Мои заказы

Майское путешествие в Рязанскую область

Откройте для себя очарование старинной России в увлекательном путешествии.

Вас ждут вдохновляющие прогулки, театрализованные программы и прикосновение к великой культуре в живописной Коломне с её легендами, кремлём и ароматными калачами и
читать дальшеуменьшить

гостеприимной Рязани с самобытной атмосферой, архитектурными сокровищами и яркими символами. Вы увидите наследие академика Павлова и поэтическую родину Сергея Есенина.

Этот тур подарит гармоничное сочетание истории, гастрономии и душевных впечатлений, к которым захочется возвращаться снова.

Майское путешествие в Рязанскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Майское путешествие в Рязанскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Майское путешествие в Рязанскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Москве. Коломна: обзорная экскурсия, театрализованная экскурсия в музее «Калачная»

06:00 Встреча группы c гидом в Москве.

Переезд в Коломну – самый впечатляющий город Подмосковья.

Ее привлекательность обусловлена не только историческим наследием – кремлем, посадом и древними церквями, но и живой творческой атмосферой.

За последнее десятилетие коломенцы превратили свой город из провинциального уголка в ведущий музейный центр области.

Обзорная пешеходная экскурсия, на которой вы услышите коломенские истории и легенды, а также увидите самые красивые места города.

Обзорная экскурсия по кремлю с посещением Богоявленского Старо-Голутвинского монастыря – памятников XIV-XV веков – времени возрастания Московского государства.

Обед.

Театрализованная экскурсия в музее «Калачная» – экскурс в старинный калачный промысел: о процессе, закваске, выпекании и поедании.

Калачная – не обычный музей. Он живой. Его музейным экспонатом является не предмет, а процесс выпекания коломенского калача по старинной методе.

Во время программы в театрализованной форме калачники расскажут, как удалось воссоздать процесс приготовления теста и выпекания калачей, какие приспособления необходимы для этого. А также попробуете наивкуснейший калач из печи – с маслом, за стаканом крепко заваренного чая.

Переезд в город Рязань – этот старинный русский город ждёт вас в гости.

Вы познакомитесь с его архитектурой и историей, полюбуетесь великолепными храмами, погуляете по главным улицам и увидите знаменитые рязанские «Грибы с глазами».

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Встреча в Москве. Коломна: обзорная экскурсия, театрализованная экскурсия в музее «Калачная»Встреча в Москве. Коломна: обзорная экскурсия, театрализованная экскурсия в музее «Калачная»Встреча в Москве. Коломна: обзорная экскурсия, театрализованная экскурсия в музее «Калачная»Встреча в Москве. Коломна: обзорная экскурсия, театрализованная экскурсия в музее «Калачная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Рязань: обзорная экскурсия по городу, музей-усадьба академика Павлова

Завтрак в гостинице.

Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города.

Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г. Рюмина, памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.

Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улице Почтовой и улице Соборной.

Экскурсия по территории Рязанского кремля. Внешний осмотр Успенского собора.

Прогулка по территории Рязанской ВДНХ.

Заезд в магазин сувениров.

Обед в кафе.

Осмотр усадебного комплекса академика Павлова — это два дома, летняя беседка, надворные постройки, баня, колодец, сад, городошная и крокетная площадки.

Шесть залов музея в доступной для посетителей форме дают представление не только об открытиях физиолога И. П. Павлова, но и формируют представление об ученом как о гражданине мира.

Возвращение в гостиницу.

Рязань: обзорная экскурсия по городу, музей-усадьба академика ПавловаРязань: обзорная экскурсия по городу, музей-усадьба академика ПавловаРязань: обзорная экскурсия по городу, музей-усадьба академика ПавловаРязань: обзорная экскурсия по городу, музей-усадьба академика ПавловаРязань: обзорная экскурсия по городу, музей-усадьба академика Павлова
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Сёла Константиново и Пощупово. Возвращение в Москву

Завтрак в гостинице.

Отправление в с. Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.

В центре села расположена усадьба Есениных. Здесь в 1895 года родился С. А. Есенин. В 1965 году здесь избе был открыт музей знаменитого русского поэта.

Экспозиция дома переносит нас в 20-е годы, когда, будучи прославленным на всю Россию поэтом, Сергей Есенин приезжал в родительский дом, чтобы отдохнуть здесь измученной душой.

Рядом высится толстенный тополь, посаженный поэтом, и белоснежные березы. И они все еще растут, пережив поэта почти на столетие…

Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.

Свободное время на покупку сувениров и фото-стопы.

Обед в кафе.

Переезд в с. Пощупово.

Посещение Свято-Иоанно-Богословского монастыря в селе Пощупово.

Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой.

Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря. Село Константиново – подворье монастыря и сюда маленького Сережу Есенина приводила на службу его бабушка.

Отправление группы в Москву.

Прибытие в Москву вечером, ориентировочно после 21:00, точное время зависит от дорожной ситуации.

Сёла Константиново и Пощупово. Возвращение в МосквуСёла Константиново и Пощупово. Возвращение в МосквуСёла Константиново и Пощупово. Возвращение в МосквуСёла Константиново и Пощупово. Возвращение в Москву
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Рязани в номерах категории «Стандарт» .

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местное
размещение		1-местное
размещение
33 99037 990

В туре есть возможность бронирования ужинов в ресторане при гостинице «Ловеч» — 2000 руб/чел.

Варианты проживания

Гостиница «Ловеч»

2 ночи

Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани. Размещение предлагается в различных категориях номеров от «Эконом» до «Студио». Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.

Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.

В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс.

Гостиница «Ловеч»Гостиница «Ловеч»Гостиница «Ловеч»Гостиница «Ловеч»Гостиница «Ловеч»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 2 ночи
  • Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Транспортное обслуживание на маршруте (для группы 16 человек - спринтер)
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтрак в 1 день, ужины (по желанию можно заказать заранее, 2 ужина - 2000 руб/чел.)
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Москва
Может ли измениться программа?

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Рязани

Похожие туры на «Майское путешествие в Рязанскую область»

Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
Начало: Москва
12 июн в 10:00
13 июн в 10:00
от 13 290 ₽ за человека
Есенин - России стихотворная душа. Автобусный тур из Москвы в Рязанскую область
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Есенин - России стихотворная душа. Автобусный тур из Москвы в Рязанскую область
Начало: Москва
30 мая в 10:00
25 июл в 10:00
от 17 100 ₽ за человека
На байдарках по реке Пра за 4 дня. Сплав в Рязанской области
Сплавы и рафтинг
На байдарках
4 дня
1 отзыв
На байдарках по реке Пра за 4 дня. Сплав в Рязанской области
Начало: Рязань
27 июн в 10:00
7 авг в 10:00
23 000 ₽ за человека
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям. Осень-весна
На автобусе
2 дня
-
7%
1 отзыв
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям. Осень-весна
Начало: Москва
3 окт в 10:00
17 окт в 10:00
от 12 990 ₽14 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рязани
Все туры из Рязани
от 33 990 ₽ за человека