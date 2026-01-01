1 день

Рязань, экскурсия по городу. Село Поляны, Золовкины посиделки. Дегустация на фабрике «Настоящие специи», мастер-класс

Сбор группы с 07:45 на платформе станции метро Котельники, у первого вагона из центра. Встречает менеджер компании с табличкой с названием тура.

Выезд из Москвы в 08:00.

Переезд в г. Рязань.

Обзорная экскурсия по Рязани – одному из древнейших городов центральной России. Рязанью изначально именовался город, расположенный в 50-ти километрах от современной Рязани, но он был полностью уничтожен монголо-татарами в XIII веке.

Город на месте современной Рязани был основан в 1095 году и именовался как город Переяславль (в Рязань был переименован лишь при Екатерине II), а бывшую разорённую столицу княжества стали именовать Старой Рязанью.

Рязанью также называлась и вся окрестная земля. А ведь когда-то она своим богатством и могуществом, спорила с Москвой.

Многое от красоты и величия прошлого удалось сохранить и до наших дней. Убедимся в этом, совершив экскурсию по городу: Соборная площадь с памятником Олегу Рязанскому; Гостиный двор; здание Дворянского собрания Рязанской губернии; памятники Евпатию Коловрату; великому поэту Сергею Есенину и др.

Обед в кафе.

Переезд в с. Поляны.

В субботний день масленичной недели приглашаем Вас на Золовкины посиделки, зазывать Весну-Красну в Рязанский край. Масленица на Руси никогда не обходилась без блинов и мёда.

Самая необычная и пряная экскурсия нашей программы на фабрике «Настоящие специи». Вы не только посетите музей грибов, трав и специй, но и посмотрите склады, цеха, сами поучаствуете в процессе, познакомитесь с сырьём, из которого делаются приправы.

Вам будет предложен чай для дегустации с обязательными масленичными блинами.

По завершении экскурсии приглашаем на мастер-класс – сделаем чучелко Масленнички, которую потом вы забираете домой на память о нашей встрече. И, конечно, какая же Масленица без гармошки да песен!

В фирменном магазине можно купить всё, что захотите.

Размещение в отеле «Форум».

Ужин в отеле (за доп. плату – 800 руб. /ч.) Заказывается строго при бронировании тура.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160