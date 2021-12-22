Велопрогулка по старому Рыбинску

Велосипед позволяет перемещаться быстрее и уставать меньше, поэтому мы увидим больше, чем на пешей экскурсии

Индивидуально
для 4 чел.
Велосипед позволяет перемещаться быстрее и уставать меньше, поэтому мы увидим больше, чем на пешей экскурсии.

Каждые несколько минут будем останавливаться, чтобы окунуться в историю дореволюционного Рыбинска — крестьян, покупавших 3-этажные особняки в центре, бурлаков, гнувших монеты пальцами, и меценатов, жертвовавших целые состояния на благо родного города.

Проникнуться атмосферой центра хлебной торговли России помогут стилизованные вывески, которыми оформлены все исторические кварталы.
Велопрогулка по старому Рыбинску
Велопрогулка по старому Рыбинску
Велопрогулка по старому Рыбинску
Велопрогулка по старому Рыбинску
Велопрогулка по старому Рыбинску
Велопрогулка по старому Рыбинску
Велопрогулка по старому Рыбинску

Что вы увидите 🤩

  • Никольская часовня
  • Памятник Ошанину
  • Новая и старая хлебные биржи
  • Спасо-Преображенский собор
  • Мост
  • Мельница Калашникова
  • Казанская церковь
  • Больница Водников
  • Приют Фролова
  • Дом Попёновых
  • Иверская церковь
  • Больница судорабочих
  • Дом соборного причта
  • Ателье Сигсона
  • Красная площадь
  • Торговые ряды
  • Памятник Ленину
  • Дом Попова
  • Дом Седова
  • Подворье Югксой Дорофеевой пустыни
  • Памятник Ушакову
  • Пожарная каланча
  • Мавританский замок
  • Толгское подворье
  • Карякинский сад
  • Польский костёл
  • Дом художников
  • Ж/д вокзал
  • Вознесенская и Георгиевская церкви
  • Театр кукол
  • Училище Карякина
  • Старообрядческая церковь
  • Синагога
  • Усальба Наумова
  • Гимназия № 1
  • Сретенская церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Велосипед позволяет перемещаться быстрее и уставать меньше, поэтому мы увидим больше, чем на пешей экскурсии. Каждые несколько минут будем останавливаться, чтобы окунуться в историю дореволюционного Рыбинска — крестьян, покупавших 3-этажные особняки в центре, бурлаков, гнувших монеты пальцами, и меценатов, жертвовавших целые состояния на благо родного города. Проникнуться атмосферой центра хлебной торговли России помогут стилизованные вывески, которыми оформлены все исторические кварталы.

Подробнее о программе экскурсии

Увидим практически все значимые объекты исторического центра города, а не только попсу вроде собора с биржей, да костела с домом художников.
Побываем за мостом на Казанском конце, где посмотрим 5-этажную паровую мельницу и древнейшее здание в городе, а с самыми стойкими отправимся на другой берег Волги к знаменитой бурлацкой больнице. Увидим синагогу и храм старообрядцев, место, где жили основатели киностудий MGM и 20th Century Fox, памятник братьям Нобель и ретро-паровоз, прокатимся по всем локациям «12 стульев» Гайдая.
По сути дела, это действительно обзорная экскурсия по городу, в отличие от тех экскурсий, на которые люди ездят автобусами. Мы объедем исторические кварталы, а вы познакомитесь с неизвестными героями России, которые писали бестселлеры, строили пароходы, создавали шедевры искусства и обрели мировое призвание, хотя забыты на родине.

Организационные детали

  • Минимальная стоимость экскурсии – 4000, то есть для 1-3 человек стоимость выше, чем 1000 рублей с человека.
  • В городе не самый бюджетный прокат велосипедов – 200 рублей в час/600 рублей в день. 1 велосипед могу выдать, но, если вас двое и более – придется арендовать.
  • Базовый вариант маршрута – это примерно 8 км и около 2 часов по длительности, однако по желанию мы можем согласовать как сокращенную версию (5 км, 1 час), так и расширенную (11-12 км, 3-3,5 часа). Соответственно, будет корректироваться и стоимость.
  • Детей брать можно, но трезво оценивайте их круг интересов и физические возможности – маршрут взрослый по нагрузке и содержанию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида.
Что не входит
  • Прокат велосипедов (200 рублей в час/ 600 рублей в день).
Место начала и завершения?
Перекресток ул. Луначарского и Волжской набережной
Когда и сколько длится
Когда: Согласно расписанию в календаре (по договоренности с гидом)
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Минимальная стоимость экскурсии – 4000, то есть для 1-3 человек стоимость выше, чем 1000 рублей с человека.
  • В городе не самый бюджетный прокат велосипедов – 200 рублей в час/600 рублей в день. 1 велосипед могу выдать, но, если вас двое и более – придется арендовать.
  • Базовый вариант маршрута – это примерно 8 км и около 2 часов по длительности, однако по желанию мы можем согласовать как сокращенную версию (5 км, 1 час), так и расширенную (11-12 км, 3-3,5 часа). Соответственно, будет корректироваться и стоимость.
  • Детей брать можно, но трезво оценивайте их круг интересов и физические возможности – маршрут взрослый по нагрузке и содержанию.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре (по договоренности с гидом)

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