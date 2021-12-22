Велосипед позволяет перемещаться быстрее и уставать меньше, поэтому мы увидим больше, чем на пешей экскурсии. Каждые несколько минут будем останавливаться, чтобы окунуться в историю дореволюционного Рыбинска — крестьян, покупавших 3-этажные особняки в центре, бурлаков, гнувших монеты пальцами, и меценатов, жертвовавших целые состояния на благо родного города. Проникнуться атмосферой центра хлебной торговли России помогут стилизованные вывески, которыми оформлены все исторические кварталы.

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Увидим практически все значимые объекты исторического центра города, а не только попсу вроде собора с биржей, да костела с домом художников.

Побываем за мостом на Казанском конце, где посмотрим 5-этажную паровую мельницу и древнейшее здание в городе, а с самыми стойкими отправимся на другой берег Волги к знаменитой бурлацкой больнице. Увидим синагогу и храм старообрядцев, место, где жили основатели киностудий MGM и 20th Century Fox, памятник братьям Нобель и ретро-паровоз, прокатимся по всем локациям «12 стульев» Гайдая.

По сути дела, это действительно обзорная экскурсия по городу, в отличие от тех экскурсий, на которые люди ездят автобусами. Мы объедем исторические кварталы, а вы познакомитесь с неизвестными героями России, которые писали бестселлеры, строили пароходы, создавали шедевры искусства и обрели мировое призвание, хотя забыты на родине.

Организационные детали