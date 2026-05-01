Программа тура по дням
Экскурсия по Рязани, музей-усадьба академика И.П. Павлова, Рязанский кремль
Встреча в Рязани:
- 10:05-10:15 Встреча на ж/д вокзале Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования), гид с табличкой «Рязань».
- 10:25-10:35 Встреча на ж/д вокзале Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс), гид с табличкой «Рязань».
Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью!
Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города.
Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века — дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина),памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» — улице Почтовой и улице Соборной.
Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом, в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович, (Основатель компании Max Factor) и многое другое.
И все же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского кремля.
Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заокские дали.
Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Успенский собор возведен в третьей четверти XVII века величайшим «народным» архитектором Яковом Бухвостовым.
Это настоящий шедевр «нарышкинского барокко», богато украшенный роскошной белокаменной «кружевной» резьбой, которую можно рассматривать часами. Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.
Экскурсия по территории Рязанского кремля.
Обед в кафе.
Есть в Рязани места, которые навсегда останутся дороги нам, поскольку связаны с именами, составляющими славу и гордость русского народа.
Вы побываете в одном из таких мест — в мемориальном Музее-усадьбе академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата. Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции.
Усадебный комплекс — это два дома, летняя беседка, надворные постройки, баня, колодец, сад, городошная и крокетная площадки.
Этот уголок притягивает к себе гармонией, неизменным обаянием вечных человеческих ценностей — всем тем, без чего так трудно обойтись человеку.
Мы посетим оба дома, прогуляемся по усадьбе. В любое время года этот чудесный уголок утраченной России восхищает посетителей. Весной чудом пробуждения природы, летом — божественным ароматом наливающихся яблок, осенью — дивными красками золотого сада, зимой — кружевом снежных ветвей. И абсолютно всегда потрясающими экскурсоводами, составляющими большую ценность музея!
Отъезд в Рязань.
Размещение в гостиницах.
Константиново, усадьба Есениных. Свято-Иоанно-Богословский монастырь
Завтрак.
Освобождение номеров и встреча с гидом.
08:45-10:00 Ориентировочное время встреч с гидом (в лобби гостиниц).
Отправление в Константиново — на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.
В центре села Константиново, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных.
Здесь в 1871 году дед поэта Никита Осипович Есенин построил дом, где 21 сентября (3 октября — по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин. Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров.
В 1965 году в этой «золотой бревенчатой избе» открыли дом-музей знаменитого русского поэта. Со временем в Константинове появился целый комплекс мемориальных строений — Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. Но сердцем его по-прежнему остается родительский дом, восстановленный в 2000 году.
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт. В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной.
С хозяйкой усадьбы Сергей Есенин познакомился летом 1916 года. В это время он был уже автором своего первого поэтического сборника «Радуница». В гостях у Л. Кашиной С. Есенин бывал не раз и посвятил ей одно из своих стихотворений — «Зеленая прическа».
После революции загородный дом помещицы использовали под нужды села, а в октябре 1969 года в нем была открыта литературная экспозиция. К 100-летию со дня рождения поэта, в 1995 году, в здании разместился музей поэмы «Анна Снегина», в которой воплотились и образ «дома с мезонином», и образ его хозяйки.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
Маршрут:
- Усадьба родителей С. А. Есенина;
- Земская школа;
- Усадьба Л. И Кашиной (Музей поэмы «Анна Снегина»);
- Дом священника И. Я. Смирнова;
- Литературный музей;
- Каретный двор (без Спас-Клепиковской учительской школы и Школы грамоты).
В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.
Обед в кафе.
Переезд в с. Пощупово.
Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.
Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой. Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря.
Село Константиново — подворье монастыря, и сюда маленького Сережу Есенина приводила на службу его бабушка.
Возвращение в г. Рязань.
Окончание программы (ориентировочно в 17:00). Трансфер на вокзалы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Место в двухместном номере
|Одноместный номер
|Дополнительное место
Бюджетные гостиницы
(«Ока» и др.)
|14 875
|16 940
|14 875
Гостиницы 3*
(«Ловеч» и др.)
|15 350
|17 690
|15 350
«Форум» 4*
|15 700
|18 150
|15 700
«Амакс» 4*
|16 820
|20 570
|16 820
«Старый город» 4*+
|18 100
|21 400
|18 100
Скидка детям до 16 лет – 200 рублей, при любом варианте размещения.
Дополнительные ночи по запросу.
Возможна замена на аналогичные отели.
Варианты проживания
Гостиница «Ока»
Отель «Ока» находится в тихом районе, в 10 минутах езды от центральной площади Рязани — Театральной площади, рядом расположены рестораны, театры и магазины.
Просторные комфортные номера отеля «Ока» с хорошей звукоизоляцией оформлены в теплых тонах, во всех номерах телевизор, холодильник и сейф, собственная ванная комната с туалетно-косметическими принадлежности. Современная экологичная отделка.
К услугам гостей кафе, бесплатный Wi-Fi и сауна с купелью. В кафе отеля «Ока» готовят блюда европейской кухни и ежедневно накрывают завтрак. В баре можно заказать различные напитки.
Гостиница «Ловеч»
Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани. Размещение предлагается в различных категориях номеров от «Эконом» до «Студио». Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.
В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс.
Гостиница «Форум»
Конгресс-отель «Форум» — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и отличную кухню.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. В каждом есть ванная, телевизор, работает сеть Wi-Fi.
Территориально отель располагается вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.
Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»
«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в Рязани и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар.
Номерной фонд представлен 224 номерами с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной.
В каждом номере установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната со средствами личной гигиены, халатами и тапочками.
В категории «люкс» имеется обеденная зона, а «апартаментах» открывается красивый вид на город. Также для гостей с ограниченными возможностями имеется два специальных номера.
На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда.
Основные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, а именно магазины, рестораны, кафе и бары, так как отель расположен в центре города. Аэропорт Рязани находится в 145 км, а железнодорожный вокзал в 0,6 км.
Гостиничный комплекс «Старый город»
Гостиничный комплекс «Старый город» spa входит в топ-20 «Лучшие отели России» и является самым посещаемым отелем в Рязани по данным международной системы бронирования Booking.com.
Гостиничный комплекс располагается в историческом центре города Рязани, на улице Мюнстерской. Является одним из городских украшений: утонченный вид гостиницы с подчеркнутым европейским стилем в архитектуре, с великолепными видами и вниманием к декоративным деталям.
Отель идеально подходит для размещения семьей, деловых поездок и долгосрочного проживания.
Гостям предлагаются номера разных категорий — от одноместных до номеров представительского класса, а также широкий спектр дополнительных услуг.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе: 1 завтрак, 2 обеда
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Рязани и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в 1-й день, ужины
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, не уменьшая ее общего объема.