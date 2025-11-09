1 день

Знакомство с Рязанью

Встреча с гидом на вокзале г. Рязань.

Вы можете приехать в Рязань в день начала тура на любом поезде с прибытием до 07:00.

Свободное время на завтрак.

Экскурсия по городу «Исторические летописи Рязани — взгляд вглубь столетий».

Мы побываем в Соборном парке, увидим живописную церковь Спаса на Яру, вспомним легендарного Евпатия Коловрата, Авдотью Рязаночку и великого князя Олега Рязанского.

Вы узнаете, почему в Рязани грибы с глазами, откуда взялось прозвище «косопузые» и кто такой летучий рязанец.

На Соборной площади поговорим о том, почему современная Рязань не Рязань вовсе и где находится настоящая.

Главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского кремля.

Он расположен на высоком берегу в месте слияния рек Лыбедь и Трубеж. В древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого можно увидеть и сегодня.

Посещение Рязанского кремля.

Вы увидите великолепный Успенский собор в стиле нарышкинского барокко, богато украшенный белокаменной «кружевной» резьбой, Архангельский собор XV в. и другие храмы Рязанского кремля, Архиерейский дом, который стоит на месте терема князя Олега, Певческий корпус и Консисторию. Входные билеты оплачиваются дополнительно.

Обед (доп. плата).

Экскурсия в Рязанский художественный музей.

Рязанский государственный областной художественный музей им. И. П. Пожалостина — одна из российских сокровищниц изобразительного искусства.

Музей ведет свою историю с 1913 года. Его основателями были местные энтузиасты — художники и представители интеллигенции.

В музее представлена древнерусские иконы и живопись русских и западноевропейских художников.

Среди прославленных имен мастеров отечественного искусства — В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, И. К. Айвазовский. А. К. Саврасов, И. И Левитан, И. И. Шишкин, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. А. Серов, К. А. Коровин.

Раздел русского декоративно-прикладного искусства включает фарфор и стекло разных заводов XVIII–XX веков, мебель, а также коллекцию произведений народного искусства. Входные билеты оплачиваются дополнительно.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Ночь в отеле.

