Вас ждут вдохновляющие прогулки, театрализованные программы и прикосновение к великой культуре в живописной Коломне с её легендами, кремлём и ароматными калачами и
Программа тура по дням
Встреча в Москве. Коломна: обзорная экскурсия, театрализованная экскурсия в музее «Калачная»
06:00 Встреча группы c гидом в Москве.
Переезд в Коломну – самый впечатляющий город Подмосковья.
Ее привлекательность обусловлена не только историческим наследием – кремлем, посадом и древними церквями, но и живой творческой атмосферой.
За последнее десятилетие коломенцы превратили свой город из провинциального уголка в ведущий музейный центр области.
Обзорная пешеходная экскурсия, на которой вы услышите коломенские истории и легенды, а также увидите самые красивые места города.
Обзорная экскурсия по кремлю с посещением Богоявленского Старо-Голутвинского монастыря – памятников XIV-XV веков – времени возрастания Московского государства.
Обед.
Театрализованная экскурсия в музее «Калачная» – экскурс в старинный калачный промысел: о процессе, закваске, выпекании и поедании.
Калачная – не обычный музей. Он живой. Его музейным экспонатом является не предмет, а процесс выпекания коломенского калача по старинной методе.
Во время программы в театрализованной форме калачники расскажут, как удалось воссоздать процесс приготовления теста и выпекания калачей, какие приспособления необходимы для этого. А также попробуете наивкуснейший калач из печи – с маслом, за стаканом крепко заваренного чая.
Переезд в город Рязань – этот старинный русский город ждёт вас в гости.
Вы познакомитесь с его архитектурой и историей, полюбуетесь великолепными храмами, погуляете по главным улицам и увидите знаменитые рязанские «Грибы с глазами».
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Рязань: обзорная экскурсия по городу, музей-усадьба академика Павлова
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города.
Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г. Рюмина, памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улице Почтовой и улице Соборной.
Экскурсия по территории Рязанского кремля. Внешний осмотр Успенского собора.
Прогулка по территории Рязанской ВДНХ.
Заезд в магазин сувениров.
Обед в кафе.
Осмотр усадебного комплекса академика Павлова — это два дома, летняя беседка, надворные постройки, баня, колодец, сад, городошная и крокетная площадки.
Шесть залов музея в доступной для посетителей форме дают представление не только об открытиях физиолога И. П. Павлова, но и формируют представление об ученом как о гражданине мира.
Возвращение в гостиницу.
Сёла Константиново и Пощупово. Возвращение в Москву
Завтрак в гостинице.
Отправление в с. Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.
В центре села расположена усадьба Есениных. Здесь в 1895 года родился С. А. Есенин. В 1965 году здесь избе был открыт музей знаменитого русского поэта.
Экспозиция дома переносит нас в 20-е годы, когда, будучи прославленным на всю Россию поэтом, Сергей Есенин приезжал в родительский дом, чтобы отдохнуть здесь измученной душой.
Рядом высится толстенный тополь, посаженный поэтом, и белоснежные березы. И они все еще растут, пережив поэта почти на столетие…
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
Свободное время на покупку сувениров и фото-стопы.
Обед в кафе.
Переезд в с. Пощупово.
Посещение Свято-Иоанно-Богословского монастыря в селе Пощупово.
Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой.
Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря. Село Константиново – подворье монастыря и сюда маленького Сережу Есенина приводила на службу его бабушка.
Отправление группы в Москву.
Прибытие в Москву вечером, ориентировочно после 21:00, точное время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Рязани в номерах категории «Стандарт» .
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
размещение
|1-местное
размещение
|33 990
|37 990
В туре есть возможность бронирования ужинов в ресторане при гостинице «Ловеч» — 2000 руб/чел.
Варианты проживания
Гостиница «Ловеч»
Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани. Размещение предлагается в различных категориях номеров от «Эконом» до «Студио». Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.
В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 2 ночи
- Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
- Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Транспортное обслуживание на маршруте (для группы 16 человек - спринтер)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в 1 день, ужины (по желанию можно заказать заранее, 2 ужина - 2000 руб/чел.)
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.