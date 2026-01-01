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Пряная да медовая Масленица в Рязани

Масленица – это весёлые проводы зимы, которые озарены радостным ожиданием приближающегося тепла, весеннего обновления природы.

Даже блины раньше имели ритуальное значение: румяные, круглые, горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.

Приглашаем вас ярко отметить этот праздник на рязанской земле! В программе: увлекательные экскурсии, концерт в исполнении солистов местной филармонии, дегустации, мастер-класс, и, конечно же, традиционные гулянья!
Пряная да медовая Масленица в РязаниФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Пряная да медовая Масленица в РязаниФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Пряная да медовая Масленица в РязаниФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Рязань, экскурсия по городу. Село Поляны, Золовкины посиделки. Дегустация на фабрике «Настоящие специи», мастер-класс

Сбор группы с 07:45 на платформе станции метро Котельники, у первого вагона из центра. Встречает менеджер компании с табличкой с названием тура.

Выезд из Москвы в 08:00.

Переезд в г. Рязань.

Обзорная экскурсия по Рязани – одному из древнейших городов центральной России. Рязанью изначально именовался город, расположенный в 50-ти километрах от современной Рязани, но он был полностью уничтожен монголо-татарами в XIII веке.

Город на месте современной Рязани был основан в 1095 году и именовался как город Переяславль (в Рязань был переименован лишь при Екатерине II), а бывшую разорённую столицу княжества стали именовать Старой Рязанью.

Рязанью также называлась и вся окрестная земля. А ведь когда-то она своим богатством и могуществом, спорила с Москвой.

Многое от красоты и величия прошлого удалось сохранить и до наших дней. Убедимся в этом, совершив экскурсию по городу: Соборная площадь с памятником Олегу Рязанскому; Гостиный двор; здание Дворянского собрания Рязанской губернии; памятники Евпатию Коловрату; великому поэту Сергею Есенину и др.

Обед в кафе.

Переезд в с. Поляны.

В субботний день масленичной недели приглашаем Вас на Золовкины посиделки, зазывать Весну-Красну в Рязанский край. Масленица на Руси никогда не обходилась без блинов и мёда.

Самая необычная и пряная экскурсия нашей программы на фабрике «Настоящие специи». Вы не только посетите музей грибов, трав и специй, но и посмотрите склады, цеха, сами поучаствуете в процессе, познакомитесь с сырьём, из которого делаются приправы.

Вам будет предложен чай для дегустации с обязательными масленичными блинами.

По завершении экскурсии приглашаем на мастер-класс – сделаем чучелко Масленнички, которую потом вы забираете домой на память о нашей встрече. И, конечно, какая же Масленица без гармошки да песен!

В фирменном магазине можно купить всё, что захотите.

Размещение в отеле «Форум».

Ужин в отеле (за доп. плату – 800 руб. /ч.) Заказывается строго при бронировании тура.

Рязань, экскурсия по городу. Село Поляны, Золовкины посиделки. Дегустация на фабрике «Настоящие специи», мастер-классРязань, экскурсия по городу. Село Поляны, Золовкины посиделки. Дегустация на фабрике «Настоящие специи», мастер-классРязань, экскурсия по городу. Село Поляны, Золовкины посиделки. Дегустация на фабрике «Настоящие специи», мастер-классРязань, экскурсия по городу. Село Поляны, Золовкины посиделки. Дегустация на фабрике «Настоящие специи», мастер-классРязань, экскурсия по городу. Село Поляны, Золовкины посиделки. Дегустация на фабрике «Настоящие специи», мастер-классРязань, экскурсия по городу. Село Поляны, Золовкины посиделки. Дегустация на фабрике «Настоящие специи», мастер-класс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Рязанский кремль, художественный музей, концерт от солистов филармонии, дегустация медовых композиций

Завтрак в гостинице, освобождение номеров.

Несомненно, жемчужиной города является Рязанский кремль – историческое, древнейшее ядро Рязани. С земляных валов кремля открываются потрясающие виды на город и необозримые заречные дали.

За свою историю кремль неоднократно перестаивался и с течением времени здесь сложился целый комплекс замечательных памятников древнерусской культуры и архитектуры.

Погуляем по территории кремля, полюбуемся величественным Успенский Собором, построенным по проекту русского зодчего Я. Бухвостова в XVII веке.

Высота собора 72 м, и он является доминантой всего архитектурного комплекса кремля. Ознакомимся с другими объектами Кремля – Певческим корпусом Владычного двора, Гостиницей Черни, двуглавой церковью Святого Духа и др.

Возвратимся по Соборному парку, где на небольшом участке расположены архитектурные и мемориальные объекты: памятник Сергею Есенину, Храм Спаса-на-Яру (XVII в.), Ильинский собор, часовня 900-летия Рязани.

Далее нас ожидает красивое художественно-музыкальное представление – экскурсия в Рязанский художественный музей, который называют Рязанской Третьяковкой – одну из российских сокровищниц изобразительного искусства.

В настоящее время коллекция музея насчитывает около 12000 произведений отечественного и западноевропейского искусства XV-XX веков разных видов и жанров. Наиболее значительной частью собрания является раздел русского искусства.

Среди прославленных имён мастеров отечественного искусства – В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, А. К. Айвазовский, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. А. Серов, скульпторы С. Т. Коненков, А. С Голубкина и многие другие.

Раздел русского декоративно-прикладного искусства включает фарфор и стекло разных заводов XVIII-XIX веков, мебель, а также коллекцию произведений народного искусства. Это изделия известных центров народного искусства России, в первую очередь, Рязанской земли.

Скопинская керамика, сапожковское ткачество, михайловское кружево, вышивка разных районов отличаются ярко выраженными самобытными чертами и известны далеко за пределами России.

Музей располагается в памятнике архитектуры начала XIX века – Благородном пансионе губернской мужской гимназии. Это двухэтажное здание дворцового типа работы неизвестного архитектора круга выдающегося зодчего русского классицизма М. Ф. Казакова.

Здание принадлежало рязанскому купцу-миллионеру Гавриле Васильевичу Рюмину.

В продолжение программы мы переместимся в бальный зал, «Музыкальную гостиную», где в исполнении солистов Рязанской филармонии насладимся небольшим концертом.

Обед в кафе города.

А далее приглашаем Вас на экскурсию в крупнейший в России НИИ Пчеловодства в Рыбном, где Вы узнаете об истории пчеловодства на Руси (бортничество, колодные пасеки), познакомитесь с деятельностью изобретателя первого в мире рамочного улья П. И. Прокоповича.

Также вы увидите старинные медогонки, узнаете о продуктах пчеловодства, а также приоткроете «окошко» в мир коллективного способа жизнедеятельности пчелиных семей. Здесь Вас ожидает дегустация вкуснейших медовых композиций с ароматным чаем.

Во время дегустации специалисты расскажут об оздоровительных особенностях медовых композиций, а также предложат и другую продукцию: пыльцу, пергу, трутневый расплод и прочее. Мёд и другие продукты пчеловодства Вы сможете приобрести в магазине.

Завершение экскурсионного обслуживания, возвращение в Москву к станции метро Котельники.

Ориентировочное время прибытия – 21:00.

Рязанский кремль, художественный музей, концерт от солистов филармонии, дегустация медовых композицийРязанский кремль, художественный музей, концерт от солистов филармонии, дегустация медовых композицийРязанский кремль, художественный музей, концерт от солистов филармонии, дегустация медовых композицийРязанский кремль, художественный музей, концерт от солистов филармонии, дегустация медовых композицийРязанский кремль, художественный музей, концерт от солистов филармонии, дегустация медовых композиций
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Форум» в Рязани, завтрак «шведский стол».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

Двухместный с раздельными кроватями (стандарт)Трёхместный (комфорт)Одноместный (стандарт)
19 60019 60021 900

Варианты проживания

Гостиница «Форум»

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и отличную кухню.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. В каждом есть ванная, телевизор, работает сеть Wi-Fi.

Территориально отель располагается вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.

Гостиница «Форум»Гостиница «Форум»Гостиница «Форум»Гостиница «Форум»Гостиница «Форум»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном номере в отеле (1 ночь)
  • Питание: 1 завтрак, 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи и услуги гида - сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание - ужин (по желанию, при бронировании тура - 800 руб.)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт будет в туре?

При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.

При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.

Возможны ли изменения в программе?

Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг.

Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Рязани

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