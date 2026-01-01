Даже блины раньше имели ритуальное значение: румяные, круглые, горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.
Приглашаем вас ярко отметить этот праздник на рязанской земле! В программе: увлекательные экскурсии, концерт в исполнении солистов местной филармонии, дегустации, мастер-класс, и, конечно же, традиционные гулянья!
Программа тура по дням
Рязань, экскурсия по городу. Село Поляны, Золовкины посиделки. Дегустация на фабрике «Настоящие специи», мастер-класс
Сбор группы с 07:45 на платформе станции метро Котельники, у первого вагона из центра. Встречает менеджер компании с табличкой с названием тура.
Выезд из Москвы в 08:00.
Переезд в г. Рязань.
Обзорная экскурсия по Рязани – одному из древнейших городов центральной России. Рязанью изначально именовался город, расположенный в 50-ти километрах от современной Рязани, но он был полностью уничтожен монголо-татарами в XIII веке.
Город на месте современной Рязани был основан в 1095 году и именовался как город Переяславль (в Рязань был переименован лишь при Екатерине II), а бывшую разорённую столицу княжества стали именовать Старой Рязанью.
Рязанью также называлась и вся окрестная земля. А ведь когда-то она своим богатством и могуществом, спорила с Москвой.
Многое от красоты и величия прошлого удалось сохранить и до наших дней. Убедимся в этом, совершив экскурсию по городу: Соборная площадь с памятником Олегу Рязанскому; Гостиный двор; здание Дворянского собрания Рязанской губернии; памятники Евпатию Коловрату; великому поэту Сергею Есенину и др.
Обед в кафе.
Переезд в с. Поляны.
В субботний день масленичной недели приглашаем Вас на Золовкины посиделки, зазывать Весну-Красну в Рязанский край. Масленица на Руси никогда не обходилась без блинов и мёда.
Самая необычная и пряная экскурсия нашей программы на фабрике «Настоящие специи». Вы не только посетите музей грибов, трав и специй, но и посмотрите склады, цеха, сами поучаствуете в процессе, познакомитесь с сырьём, из которого делаются приправы.
Вам будет предложен чай для дегустации с обязательными масленичными блинами.
По завершении экскурсии приглашаем на мастер-класс – сделаем чучелко Масленнички, которую потом вы забираете домой на память о нашей встрече. И, конечно, какая же Масленица без гармошки да песен!
В фирменном магазине можно купить всё, что захотите.
Размещение в отеле «Форум».
Ужин в отеле (за доп. плату – 800 руб. /ч.) Заказывается строго при бронировании тура.
Рязанский кремль, художественный музей, концерт от солистов филармонии, дегустация медовых композиций
Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
Несомненно, жемчужиной города является Рязанский кремль – историческое, древнейшее ядро Рязани. С земляных валов кремля открываются потрясающие виды на город и необозримые заречные дали.
За свою историю кремль неоднократно перестаивался и с течением времени здесь сложился целый комплекс замечательных памятников древнерусской культуры и архитектуры.
Погуляем по территории кремля, полюбуемся величественным Успенский Собором, построенным по проекту русского зодчего Я. Бухвостова в XVII веке.
Высота собора 72 м, и он является доминантой всего архитектурного комплекса кремля. Ознакомимся с другими объектами Кремля – Певческим корпусом Владычного двора, Гостиницей Черни, двуглавой церковью Святого Духа и др.
Возвратимся по Соборному парку, где на небольшом участке расположены архитектурные и мемориальные объекты: памятник Сергею Есенину, Храм Спаса-на-Яру (XVII в.), Ильинский собор, часовня 900-летия Рязани.
Далее нас ожидает красивое художественно-музыкальное представление – экскурсия в Рязанский художественный музей, который называют Рязанской Третьяковкой – одну из российских сокровищниц изобразительного искусства.
В настоящее время коллекция музея насчитывает около 12000 произведений отечественного и западноевропейского искусства XV-XX веков разных видов и жанров. Наиболее значительной частью собрания является раздел русского искусства.
Среди прославленных имён мастеров отечественного искусства – В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, А. К. Айвазовский, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. А. Серов, скульпторы С. Т. Коненков, А. С Голубкина и многие другие.
Раздел русского декоративно-прикладного искусства включает фарфор и стекло разных заводов XVIII-XIX веков, мебель, а также коллекцию произведений народного искусства. Это изделия известных центров народного искусства России, в первую очередь, Рязанской земли.
Скопинская керамика, сапожковское ткачество, михайловское кружево, вышивка разных районов отличаются ярко выраженными самобытными чертами и известны далеко за пределами России.
Музей располагается в памятнике архитектуры начала XIX века – Благородном пансионе губернской мужской гимназии. Это двухэтажное здание дворцового типа работы неизвестного архитектора круга выдающегося зодчего русского классицизма М. Ф. Казакова.
Здание принадлежало рязанскому купцу-миллионеру Гавриле Васильевичу Рюмину.
В продолжение программы мы переместимся в бальный зал, «Музыкальную гостиную», где в исполнении солистов Рязанской филармонии насладимся небольшим концертом.
Обед в кафе города.
А далее приглашаем Вас на экскурсию в крупнейший в России НИИ Пчеловодства в Рыбном, где Вы узнаете об истории пчеловодства на Руси (бортничество, колодные пасеки), познакомитесь с деятельностью изобретателя первого в мире рамочного улья П. И. Прокоповича.
Также вы увидите старинные медогонки, узнаете о продуктах пчеловодства, а также приоткроете «окошко» в мир коллективного способа жизнедеятельности пчелиных семей. Здесь Вас ожидает дегустация вкуснейших медовых композиций с ароматным чаем.
Во время дегустации специалисты расскажут об оздоровительных особенностях медовых композиций, а также предложат и другую продукцию: пыльцу, пергу, трутневый расплод и прочее. Мёд и другие продукты пчеловодства Вы сможете приобрести в магазине.
Завершение экскурсионного обслуживания, возвращение в Москву к станции метро Котельники.
Ориентировочное время прибытия – 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Форум» в Рязани, завтрак «шведский стол».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Двухместный с раздельными кроватями (стандарт)
|Трёхместный (комфорт)
|Одноместный (стандарт)
|19 600
|19 600
|21 900
Варианты проживания
Гостиница «Форум»
Конгресс-отель «Форум» — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и отличную кухню.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. В каждом есть ванная, телевизор, работает сеть Wi-Fi.
Территориально отель располагается вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместном номере в отеле (1 ночь)
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи и услуги гида - сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание - ужин (по желанию, при бронировании тура - 800 руб.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт будет в туре?
При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.
При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.
Возможны ли изменения в программе?
Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг.
Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.