсионная программа
- Сопровождение профессионального гида по маршруту
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Рязани и обратно
- 3 комплексных обеда по программе - 2400 руб
- Ужины
- Входные билеты в музейные объекты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.