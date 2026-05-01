1 день

Встреча в Москве. Экскурсия в НИИ пчеловодства и на фабрику пряностей

07:45 Сбор группы на платформе станции метро Котельники у первого вагона из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.

08:00 Выезд в Рязанскую область.

Переезд в г. Рыбное.

Экскурсия в крупнейший в России НИИ «Федеральный научный центр пчеловодства», где узнаем об истории пчеловодства на Руси (бортничество, колодные пасеки), познакомимся с деятельностью изобретателя первого в мире рамочного улья П. И. Прокоповича.

Увидим старинные медогонки, узнаем о продуктах пчеловодства, а также приоткроем «окошко» в мир коллективного способа жизнедеятельности пчелиных семей.

Здесь нас ожидает дегустация вкуснейших медовых композиций с ароматным чаем. Во время дегустации специалисты расскажут об оздоровительных особенностях медовых композиций, а также предложат и другую продукцию: пыльцу, пергу, трутневый расплод и прочее.

Мёд и другие продукты пчеловодства сможем приобрести в магазине.

Переезд в г. Рязань.

Обед в кафе города.

Переезд в с. Поляны.

Самая необычная и пряная экскурсия нашей программы на фабрике «Настоящие специи» Это большая производственная экскурсия на пищевое производство.

Музейная фабрика откроет для вас мир приправ и пряностей. Вы посетите большой музей грибов, трав и специй прямо на территории фабрики, побываете на производстве, своими глазами увидите весь цикл производства.

Мы проведём для вас интереснейший мастер-класс по рисованию картин пряностями, вас ждёт чаепитие фирменного Иван-чая с грибами.

Мы расскажем вам о царстве грибов, как сушили травы на Руси, и кто первым начал привозить пряности в нашу страну из заморских стран, как мы купажируем Иван-чай с грибами и поделимся с вами секретами современной пищевой промышленности.

На нашей экскурсии Вы сможете посетить фирменную лавку, в которой представлен весь ассортиментный кабинет фабрики.

Возвращение в Рязань.

Размещение в гостинице.

Ужин за доп. плату (850 руб.).

