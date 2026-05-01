Пряные да медовые тайны Мещёры. Тур в Рязанскую область

Мещёра — заповедный край в самом сердце России.

Много легенд и сказаний родилось на этой древней земле, которые живут в памяти людской, передаются из поколения в поколение.

Мёд, специи и пряности, дегустации, музыкальный и поэтический концерты, мир истории и искусства, знаковые достопримечательности древней Рязани и колоритных поселков — всё к Вашим услугам в этом туре. Это путешествие станет незабываемым!
Программа тура по дням

1 день

Встреча в Москве. Экскурсия в НИИ пчеловодства и на фабрику пряностей

07:45 Сбор группы на платформе станции метро Котельники у первого вагона из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.

08:00 Выезд в Рязанскую область.

Переезд в г. Рыбное.

Экскурсия в крупнейший в России НИИ «Федеральный научный центр пчеловодства», где узнаем об истории пчеловодства на Руси (бортничество, колодные пасеки), познакомимся с деятельностью изобретателя первого в мире рамочного улья П. И. Прокоповича.

Увидим старинные медогонки, узнаем о продуктах пчеловодства, а также приоткроем «окошко» в мир коллективного способа жизнедеятельности пчелиных семей.

Здесь нас ожидает дегустация вкуснейших медовых композиций с ароматным чаем. Во время дегустации специалисты расскажут об оздоровительных особенностях медовых композиций, а также предложат и другую продукцию: пыльцу, пергу, трутневый расплод и прочее.

Мёд и другие продукты пчеловодства сможем приобрести в магазине.

Переезд в г. Рязань.

Обед в кафе города.

Переезд в с. Поляны.

Самая необычная и пряная экскурсия нашей программы на фабрике «Настоящие специи» Это большая производственная экскурсия на пищевое производство.

Музейная фабрика откроет для вас мир приправ и пряностей. Вы посетите большой музей грибов, трав и специй прямо на территории фабрики, побываете на производстве, своими глазами увидите весь цикл производства.

Мы проведём для вас интереснейший мастер-класс по рисованию картин пряностями, вас ждёт чаепитие фирменного Иван-чая с грибами.

Мы расскажем вам о царстве грибов, как сушили травы на Руси, и кто первым начал привозить пряности в нашу страну из заморских стран, как мы купажируем Иван-чай с грибами и поделимся с вами секретами современной пищевой промышленности.

На нашей экскурсии Вы сможете посетить фирменную лавку, в которой представлен весь ассортиментный кабинет фабрики.

Возвращение в Рязань.

Размещение в гостинице.

Ужин за доп. плату (850 руб.).

2 день

Экскурсия по Рязани, художественный музей, дом-музей в п. Тума, концерт и чаепитие

Завтрак в отеле (шведский стол).

Освобождение номеров.

Обзорная экскурсия по Рязани.

Рязань — один из древнейших городов центральной России.

Город на месте современной Рязани был основан в 1095 году и именовался как город Переяславль (в Рязань был переименован лишь при Екатерине II), а бывшую разорённую столицу княжества стали именовать Старой Рязанью.

Рязанская земля когда-то своим богатством и могуществом спорила с Москвой. Многое от красоты и величия прошлого удалось сохранить и до наших дней.

Убедимся в этом, совершив экскурсию по городу, на которой увидим:

  • Кремль;
  • Соборная площадь с памятником Олегу Рязанскому;
  • Гостиный двор;
  • здание Дворянского собрания Рязанской губернии;
  • памятники Евпатию Коловрату, великому поэту Сергею Есенину и др.

Конечно, сделаем фото на память о пребывании в Рязани!

Жемчужиной города является Рязанский кремль — историческое, древнейшее ядро Рязани. С земляных валов кремля открываются потрясающие виды на город и необозримые заречные дали.

Погуляем по территории кремля, полюбуемся величественным Успенским Собором, построенным по проекту русского зодчего Я. Бухвостова в XVII веке. Высота собора 72 м, и он является доминантой всего архитектурного комплекса кремля.

Ознакомимся с другими объектами Кремля — Певческим корпусом Владычного двора, Гостиницей Черни, двуглавой церковью Святого Духа и др.

Пройдем по Соборному парку, где на небольшом участке расположены архитектурные и мемориальные объекты:

  • памятник Сергею Есенину;
  • Храм Спаса-на-Яру (XVII в.);
  • Ильинский собор;
  • часовня 900-летия Рязани.

Далее нас ожидает красивое художественно-музыкальное представление — экскурсия в Рязанский художественный музей, который называют Рязанской Третьяковкой — одну из российских сокровищниц изобразительного искусства.

В настоящее время коллекция музея насчитывает около 12000 произведений отечественного и западноевропейского искусства XV-XX веков разных видов и жанров. Музей располагается в памятнике архитектуры начала XIX века – Благородном пансионе губернской мужской гимназии.

Затем в «Музыкальной гостиной» насладимся небольшим праздничным концертом в исполнении солистов Рязанской филармонии, состоящим из произведений на стихи Есенина, народных песен и песен о Рязанском крае.

Обед в кафе города.

Переезд с п. Тума.

Программа в Доме-музее тумского сказителя «Были-небыли».

Основатель и руководитель музея – поэт, публицист, член Союза писателей России, общественный деятель Алексей Николаевич Гушан.

Дом-музей тумского сказителя «Были-небыли» — первый частный музей в Туме. На тематических площадках музея Вас познакомят:

  • с главным символом Тумы;
  • с Тумой разбойничьей;
  • с главным золотом Мещёры — мёдом и традициями пчеловодства в Тумском крае;
  • с Тумой литературной;
  • с бытом, традициями, обрядами и ремёслами тумчан;
  • с тумскими сказами.

А потом нас ожидает чаепитие с программой «Литературные блины».

Вас познакомят с традициями чаепития в Туме (с дегустацией чая из самовара, с любимыми блинами русских писателей и поэтов по старинным рецептам, вареньем из садовых и лесных ягод, мёдом, домашней сгущёнкой).

В завершение программы мы перелистаем «Поэтический календарь Алексея Гушана».

Алексей Гушан — поэт, лауреат многих российских и международных литературных премий, конкурсов и фестивалей.

Во время выступления автор представит свои стихи о временах года, праздниках, традициях и обрядах. После концерта можно будет приобрести книги Алексея с его автографом на память.

Окончание программы и отъезд в Москву.

22:00-22:30 Ориентировочное время прибытия к ст. м. Котельники.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельном отеле города Рязань.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное Одноместное Трёхместное в номере комфорт
199002200019900

Варианты проживания

Гостиница «Форум»

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и отличную кухню.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. В каждом есть ванная, телевизор, работает сеть Wi-Fi.

Территориально отель располагается вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: 1 завтрак, 2 обеда, угощения и дегустация
  • Мастер-класс
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Входные билеты и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Москву и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины (в отеле - 850 руб.)
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы, в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг.

Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.

На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще нужно знать о туре?
  1. Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.
  2. При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.
  3. При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Рязани

