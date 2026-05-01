1 день

Встреча в Москве. Коломна: обзорная экскурсия, театрализованная экскурсия в музее «Калачная»

06:00 Встреча группы c гидом в Москве.

Переезд в Коломну – самый впечатляющий город Подмосковья.

Ее привлекательность обусловлена не только историческим наследием – кремлем, посадом и древними церквями, но и живой творческой атмосферой.

За последнее десятилетие коломенцы превратили свой город из провинциального уголка в ведущий музейный центр области.

Обзорная пешеходная экскурсия, на которой вы услышите коломенские истории и легенды, а также увидите самые красивые места города.

Обзорная экскурсия по кремлю с посещением Богоявленского Старо-Голутвинского монастыря – памятников XIV-XV веков – времени возрастания Московского государства.

Обед.

Театрализованная экскурсия в музее «Калачная» – экскурс в старинный калачный промысел: о процессе, закваске, выпекании и поедании.

Калачная – не обычный музей. Он живой. Его музейным экспонатом является не предмет, а процесс выпекания коломенского калача по старинной методе.

Во время программы в театрализованной форме калачники расскажут, как удалось воссоздать процесс приготовления теста и выпекания калачей, какие приспособления необходимы для этого. А также попробуете наивкуснейший калач из печи – с маслом, за стаканом крепко заваренного чая.

Переезд в город Рязань – этот старинный русский город ждёт вас в гости.

Вы познакомитесь с его архитектурой и историей, полюбуетесь великолепными храмами, погуляете по главным улицам и увидите знаменитые рязанские «Грибы с глазами».

Размещение в гостинице.

Свободное время.

