Много легенд и сказаний родилось на этой древней земле, которые живут в памяти людской, передаются из поколения в поколение.
Мёд, специи и пряности, дегустации, музыкальный и поэтический концерты, мир истории и искусства, знаковые достопримечательности древней Рязани и колоритных поселков — всё к Вашим услугам в этом туре. Это путешествие станет незабываемым!
Программа тура по дням
Встреча в Москве. Экскурсия в НИИ пчеловодства и на фабрику пряностей
07:45 Сбор группы на платформе станции метро Котельники у первого вагона из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.
08:00 Выезд в Рязанскую область.
Переезд в г. Рыбное.
Экскурсия в крупнейший в России НИИ «Федеральный научный центр пчеловодства», где узнаем об истории пчеловодства на Руси (бортничество, колодные пасеки), познакомимся с деятельностью изобретателя первого в мире рамочного улья П. И. Прокоповича.
Увидим старинные медогонки, узнаем о продуктах пчеловодства, а также приоткроем «окошко» в мир коллективного способа жизнедеятельности пчелиных семей.
Здесь нас ожидает дегустация вкуснейших медовых композиций с ароматным чаем. Во время дегустации специалисты расскажут об оздоровительных особенностях медовых композиций, а также предложат и другую продукцию: пыльцу, пергу, трутневый расплод и прочее.
Мёд и другие продукты пчеловодства сможем приобрести в магазине.
Переезд в г. Рязань.
Обед в кафе города.
Переезд в с. Поляны.
Самая необычная и пряная экскурсия нашей программы на фабрике «Настоящие специи» Это большая производственная экскурсия на пищевое производство.
Музейная фабрика откроет для вас мир приправ и пряностей. Вы посетите большой музей грибов, трав и специй прямо на территории фабрики, побываете на производстве, своими глазами увидите весь цикл производства.
Мы проведём для вас интереснейший мастер-класс по рисованию картин пряностями, вас ждёт чаепитие фирменного Иван-чая с грибами.
Мы расскажем вам о царстве грибов, как сушили травы на Руси, и кто первым начал привозить пряности в нашу страну из заморских стран, как мы купажируем Иван-чай с грибами и поделимся с вами секретами современной пищевой промышленности.
На нашей экскурсии Вы сможете посетить фирменную лавку, в которой представлен весь ассортиментный кабинет фабрики.
Возвращение в Рязань.
Размещение в гостинице.
Ужин за доп. плату (850 руб.).
Экскурсия по Рязани, художественный музей, дом-музей в п. Тума, концерт и чаепитие
Завтрак в отеле (шведский стол).
Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по Рязани.
Рязань — один из древнейших городов центральной России.
Город на месте современной Рязани был основан в 1095 году и именовался как город Переяславль (в Рязань был переименован лишь при Екатерине II), а бывшую разорённую столицу княжества стали именовать Старой Рязанью.
Рязанская земля когда-то своим богатством и могуществом спорила с Москвой. Многое от красоты и величия прошлого удалось сохранить и до наших дней.
Убедимся в этом, совершив экскурсию по городу, на которой увидим:
- Кремль;
- Соборная площадь с памятником Олегу Рязанскому;
- Гостиный двор;
- здание Дворянского собрания Рязанской губернии;
- памятники Евпатию Коловрату, великому поэту Сергею Есенину и др.
Конечно, сделаем фото на память о пребывании в Рязани!
Жемчужиной города является Рязанский кремль — историческое, древнейшее ядро Рязани. С земляных валов кремля открываются потрясающие виды на город и необозримые заречные дали.
Погуляем по территории кремля, полюбуемся величественным Успенским Собором, построенным по проекту русского зодчего Я. Бухвостова в XVII веке. Высота собора 72 м, и он является доминантой всего архитектурного комплекса кремля.
Ознакомимся с другими объектами Кремля — Певческим корпусом Владычного двора, Гостиницей Черни, двуглавой церковью Святого Духа и др.
Пройдем по Соборному парку, где на небольшом участке расположены архитектурные и мемориальные объекты:
- памятник Сергею Есенину;
- Храм Спаса-на-Яру (XVII в.);
- Ильинский собор;
- часовня 900-летия Рязани.
Далее нас ожидает красивое художественно-музыкальное представление — экскурсия в Рязанский художественный музей, который называют Рязанской Третьяковкой — одну из российских сокровищниц изобразительного искусства.
В настоящее время коллекция музея насчитывает около 12000 произведений отечественного и западноевропейского искусства XV-XX веков разных видов и жанров. Музей располагается в памятнике архитектуры начала XIX века – Благородном пансионе губернской мужской гимназии.
Затем в «Музыкальной гостиной» насладимся небольшим праздничным концертом в исполнении солистов Рязанской филармонии, состоящим из произведений на стихи Есенина, народных песен и песен о Рязанском крае.
Обед в кафе города.
Переезд с п. Тума.
Программа в Доме-музее тумского сказителя «Были-небыли».
Основатель и руководитель музея – поэт, публицист, член Союза писателей России, общественный деятель Алексей Николаевич Гушан.
Дом-музей тумского сказителя «Были-небыли» — первый частный музей в Туме. На тематических площадках музея Вас познакомят:
- с главным символом Тумы;
- с Тумой разбойничьей;
- с главным золотом Мещёры — мёдом и традициями пчеловодства в Тумском крае;
- с Тумой литературной;
- с бытом, традициями, обрядами и ремёслами тумчан;
- с тумскими сказами.
А потом нас ожидает чаепитие с программой «Литературные блины».
Вас познакомят с традициями чаепития в Туме (с дегустацией чая из самовара, с любимыми блинами русских писателей и поэтов по старинным рецептам, вареньем из садовых и лесных ягод, мёдом, домашней сгущёнкой).
В завершение программы мы перелистаем «Поэтический календарь Алексея Гушана».
Алексей Гушан — поэт, лауреат многих российских и международных литературных премий, конкурсов и фестивалей.
Во время выступления автор представит свои стихи о временах года, праздниках, традициях и обрядах. После концерта можно будет приобрести книги Алексея с его автографом на память.
Окончание программы и отъезд в Москву.
22:00-22:30 Ориентировочное время прибытия к ст. м. Котельники.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельном отеле города Рязань.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Трёхместное в номере комфорт
|19900
|22000
|19900
Варианты проживания
Гостиница «Форум»
Конгресс-отель «Форум» — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и отличную кухню.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. В каждом есть ванная, телевизор, работает сеть Wi-Fi.
Территориально отель располагается вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда, угощения и дегустация
- Мастер-класс
- Услуги гида-сопровождающего
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Москву и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины (в отеле - 850 руб.)
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы, в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг.
Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще нужно знать о туре?
- Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.
- При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.
- При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.